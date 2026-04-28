Perú

Niñas de seis años fueron atadas y agredidas en colegio de El Agustino: “Le hicieron un chupetón en el cuello”

Las madres de las víctimas aseguran que una docente habría minimizado lo ocurrido y pedido a las menores que no informaran a sus padres sobre el incidente

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Terrible suceso en el colegio Miguel Seminario: niñas de primer grado habrían sido agredidas y amordazadas por sus compañeros en el baño. Los padres exigen una explicación y acciones concretas. (Crédito: ATV)

Padres de familia de la institución educativa Miguel Grau Seminario, en El Agustino, denunciaron una presunta agresión contra dos niñas de seis años dentro de los baños del plantel. Según indicaron, las menores habrían sido atacadas por alumnos de grados superiores durante el horario escolar, situación que generó indignación entre los familiares y temor en las estudiantes.

El caso salió a la luz luego de que las madres detectaran lesiones visibles en el cuello de una de las menores. Posteriormente, ambas niñas relataron lo ocurrido a sus familiares, quienes acudieron al colegio para exigir explicaciones a las autoridades educativas.

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En conversación con ATV, una de las madres explicó cómo descubrieron el hecho. “Nos dimos cuenta por la otra compañerita que tenía su chupete en el cuello. Después empezamos a preguntarles y las dos niñas empezaron a decirnos lo que sucedió”, relató.

Niñas habrían sido amarradas y retenidas en baño de colegio de El Agustino, denuncian padres. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video)
Niñas habrían sido amarradas y retenidas en baño de colegio de El Agustino, denuncian padres. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video)

Amordazada y amarrada

Según el testimonio de una de las madres, una de las niñas fue encontrada dentro de los servicios higiénicos amordazada y con las manos atadas. La otra menor habría ingresado a buscarla debido a la demora, pero también terminó retenida por los escolares.

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“La encontró dentro del baño con cinta de embalaje en la boca y con sus manitos atadas atrás con un cordoncito de un zapato”, declaró la mujer en conversación con ATV.

Asimismo, otra madre denunció que su hija fue sujetada por uno de los estudiantes mientras intentaba auxiliar a su compañera. “Sí, mi hija tenía un chupete en el cuello y cuando le preguntamos, ella nos dijo que cuando fue a auxiliar a su compañera vino otro niño, la sujetó de las manos, la agarró por la parte de atrás, empezó a tocarla y le besó el cuello”, manifestó.

Padres denuncian agresión contra dos niñas de seis años dentro de colegio en El Agustino. (Foto: Captura video/ATV)
Padres denuncian agresión contra dos niñas de seis años dentro de colegio en El Agustino. (Foto: Captura video/ATV)

“Les dijo que era un juego”

Las madres señalaron que la docente del aula habría tenido conocimiento de lo sucedido, pero no informó a los padres ni reportó el incidente de inmediato a las autoridades del plantel. Además, habría minimizado el hecho como un juego de niños.

“Ella les dijo que era un juego, que regresaran al salón y que no alarmaran a los papitos”, señaló una de las denunciantes, quien se mostró notablemente indignada por la falta de acción de la profesora.

Los familiares cuestionaron además que la dirección del colegio no adoptara medidas inmediatas tras la denuncia. Según indicaron, acudieron al plantel para pedir explicaciones, pero aseguran que no recibieron respuestas claras sobre lo ocurrido ni sobre las acciones tomadas frente a los estudiantes involucrados.

Padres de familia denuncian un grave incidente de agresión y acoso ocurrido en el baño de un colegio. Dos niñas de 6 años habrían sido inmovilizadas, agredidas y sujetadas por compañeros de grados superiores, quienes además las habrían tocado inapropiadamente. (Crédito: ATV)

Padres exigen investigación

Tras conocerse el caso, varios padres decidieron no enviar a sus hijos a clases y permanecieron en los exteriores de la institución educativa para exigir garantías de seguridad.

“Queremos justicia. Mi hija no está segura en este colegio”, expresó una de las madres afectadas. Los familiares solicitaron la intervención de las autoridades educativas y organismos de protección infantil para investigar los hechos y determinar responsabilidades.

“No le digan nada a sus papitos”: denuncian agresión a escolares de seis años en El Agustino. (Foto: Captura video/ATV)
“No le digan nada a sus papitos”: denuncian agresión a escolares de seis años en El Agustino. (Foto: Captura video/ATV)

De acuerdo con el citado medio, la directora del colegio, identificada como Miriam Vergaray López evitó pronunciarse sobre las denuncias realizadas por los padres de familia. Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

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