Gonzalo Bueno se cita en la final del Challenger de Campinas y buscará su cuarto título en el circuito ante Gustavo Heide

Gonzalo Bueno venció a Lautaro Midón en tres sets y sacó boleto a la final del Challenger de Campinas, donde compite como primera siembra. Crédito: Institutosports.

El número uno cumple con el pronóstico y se instala en la final. Gonzalo Bueno viene firmando una semana destacada sobre el polvo de ladrillo de la Sociedade Hípica de Campinas. El tenista peruano, ya instalado en el Top 200 del ranking ATP, ha validado su rótulo de primera siembra y sacado boleto al duelo por el título en el Challenger 75 de Campinas.

El trujillano de 22 años ha sorteado con esfuerzo y eficacia el obstáculo que significó el argentino Lautaro Midón, verdugo de Juan Pablo Varillas en la ronda previa. ‘Gonza’ remó nuevamente desde atrás para darle vuelta al luminoso en el Court Joao Lima del certamen paulista.

Bueno Rodríguez fue de más a menos en el compromiso. Tras ceder el primer parcial por 7-5, entendió que debía corregir y arriesgar en momentos clave. Emparejó el envite con un doble quiebre en el segundo set. Pese a ceder su servicio, la historia de ese parcial ya estaba sentenciada.

Gonzalo Bueno podría alcanzar el #172 del mundo si se corona en Campinas. Crédito: Tenis Al Máximo.

El set decisivo se resolvió en un santiamén. Apenas 30 minutos necesitó el peruano para hacerse con la victoria y el boleto a la final. Triple rotura al ‘gaucho’ y a celebrar. Bueno refrendó su nueva posición en el ranking y apunta a seguir escalando luego de meses de perseguir este objetivo sin encontrar respuestas.

Este resultado le permite ubicarse, como máximo, en el #187 de la clasificación. Asimismo, de coronarse en Campinas —donde Juan Pablo Varillas campeonó por primera vez en 2019— y hacerse con su cuarto título en el circuito, podría ostentar ser #172 del planeta.

Gonzalo Bueno vs Gustavo Heide: final de Campinas

El tenista peruano Gonzalo Bueno disputará la final del Challenger de Campinas frente al brasileño Gustavo Heide, en un partido programado para el domingo 12 de abril a las 11:00 horas de Perú. El encuentro, que se jugará en Brasil, representa un nuevo desafío para Bueno en su trayectoria dentro del circuito profesional.

El compromiso marca la sexta final de Gonzalo Bueno en torneos del circuito Challenger, donde ya suma tres títulos y ahora aspira a conquistar el cuarto. En la otra vereda, Gustavo Heide, ex número 150 del ranking ATP en 2024, buscará su segundo trofeo de su carrera tras haberse consagrado en el Challenger de Asunción. Este enfrentamiento será el primero entre ambos tenistas en el ámbito profesional.

Gonzalo Bueno vs Gustavo Heide: final del Challenger de Campinas. Crédito: Institutosports/Olímpiada Todo Dia

El duelo podrá seguirse en vivo a través del portal gratuito Challenger TV y del canal de YouTube Tenis Al Máximo, lo que permitirá a los aficionados de ambos países presenciar una definición inédita en el torneo de Campinas.

Dos peruanos en el Top 200

Por primera vez en más de 17 años y 8 meses, dos peruanos integran el Top 200 del ranking ATP. Ignacio Buse aparece como número 161, mientras que Gonzalo Bueno se ubica entre los puestos 187° y 200°, a la espera de su posición definitiva.

La última vez que Perú tuvo dos representantes en este grupo fue el 28 de julio de 2008, cuando Luis Horna ocupaba el puesto #83 e Iván Miranda el #191.

Buse y Bueno encabezan una generación que busca renovar el tenis peruano y devolverle protagonismo a nivel internacional. Ambos ya comienzan a generar entusiasmo, mostrando resultados consistentes y proyectando un futuro alentador para el país.

Gonzalo Bueno e Ignacio Buse compiten y comparten juntos desde la infancia. Crédito: Difusión.

Los títulos de Gonzalo Bueno

Desde su irrupción en el profesionalismo, Gonzalo Bueno ha demostrado ser una de las raquetas más prometedoras del tenis peruano, destacando especialmente sobre la superficie de arcilla. En el circuito Challenger, el trujillano ostenta un récord de tres títulos y dos subcampeonatos, consolidando un ascenso meteórico que lo ha ubicado cerca del Top 200 del ranking ATP.

Su palmarés en esta categoría comenzó con una épica victoria en Buenos Aires (2024), seguida de un dominio absoluto en Concepción (2024). En 2025, amplió su vitrina al coronarse en Liberec, República Checa. Aunque cedió en las finales de Cali 2024 y Lima 2025, su consistencia en las rondas definitivas refleja una madurez impropia de su edad.