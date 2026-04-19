Perú Deportes

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

Alejandro Orfila aseguró que el equipo ‘dorado’ tiene “vergüenza deportiva” por la abultada caída en Matute y reveló la inesperada medida que tomará su cuerpo técnico

Guardar
El técnico uruguayo hizo un balance del rendimiento del cuadro 'dorado' ante los 'íntimos' en Matute. (Video: INKA DIGITAL TV)

Cusco FC sufrió una de las peores derrotas de los últimos años al caer 8-0 en su visita a Alianza Lima, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado provocó una sentida autocrítica del técnico Alejandro Orfila, quien se presentó en conferencia de prensa poco después del partido para dar su análisis sobre lo sucedido.

“La realidad es que ha sido una derrota muy dura. No esperábamos una situación así y menos con la cantidad de goles; sobre todo por cómo se dio el partido. El máximo responsable de lo que ha sucedido soy yo, obviamente porque soy el conductor”, afirmó, antes de añadir que “los futbolistas también tienen su grado de responsabilidad y tenemos que asumir esta derrota como tal”.

El DT uruguayo admitió: “Tenemos que recapacitar sobre todas las cosas. Es algo que no esperábamos de ninguna manera y no tiene explicación”.

Asimismo, Orfila reflexionó sobre el golpe sufrido y lanzó un mensaje de grupo: “Lo que tenemos que hacer es juntarnos, conversar, analizar y, sobre todas las cosas, salir de esta derrota durísima. El equipo venía muy bien, respondiendo de buena manera, pero tenemos que hablar del presente”.

Cusco FC lleva tres derrotas consecutivas entre Liga 1 y Copa Libertadores bajo el mando de Alejandro Orfila. - créditos: Cusco FC
Cusco FC lleva tres derrotas consecutivas entre Liga 1 y Copa Libertadores bajo el mando de Alejandro Orfila. - créditos: Cusco FC

Alejandro Orfila sostuvo que el objetivo inmediato es superar este mal momento y reenfocarse en la campaña: “Desgraciadamente fue una derrota muy dura que tendrá una autocrítica entre nosotros para que esto no vuelva a suceder. Tenemos que pensar en salir rápidamente de esta derrota”.

DT de Cusco FC sobre la inesperada medida con sus jugadores

Por otro lado, Alejandro Orfila adelantó la inesperada decisión que tomará junto al plantel tras el 8-0: “Mi situación es la que venimos trabajando. Lo más importante ahora es asumir la responsabilidad de la derrota, tener autocrítica y acompañar a los jugadores”.

Remarcó la importancia de no dejar solos a los futbolistas en este momento difícil: “Podemos tener autocrítica, pero cuando pasan este tipo de cosas que no suceden prácticamente en el fútbol profesional, lo más importante es acompañar futbolista porque ellos venían haciendo un gran trabajo. Tenemos que recuperar la confianza, salir rápido de este durísimo momento y volver a recobrar el camino que veníamos teniendo”, relató.

Al ser consultado sobre su postura individual, el entrenador de 49 años fue claro: “Después de mi parte, recién llego, sé que esto es una derrota durísima, lo tengo clarísimo, pero estamos preparados para salir lo más rápido posible, de la mejor manera, porque dentro de tres días ya tenemos la competencia y eso es lo que te da el fútbol rápido, una revancha como para que el equipo vuelva a recuperar el nivel que venía teniendo”.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Orfila Colmenares admitió que el poco tiempo entre partidos puede ser una oportunidad para revertir la crisis interna. “Dentro de tres días hay competencia (el miércoles 22 recibe a FC Cajamarca) y tenemos una revancha rápida. Esperamos que el equipo pueda mostrar otra cara”, enfatizó.

De la “vergüenza deportiva” a “toca decirnos las cosas en la cara”

Ahí fue cuando Alejandro Orfila explicó el sentir que atraviesa todo el grupo tras la derrota frente a Alianza Lima: “Obviamente que los futbolistas, yo y todos tenemos la sensación de que no nos gusta en lo más mínimo y tenemos vergüenza deportiva; esa es la realidad y es nuestra forma de sentir. Si no sentimos eso, es que estamos mal".

Sobre el abultado marcador y la autocrítica interna que se genera, Orfila detalló: “La verdad que no estuvimos dentro del campo de juego, esa es la realidad. Y el resultado encima fue demasiado abultado”. En cuanto a la reacción del grupo, el técnico enfatizó: “Cuando pasa este tipo de cosas tan duras nos decimos las cosas en la cara de forma autocrítica”, y explicó que este ejercicio será fundamental para salir del mal momento.

Temas Relacionados

Alejandro OrfilaCusco FCAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alberto Gallardo acoge un nuevo partido del campeonato peruano en el que se medirán ‘rimenses’ y ‘norteños’ por el certamen peruano. Sigue acá la transmisión en directo del lance

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Felipe Vizeu con insólita definición en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

El delantero brasileño realizó una anotación de una forma poco ortodoxa tras una gran asistencia de Yoshimar Yotún ante el ‘gavilán del norte’

Gol de Felipe Vizeu con insólita definición en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

’Blanquiazules‘ y ’santas’ se citan en el Polideportivo de Villa El Salvador en el marco del primer duelo de la serie que definirá al monarca del vóley nacional. El envite promete intensidad y rendimiento al más alto nivel

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

El técnico Zé Ricardo se estrena con el cuadro ‘celeste’ en el campeonato local ante un ‘gavilán del norte’ que quiere pelear en la parte alta de la tabla. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La ONPE gastó más de S/41 millones en computadoras e impresoras que no se usaron en las Elecciones 2026

La ONPE gastó más de S/41 millones en computadoras e impresoras que no se usaron en las Elecciones 2026

López Aliaga exige al presidente Balcázar comprar los aviones F-16 a EE.UU.: “Incumplir traerá graves consecuencias para Perú”

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

Resultados ONPE al 93.484% EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.138 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Felipe Vizeu con insólita definición en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026