Gonzalo Bueno cierra una gran semana en Campinas dentro del top 200: su ascenso en el ranking tras subcampeonato

Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Campinas y llegó al top 200. Crédito: João Pires / Fotojump

Gonzalo Bueno no pudo coronar con el título su destacada participación en el Challenger de Campinas 2026, pero cerró una semana más que positiva que le permitió meterse por primera vez en el top 200 del ranking ATP. El tenista peruano cayó en la final del torneo ante el brasileño Gustavo Heide, quien se impuso en sets corridos.

El encuentro terminó 2-0 a favor del competidor local, con parciales de 6-2 y 7-5, en un duelo que se extendió por 1 hora y 51 minutos. Pese al resultado, ‘Gonza’ mostró pasajes de buen nivel, especialmente en el segundo set, donde compitió de igual a igual, aunque terminó cediendo en los momentos decisivos.

Más allá de la derrota en la final, el balance para el tenista peruano es ampliamente positivo. Bueno llegó al torneo ubicado en el puesto 211 del ranking ATP y, gracias a su gran desempeño en Campinas, logró escalar 24 posiciones para situarse en el lugar 186 en el ranking en vivo.

Este avance le permitió ingresar por primera vez en su carrera al top 200, una meta que venía persiguiendo desde hace varios meses. Ahora, el siguiente objetivo del joven tenista será consolidarse en esta zona del ranking y comenzar a acercarse al top 100, un grupo selecto en el que ya se encuentra su compatriota Ignacio Buse.

Gonzalo Bueno alcanzó el top 200 del ránking ATP. Crédito: Captura

Una semana sólida en Campinas

El camino de Gonzalo Bueno en el Challenger de Campinas hacia la final se construyó con solidez y carácter. En su debut, superó con autoridad al brasileño Bruno Fernandez, exhibiendo un juego consistente desde el fondo de la cancha. Luego, en la segunda ronda, derrotó en sets corridos al argentino Lucio Ratti, ratificando su buen momento.

En cuartos de final afrontó un reto más exigente frente al también argentino Hernán Casanova, a quien venció en tres sets tras una intensa batalla. Posteriormente, en semifinales, se impuso por 2-1 a Lautaro Midón, en otro duelo disputado que puso a prueba su resistencia y capacidad de reacción tras iniciar perdiendo.

Gracias a estos resultados, el tenista peruano llegó a la final en Campinas como el principal favorito al título. No en vano, partía como el primer sembrado del torneo y cumplió con las expectativas al alcanzar la última instancia, aunque finalmente no pudo coronar la semana con el trofeo.

Gonzalo Bueno ha ganado tres títulos en el circuito Challenger. Crédito: Institutosports.

Un cierre sin título, pero con proyección

En la definición del título, Gonzalo Bueno no logró sostener el nivel exhibido en las rondas previas y terminó cediendo ante un sólido Gustavo Heide, actual número 262 del mundo, quien supo aprovechar su condición de local y manejar con mayor precisión los momentos clave del encuentro para quedarse con el trofeo.

Con este resultado, el peruano vio interrumpida una racha de cuatro victorias consecutivas en el certamen, todas ellas construidas con autoridad y carácter. No obstante, la derrota en la final no empaña lo realizado a lo largo de la semana, donde evidenció una clara evolución en su juego, mayor consistencia desde el fondo de la cancha y una creciente madurez competitiva para afrontar partidos exigentes.

A sus 22 años, Gonzalo Bueno continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis peruano. Su ingreso al top 200 representa un paso clave en su desarrollo profesional y marca un hito importante en su carrera. Con este impulso, el joven tenista apunta ahora a sostener su rendimiento en el circuito y seguir sumando puntos que le permitan acercarse progresivamente a objetivos más ambiciosos, como el ansiado top 100.