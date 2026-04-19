DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

El técnico uruguayo hizo un balance del rendimiento del cuadro 'dorado' ante los 'íntimos' en Matute. (Video: INKA DIGITAL TV)

Cusco FC sufrió una de las peores derrotas de los últimos años al caer 8-0 en su visita a Alianza Lima, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado provocó una sentida autocrítica del técnico Alejandro Orfila, quien se presentó en conferencia de prensa poco después del partido para dar su análisis sobre lo sucedido.

“La realidad es que ha sido una derrota muy dura. No esperábamos una situación así y menos con la cantidad de goles; sobre todo por cómo se dio el partido. El máximo responsable de lo que ha sucedido soy yo, obviamente porque soy el conductor”, afirmó, antes de añadir que “los futbolistas también tienen su grado de responsabilidad y tenemos que asumir esta derrota como tal”.

El DT uruguayo admitió: “Tenemos que recapacitar sobre todas las cosas. Es algo que no esperábamos de ninguna manera y no tiene explicación”.

Asimismo, Orfila reflexionó sobre el golpe sufrido y lanzó un mensaje de grupo: “Lo que tenemos que hacer es juntarnos, conversar, analizar y, sobre todas las cosas, salir de esta derrota durísima. El equipo venía muy bien, respondiendo de buena manera, pero tenemos que hablar del presente”.

Cusco FC lleva tres derrotas consecutivas entre Liga 1 y Copa Libertadores bajo el mando de Alejandro Orfila. - créditos: Cusco FC

Alejandro Orfila sostuvo que el objetivo inmediato es superar este mal momento y reenfocarse en la campaña: “Desgraciadamente fue una derrota muy dura que tendrá una autocrítica entre nosotros para que esto no vuelva a suceder. Tenemos que pensar en salir rápidamente de esta derrota”.

DT de Cusco FC sobre la inesperada medida con sus jugadores

Por otro lado, Alejandro Orfila adelantó la inesperada decisión que tomará junto al plantel tras el 8-0: “Mi situación es la que venimos trabajando. Lo más importante ahora es asumir la responsabilidad de la derrota, tener autocrítica y acompañar a los jugadores”.

Remarcó la importancia de no dejar solos a los futbolistas en este momento difícil: “Podemos tener autocrítica, pero cuando pasan este tipo de cosas que no suceden prácticamente en el fútbol profesional, lo más importante es acompañar futbolista porque ellos venían haciendo un gran trabajo. Tenemos que recuperar la confianza, salir rápido de este durísimo momento y volver a recobrar el camino que veníamos teniendo”, relató.

Al ser consultado sobre su postura individual, el entrenador de 49 años fue claro: “Después de mi parte, recién llego, sé que esto es una derrota durísima, lo tengo clarísimo, pero estamos preparados para salir lo más rápido posible, de la mejor manera, porque dentro de tres días ya tenemos la competencia y eso es lo que te da el fútbol rápido, una revancha como para que el equipo vuelva a recuperar el nivel que venía teniendo”.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Orfila Colmenares admitió que el poco tiempo entre partidos puede ser una oportunidad para revertir la crisis interna. “Dentro de tres días hay competencia (el miércoles 22 recibe a FC Cajamarca) y tenemos una revancha rápida. Esperamos que el equipo pueda mostrar otra cara”, enfatizó.

De la “vergüenza deportiva” a “toca decirnos las cosas en la cara”

Ahí fue cuando Alejandro Orfila explicó el sentir que atraviesa todo el grupo tras la derrota frente a Alianza Lima: “Obviamente que los futbolistas, yo y todos tenemos la sensación de que no nos gusta en lo más mínimo y tenemos vergüenza deportiva; esa es la realidad y es nuestra forma de sentir. Si no sentimos eso, es que estamos mal".

Sobre el abultado marcador y la autocrítica interna que se genera, Orfila detalló: “La verdad que no estuvimos dentro del campo de juego, esa es la realidad. Y el resultado encima fue demasiado abultado”. En cuanto a la reacción del grupo, el técnico enfatizó: “Cuando pasa este tipo de cosas tan duras nos decimos las cosas en la cara de forma autocrítica”, y explicó que este ejercicio será fundamental para salir del mal momento.