El ascenso de Gonzalo Bueno en el ranking ATP asegura su presencia en la clasificación de Roland Garros 2026

Segunda participación en la clasificación de un Grand Slam para Gonzalo Bueno. Crédito: Agencias.

El tenis peruano celebra una noticia alentadora: Gonzalo Bueno, joven talento trujillano de 22 años, se ha ganado un lugar en la clasificación de Roland Garros 2026. Su reciente ingreso al Top 200 del ranking ATP, donde ocupa actualmente el puesto 184, le permitió superar cómodamente el corte de la ‘qualy’, establecido este año en el puesto 224. Este logro representa la consolidación de uno de los principales objetivos de la temporada para Bueno Rodríguez, quien ahora asumirá el reto de estrenarse en la exigente arcilla parisina, al borde del Bois de Boulogne.

El camino de Bueno hacia Roland Garros no ha estado exento de obstáculos. La temporada ha sido de altibajos, marcada por momentos de buen tenis y algunas dificultades físicas. El peruano encontró su mejor nivel en el torneo de Campinas, donde sorprendió al alcanzar la final como el mejor preclasificado, evidenciando su capacidad de adaptación y crecimiento en la gira sudamericana.

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Sin embargo, poco después, en Santa Cruz, se vio obligado a retirarse en los cuartos de final por una molestia física. Afortunadamente, el propio entorno del tenista aclaró que la lesión no reviste gravedad y que la decisión de abandonar el partido fue tomada por precaución, priorizando su preparación para los próximos desafíos.

Gonzalo Bueno clasificó a la clasificación de Roland Garros. Crédito: ATP.

El gran reto ahora será llegar en plenitud física y mental a París. La clasificación de Roland Garros es reconocida como una de las más exigentes del circuito —inicia el 18 de mayo—, y el trujillano deberá trabajar a fondo para afinar su juego sobre tierra batida, superficie que exige resistencia y solidez táctica, pero también a la que más están habituados los tenistas sudamericanos.

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Segunda ‘qualy’ de un Grand Slam

La presencia de Bueno en Roland Garros 2026 marca su segunda incursión en la clasificación de un Grand Slam, tras su estreno absoluto a comienzos de año en el Australian Open. En Melbourne, el peruano dejó una grata impresión en su debut, venciendo al tercer favorito de la ‘qualy’, el georgiano Nikoloz Basilashvili, en un partido que significó un golpe de autoridad y reflejó su potencial competitivo a nivel internacional.

Sin embargo, la travesía australiana terminó en la segunda ronda de la clasificación, donde cayó ante el local Pierre-Hugues Herbert. Pese a la derrota, Bueno se despidió con la cabeza en alto, demostrando capacidad de lucha y aprendizaje ante rivales de experiencia.

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El tenista peruano se impuso en sets corridos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. (Video: ATP)

El salto de calidad mostrado en estos torneos refuerza la confianza en su potencial. Bueno buscará en París avanzar por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam, un objetivo que parece cada vez más cercano en su progresión ascendente.

¿Dos peruanos en el cuadro principal de Roland Garros 2026?

La clasificación de Gonzalo Bueno abre la posibilidad de una presencia histórica para el tenis nacional en París. Si el trujillano consigue superar las tres rondas de la exigente ‘qualy’, Perú podría contar con dos representantes en el cuadro principal de Roland Garros 2026. El otro es Ignacio Buse, quien ya tiene asegurado su pase directo gracias a su ranking y a la regularidad que ha mostrado durante la temporada.

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La eventual presencia de ambos tenistas en el ’main draw’ del Grand Slam francés sería un hito para el deporte peruano. El empuje de Bueno y Buse refleja el trabajo de base y la evolución de una nueva generación que comienza a dejar huella en el circuito internacional.

La expectativa crece entre los aficionados, que siguen de cerca el progreso de ambos tenistas. Para Bueno, la oportunidad en Roland Garros representa la posibilidad de competir al más alto nivel, sumar experiencia y continuar su ascenso en el ranking ATP. La clasificación está asegurada, pero el gran objetivo será cruzar la barrera y sumarse a Buse en el cuadro principal, consolidando un momento histórico para el tenis peruano.

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