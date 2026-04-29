Nicolás Lodeiro desestima el presente adverso de Universitario a puertas del juego por Copa Libertadores: ”Un partido difícil”

Nicolás Lodeiro desestimó presente la negativa actualidad de Universitario de Deportes a puertas del duelo entre los ’cremas’ y el ’bolso’ por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Crédito: X Jordy Flores.

La llegada de Nicolás Lodeiro y el plantel de Nacional de Montevideo a Lima ha despertado expectativa de cara al esperado duelo ante Universitario por la Copa Libertadores. El atacante uruguayo, referente del equipo que dirige Jorge Bava, evitó referirse en profundidad al complicado presente de los ’cremas’ y advirtió que en el contexto internacional, el historial reciente de cada equipo pierde relevancia frente a la exigencia y la intensidad propias del torneo continental.

Lodeiro dialogó con la prensa a su arribo, dejando en claro su visión sobre el choque en el Estadio Monumental. “Un partido difícil como todos los partidos de Copa Libertadores. Hay que prepararse de la mejor manera”, sintetizó el ’charrúa’, subrayando que la preparación y el enfoque colectivo pesan más que los antecedentes inmediatos de los rivales. Nacional llega tras una derrota en el torneo local ante Danubio por 2-1, encuentro en el que Lodeiro vio la tarjeta roja a los 56 minutos.

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Consultado sobre la situación de Universitario —que atraviesa un momento crítico tras quedar prácticamente relegado en la pelea por el Torneo Apertura y no sumar victorias en su grupo de Libertadores— Lodeiro fue enfático: “En estos partidos no importa cómo se llega al día del partido. Nosotros tenemos que estar preparados, hacer un gran partido nosotros, sin pensar si están bien o no”. El futbolista de 37 años, nacido en Paysandú, tiene vasta experiencia en competencias internacionales y reconoce que la Libertadores exige máxima concentración y respeto por cualquier rival, más allá de su momento futbolístico.

Nicolás Lodeiro se refirió a la actualidad de Universitario de Deportes. Crédito: Tenfield/Trome.

El volante ofensivo de Nacional enfatizó que los detalles marcan la diferencia en la Copa y que el equipo uruguayo buscará imponer su jerarquía en Lima. “Tenemos que estar preparados, hacer un gran partido sin pensar si ellos están bien o no”, agregó, restando importancia a la coyuntura negativa del equipo de Jorge Araujo.

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El vínculo de Nicolás Lodeiro y Raúl Ruidíaz

La llegada de Lodeiro a Lima también sirvió para revivir la amistad que lo une a Raúl Ruidíaz, exdelantero de Universitario y actual figura del Seattle Sounders de la MLS. Al aterrizar en el aeropuerto limeño, la familia de la ‘Pulga’ se acercó a recibir y saludar al futbolista uruguayo, reflejando el afecto que existe entre ambos jugadores tras compartir vestuario en Estados Unidos.

Nicolás Lodeiro y Raúl Ruidíaz, una dupla que brilló en el Seattle Sounders de la MLS. Crédito: TUDN.

“Un abrazo a Raúl (Ruidíaz). Tenemos lindos recuerdos. Espero que ande bien. Lástima que no lo puedo ver, pero siempre le dejo un gran cariño. Fuimos grandes amigos en Seattle”, comentó Lodeiro con una sonrisa, recordando su paso por el club norteamericano.

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A qué hora juegan Universitario vs Nacional

El Universitario vs Nacional se jugará el miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 22:00 horas.

En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el pitazo inicial se dará a las 23:00 horas, mientras que en México se desarrollará a las 20:00 horas. En España está previsto para las 04:00 horas del jueves 30 de abril.

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Universitario recibe a Nacional por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Agencias

Dónde ver Universitario vs Nacional

El duelo entre Universitario vs Nacional, correspondiente a la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión en Perú y la mayoría de países sudamericanos a través de ESPN. En Argentina, la señal podrá verse por FOX Sports 3, mientras que en Chile estará habilitada por ESPN Premium. La plataforma Disney+ emitirá el encuentro en toda la región mediante streaming.

Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real con información previa al partido, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del enfrentamiento.

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