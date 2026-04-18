Perú

Gonzalo Bueno se retiró por lesión cuando disputaba los cuartos de final del Challenger 75 de Santa Cruz

El tenista trujillano, que sumó puntos importantes en el Bolivia Open, decidió dejar el campo de juego luego que el chileno Matías Soto le endose un rosco en el primer set y caiga parcialmente por 2-0 en la segunda manga

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Gonzalo Bueno encendió las alarmas tras retirarse por lesión del Challenger 75 de Santa Cruz. Crédito: Difusión.
Gonzalo Bueno encendió las alarmas tras retirarse por lesión del Challenger 75 de Santa Cruz. Crédito: Difusión.

El peruano Gonzalo Bueno (#187 ATP) se despidió del Bolivia Open tras abandonar durante su partido de cuartos de final frente a Matías Soto (#304 ATP). El duelo en Santa Cruz resultó adverso desde el inicio para el joven de 22 años, quien perdió el primer set por un contundente 6-0 y se encontraba abajo 2-0 en el segundo al momento de su retiro.

Hasta antes de este encuentro, la segunda raqueta nacional venía mostrando una buena evolución en el torneo. Su victoria previa ante el argentino Federico Coria, uno de los favoritos y figura mediática del circuito, había despertado expectativas positivas sobre su rendimiento. El acceso a cuartos de final ya representó un avance respecto a su participación del año pasado, cuando quedó eliminado en la primera ronda de este certamen.

Las razones precisas del retiro no se han confirmado, pero el desarrollo del partido y la falta de reacción sugieren que una molestia física pudo condicionar al trujillano. El propio jugador priorizó su salud al dejar el compromiso tras apenas 38 minutos en cancha, decisión que busca preservar su continuidad en el circuito.

En la temporada pasada, Gonzalo Bueno se despidió de Santa Cruz en primera ronda. Crédito: Tenis Al Máximo.
En la temporada pasada, Gonzalo Bueno se despidió de Santa Cruz en primera ronda. Crédito: Tenis Al Máximo.

En lo que va del primer cuatrimestre de 2026, Bueno ha sumado 118 puntos ATP: 20 en enero, 14 en febrero, 32 en marzo y 52 en abril. Estos resultados consolidan su crecimiento en la temporada, a pesar del traspié en Bolivia. Su desempeño en Santa Cruz, más allá del desenlace, confirma que sigue dando pasos firmes en un momento en su carrera determinante, pues está instalado en el Top 200 del ranking mundial.

Temporada en Europa

Tras su retiro en el Bolivia Open, Gonzalo Bueno se enfoca en recuperar energías y optimizar su condición física de cara a su próximo desafío: la gira europea sobre polvo de ladrillo. La probable suspensión del Challenger de Lima 1 modifica su planificación inicial y lo obliga a mirar hacia el ‘Viejo Continente’, donde apunta a continuar sumando experiencia y puntos en torneos de mayor exigencia.

El tenista trujillano podría competir en certámenes como Braunschweig y Gstaad, siguiendo la ruta que trazó en la temporada pasada. Estos torneos le permitirán ajustar detalles en su juego y mantener ritmo competitivo antes de uno de los grandes objetivos del año: la clasificación a Roland Garros. Bueno ha mostrado una evolución constante que lo posiciona en mejor forma para afrontar su segunda presencia en la ‘qualy’ de un Grand Slam. Este avance confirma que el peruano continúa dando pasos firmes en su carrera y mantiene intactas sus aspiraciones internacionales.

El tenista peruano se impuso en sets corridos ante el georgiano Nikoloz Basilashvili. (Video: ATP)

Juan Pablo Varillas, también entre algodones

En primera ronda, Juan Pablo Varillas (#295 ATP) no pudo completar su estreno ante el argentino Facundo Mena (#297 ATP), debido a molestias físicas que lo obligaron a abandonar el encuentro. Varillas se retiró cuando perdía por 7-5 y 3-1, tras una hora y 27 minutos de juego, y luego de recibir atención médica.

Varillas y su entorno aún no han brindado mayores detalles de su dolencia que lo obligó a retirarse de Santa Cruz. Varillas ya venía de varios meses compitiendo en el circuito Challenger tras un tiempo de para el año pasado que lo apartó varios meses de la competencia.

Asimismo, el limeño de 30 años arrastra una lesión en el cartílago de la rodilla que él mismo calificó como “irreversible”, pero que le permitió competir en los últimos meses.

“Hay que entender que son cosas del deporte, ¿no? Hay que ser paciente, hay que respetar los tiempos de la recuperación porque es una lesión traicionera; hay que ser lo más positivo posible. He tratado de volver de la mejor manera posible", se sinceró ‘Juampi’.

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