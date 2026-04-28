Quién es Nick Fernández, el peruano revelación que irrumpe con fuerza en el San José Earthquakes de la MLS

Nick Fernández, de 22 años, es un mediocampista mixto con capacidad de llegada al arco contrario. - Crédito: Área Sports Net

El San José Earthquakes vive un presente extraordinario. Por muchos años se había acostumbrado a convivir en el ecosistema de los últimos lugares de la Major League Soccer, donde la lucha se centraba en evitar el deshonroso sótano de la clasificación. Ahora, para sorpresa de todos en Estados Unidos, ha sacado una versión inimaginable que lo ha eyectado al primer lugar de la Conferencia Oeste.

El secreto del éxito pasa por la apuesta de una base joven forjada en sus divisiones menores apoyada por el técnico Bruce Arena, acaso el estratega símbolo del fútbol norteamericano. Bajo esa fórmula ha saltado a la élite Nick Fernández, futbolista estadounidense-peruano, que recientemente ha sumado sus primeros minutos en la MLS.

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Nick Fernández saliendo con paciencia de una marca en partido contra Seattle Sounders. - Crédito: Área Sports Network

Por su buen hacer en el SJ Earthquakes II (fuerza básica), Fernández contó con la oportunidad dorada de iniciar acciones en el enfrentamiento ante St. Louis City SC. Fue ubicado como ‘10’ detrás de Preston Judd, con el propósito de que lleve los hilos de los suyos y sea determinante con la organización.

Y así lo hizo, destacando con una asistencia que devino en una anotación brillante de Judd para la apertura del marcador de un duelo que acabó 2-3 a favor de uno de los líderes revelación de la MLS. Con ese rendimiento, Nick no dejó indiferente a nadie y se postula para ser un habitual puntual en la planificación del DT Arena.

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Polifuncionalidad plena

De padre peruano y madre estadounidense, Nick Fernández ha hecho su carrera íntegramente en Estados Unidos. Empezó por las formativas del Chicago Fire y Real Salt Lake para luego probarse en la Academia del Barcelona. Seguidamente pasó por el equipo universitario del Portland Pilots antes de llegar a la reserva del San José Earthquakes, obteniendo su primer contrato profesional hace más de un año.

Fernández, de 24 años, es un mediocampista central de primera línea con muy buena técnica, que no solo se destaca por la fuerza que aporta en la marca, sino que también posee un pase preciso que permite romper la seguridad de la zona defensiva contraria. Además, ofrece una versatilidad importante, desempeñándose como mixto y ‘10’.

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Nick Fernández, de momento, intercala entre el SJ Earthquakes II y SJ Earthquakes de MLS. - Crédito: Difusión

En clave, Nick es un jugador que ofrece muchas soluciones dentro de todo el centro del campo. De ahí que haya sobresalido en la MLS Next Pro y en la actual campaña del US Open Cup, donde anotó y asistió con los principales en el triunfo 2-0 sobre Phoenix Rising FC por el pase a los octavos de final. Por esa actuación, además, fue condecorado como el MVP de la jornada.

Y si de presencias en el reciente periodo de la Major League Soccer se trata, Fernández va de menos a más bajo los mandos de Bruce Arena. A partir de mediados de marzo se ha postulado como una pieza de recambio partiendo del casillero de salida en duelos ante Seattle Sounders (14’), San Diego FC (21’) y Sporting Kansas City (22’). Eso sí, su destino parece cambiar a partir de su primera titularidad notable contra Louis City.

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