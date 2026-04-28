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Nicole Pérez y Elina Rodríguez fueron convocadas a la selección argentina tras su gran temporada en Perú

Una fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley y la otra disputa la final del torneo con Alianza Lima. Ambas recibieron la confianza de Facundo Morando para integrar la convocatoria de ‘Las Panteras’

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Nicole Pérez y Elina Rodríguez fueron convocadas a la selección argentina tras su gran temporada en Perú
Nicole Pérez y Elina Rodríguez fueron convocadas a la selección argentina tras su gran temporada en Perú. Crédito: Instagram

El vóley peruano vuelve a posicionarse como una importante vitrina de talento internacional. Nicole Pérez y Elina Rodríguez, dos de las jugadoras extranjeras más destacadas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fueron convocadas a la selección argentina para el inicio del nuevo proceso encabezado por el entrenador Facundo Morando.

Ambas, refuerzos de Atlético Atenea y Alianza Lima en la presente temporada, respectivamente, llegan con realidades distintas pero igualmente destacadas en el torneo local. Su óptimo rendimiento a lo largo del campeonato les permitió meterse en la nómina de ‘Las Panteras’, tras consolidarse como piezas clave en sus respectivos equipos.

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Nicole Pérez, la máxima anotadora en Perú

El caso de Nicole Pérez es, sin duda, uno de los más impactantes de la temporada. La atacante argentina se consagró como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con un impresionante registro de 526 puntos, una cifra que la coloca muy por encima del resto de competidoras.

Lo más llamativo es que logró ese número pese a no disputar ni las semifinales ni la final del campeonato con su equipo, lo que resalta aún más su rendimiento individual. De hecho, ninguna jugadora en competencia puede ya alcanzar su marca, a pesar de que el título sigue en disputa, lo que confirma la magnitud de su campaña.

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Pérez fue la gran figura de Atlético Atenea, equipo que completó una destacada participación en su segundo año en la máxima categoría. El conjunto de las ‘diosas’ terminó en el sexto lugar de la tabla general, consolidándose como un proyecto competitivo, en gran parte gracias al aporte ofensivo de su principal referente extranjera.

Convocatoria de la selección argentina con las puntas Nicole Pérez y Elina Rodríguez.
Convocatoria de la selección argentina con las puntas Nicole Pérez y Elina Rodríguez. Crédito: FeVA

Elina Rodríguez, finalista con Alianza Lima

Por su parte, Elina Rodríguez atraviesa un presente distinto, pero igual de relevante. La jugadora suma 301 puntos en la temporada y es una pieza fundamental en el esquema de Alianza Lima, equipo que actualmente disputa la final del torneo contra la Universidad San Martín.

Titular indiscutible en el sexteto ‘blanquiazul’, Rodríguez ha demostrado regularidad a lo largo de la campaña, aunque también capacidad para aparecer en momentos clave. Un claro ejemplo fue el partido de vuelta ante la USMP, donde, tras una discreta actuación en la ida, respondió con autoridad y se convirtió en la máxima anotadora del encuentro con 20 puntos.

Su actuación fue determinante para que Alianza Lima igualara la serie 1-1 y forzara la definición del título en un “extra game”, manteniendo vivas sus aspiraciones de coronarse campeón. De cara al partido definitivo de este domingo 3 de mayo, Elina tendrá la oportunidad de consagrarse y levantar el trofeo si su equipo logra imponerse en el duelo final.

Nicole Pérez y Elina Rodríguez ya saben lo que es jugar por la selección argentina.
Nicole Pérez y Elina Rodríguez ya saben lo que es jugar por la selección argentina. Crédito: FeVA

La confianza de Facundo Morando

El rendimiento de ambas no pasó desapercibido para Facundo Morando, actual entrenador de la selección argentina y, curiosamente, también DT de Alianza Lima. El estratega decidió incluir a Pérez y Rodríguez en la lista oficial para el inicio del ciclo 2026, apostando por jugadoras que llegan en un gran momento competitivo.

La convocatoria forma parte de la preparación de ‘Las Panteras’ para un año exigente, que comenzará con una serie de amistosos ante Bulgaria en Santa Fe. Estos encuentros servirán como antesala de torneos clave como la Copa Sudamericana y el clasificatorio continental rumbo al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

La presencia de Nicole Pérez y Elina Rodríguez en la nómina de la selección argentina confirma, una vez más, el nivel competitivo de la Liga Peruana de Vóley y su capacidad para proyectar talento hacia el ámbito internacional. Mientras una domina en estadísticas individuales y la otra pelea por el título, ambas han sabido destacar en sus respectivos contextos y tener una nueva oportunidad de representar a su país.

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