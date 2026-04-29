Perú adopta estrategia regional contra el VSR: vacunación en gestantes busca prevenir casos graves en recién nacidos

Perú implementa vacuna contra el VSR en embarazadas para disminuir hospitalizaciones por bronquiolitis en menores de un año. (Foto: Infobae Perú)

El Perú ha incorporado una estrategia regional de prevención contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), enfocada en la vacunación de gestantes como medida para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida. Esta iniciativa, ya aplicada con resultados en países como Argentina, busca reducir los casos graves de bronquiolitis y las hospitalizaciones en menores de un año.

El VSR es una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas en lactantes y puede generar complicaciones severas, especialmente en los primeros seis meses de vida, cuando el sistema inmunológico aún es inmaduro. La nueva estrategia apunta a fortalecer la inmunidad del bebé desde la etapa prenatal.

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Recién nacidos en Perú recibirán protección inmediata contra el VSR. (Foto: Agencia Andina)

Vacunación materna: protección temprana

De acuerdo con especialistas en salud, la vacunación en gestantes permite transferir anticuerpos al bebé a través de la placenta, brindándole protección en sus primeros meses de vida. Esta forma de inmunización se ha consolidado como una herramienta clave en la prevención de enfermedades respiratorias en la infancia.

La pediatra argentina Vanesa Castellano explicó que esta estrategia es especialmente relevante en el caso del VSR, principal causante de bronquiolitis. “Vacunando a la madre durante el embarazo, protegemos al bebé en los primeros meses de vida”, señaló, destacando su impacto en la reducción de casos graves.

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Asimismo, recordó que la experiencia en Argentina ha permitido validar la efectividad y seguridad de la vacuna en condiciones reales, no solo en ensayos clínicos, sino también en su aplicación masiva dentro del sistema de salud.

Experiencia internacional y resultados en la región

Argentina fue uno de los primeros países de la región en implementar la vacunación contra el VSR en gestantes, lo que permitió observar una disminución en los casos de bronquiolitis y en las hospitalizaciones pediátricas. Este resultado ha servido como referencia para otros países de América Latina, incluido el Perú.

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Según Castellano, la experiencia argentina se ha consolidado como un modelo regional que demuestra el impacto positivo de la inmunización materna. “La evidencia muestra una reducción significativa de complicaciones en menores de un año”, indicó.

En ese sentido, la estrategia adoptada por el Perú busca replicar estos resultados mediante la ampliación progresiva de la cobertura de vacunación en mujeres embarazadas, con el objetivo de generar una protección temprana en los recién nacidos.

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Según un reporte de Voces Ciudadanas, con información oficial del Minsa, 400 bebés fallecen anualmente en Perú por Virus Sincicial Respiratorio (Foto HEINER APARICIO/PERU21)

Importancia de la inmunización durante el embarazo

Especialistas en salud pública resaltan que la vacunación materna no es una medida aislada, sino parte de un enfoque preventivo más amplio. La inmunización durante el embarazo permite proteger al bebé en una etapa en la que aún no puede recibir ciertas vacunas directamente.

La pediatra Castellano explicó que los primeros anticuerpos que recibe un recién nacido provienen de la madre, lo que hace fundamental fortalecer esta protección desde la gestación. Esta estrategia ya ha sido aplicada en otras enfermedades como la influenza, la tos ferina y el COVID-19.

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Además, se busca reducir la presión sobre los servicios de salud, ya que la disminución de casos graves de VSR podría evitar la saturación de hospitales y emergencias pediátricas durante las temporadas de mayor incidencia.

ARCHIVO - Esta imagen de microscopio electrónico provista por los Institutos Nacionales de Salud muestra viriones del virus respiratorio sincicial humano, coloreados de azul, y anticuerpos proteicos anti-VRS, coloreados de amarillo, derramándose de la superficie de células pulmonares humanas. Las personas mayores de 60 años pueden obtener una nueva vacuna contra el VRS, pero antes deben consultar a su médico, recomendaron las autoridades sanitarias de Estados Unidos el jueves 19 de junio de 2023. (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH via AP, File)

Desafíos para su implementación

Uno de los principales retos de la estrategia será alcanzar una alta cobertura de vacunación en gestantes. Los especialistas coinciden en que la efectividad de la medida depende en gran medida de la aceptación y acceso oportuno a la vacuna dentro del sistema de salud.

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El pediatra peruano Javier Ferreyros señaló que la experiencia internacional permite ser optimistas respecto a su impacto en el país, especialmente en la reducción de hospitalizaciones por infecciones respiratorias en lactantes.

Abstract plexus lung on a black background.

Por su parte, el obstetra Antonio Ciudad destacó que la evidencia regional respalda el valor preventivo de la vacunación materna, subrayando que su implementación podría generar beneficios directos tanto en la salud infantil como en la carga del sistema sanitario.

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