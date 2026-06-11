Elecciones en Perú: El empate técnico marca el pulso de los comicios peruanos donde Keiko Fujimori es la tetra finalista

Manos anónimas cuentan boletas electorales en una oficina de escrutinio en Perú, con el logo de la ONPE visible al fondo, destacando la labor democrática del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada jornada electoral, la atención mediática suele centrarse en los resultados y las proyecciones de voto. Sin embargo, existen escenarios donde la incertidumbre predomina: el llamado empate técnico. Este concepto aparece cuando la diferencia entre los candidatos principales, según las encuestas o los conteos rápidos, se sitúa dentro del margen de error estadístico. En otras palabras, no es posible afirmar con certeza quién lidera la contienda, ya que ambos aspirantes podrían estar empatados, considerando el posible rango de error en los datos recopilados.

Según reportó IPSOS y Transparencia, el empate técnico se fundamenta en el margen de error de las encuestas, una variable estadística que representa la posible desviación entre el resultado mostrado y la realidad. Por ejemplo, si un candidato A obtiene 51% de intención de voto y un candidato B 49%, con un margen de error de ±2%, el resultado real podría variar entre 49% y 53% para el primero y entre 47% y 51% para el segundo. Esto impide proclamar un vencedor claro hasta contar con resultados oficiales definitivos.

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Dos votantes depositan sus boletas en urnas transparentes dentro de un aula convertida en centro de votación en Perú, simbolizando la tensión y fragmentación inherentes al actual proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El margen de error y su relevancia en elecciones

El margen de error es un elemento central en la interpretación de estudios de opinión pública y resultados preliminares. Las empresas encuestadoras lo calculan en función del tamaño de la muestra, la metodología empleada y el nivel de confianza estadística. En contextos electorales donde la competencia es reñida, este margen se convierte en la diferencia entre una victoria clara y la imposibilidad de hacer pronósticos certeros.

Un programa de noticias en vivo presenta a dos comentaristas, un hombre y una mujer, quienes discuten los resultados de la segunda vuelta presidencial de Perú. Detrás de ellos se proyecta una tabla que detalla la evolución del voto presidencial, incluyendo simulacros y encuestas a boca de urna para los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sanchez. Gráficos inferiores muestran porcentajes de votación y el avance del conteo oficial de la ONPE. El hombre es identificado como Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú. Se trata de la cobertura de un evento electoral.

IPSOS explica que el concepto de empate técnico no implica que ambos candidatos tengan exactamente la misma cantidad de votos, sino que, dentro del rango de variabilidad estadística, ambos podrían ocupar el primer lugar. Por esta razón, organismos electorales y analistas insisten en esperar el conteo oficial antes de anunciar ganadores en escenarios tan ajustados.

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Una mano anónima deposita una boleta en una urna transparente durante las elecciones peruanas, con la bandera del país de fondo, simbolizando el suspenso y la esperanza ciudadana por un nuevo liderazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso peruano: un fenómeno recurrente

Cada cinco años, Perú se convierte en tendencia regional debido a la frecuencia con la que el término empate técnico domina el debate público durante sus elecciones presidenciales. Las particularidades del sistema político local, sumadas a una fragmentación del electorado, generan múltiples ocasiones en las que la diferencia entre los dos aspirantes más votados resulta mínima.

Según reportó BBC Mundo, en los comicios de 2011, 2016 y 2021, la segunda vuelta presidencial se definió por márgenes estrechos que quedaron dentro del margen de error de diferentes encuestas y conteos rápidos. En 2021, la diferencia preliminar entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori fue de menos de un punto porcentual, lo que llevó a medios a señalar que Perú vivía “una noche de infarto electoral”.

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En una evocadora acuarela, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son representados en un diálogo frente al emblemático Palacio de Gobierno de Perú, sugiriendo un momento de interacción política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que explican la recurrencia del empate técnico en Perú

Distintos analistas citados por Agencia Andina coinciden en que la fragmentación política, la desconfianza hacia los partidos y la volatilidad del voto explican la frecuencia de los empates técnicos en el país. El sistema de doble vuelta, donde los dos candidatos más votados pasan a una segunda ronda, tiende a polarizar la elección y a reducir las distancias entre los contendientes.

Otro factor relevante, es el alto número de indecisos que se mantiene hasta los días previos a la votación. Esta situación provoca que las encuestas reflejen cambios abruptos y que los resultados finales sean difíciles de anticipar. “El votante peruano decide su voto en la última semana, lo que incrementa la posibilidad de empates técnicos”, explicó el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla en declaraciones recogidas por El Poder en Tus Manos de RPP Noticias.

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Retrato en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, destacadas figuras de la política peruana, con un edificio gubernamental de estilo colonial al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto mediático y social del empate técnico

La presencia de un empate técnico no solo genera tensión política, sino que también incide en el comportamiento de los mercados financieros, la opinión pública y la cobertura mediática. Durante la noche electoral de 2021, la bolsa limeña y el tipo de cambio del sol frente al dólar mostraron una elevada volatilidad ante la falta de un resultado claro.

Los organismos electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), enfatizan la importancia de la cautela y la paciencia ciudadana en estos escenarios. En diversos comunicados, la ONPE ha recordado que solo el conteo oficial, conforme avanza el escrutinio, permite determinar al ganador cuando las diferencias son tan estrechas. En palabras del jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, “la transparencia y la exactitud prevalecen sobre la velocidad”.

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Personnel of Peru's National Office of Electoral Processes (ONPE) receive data from provinces as they monitor voting while vote counting continues in the presidential runoff between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

El debate sobre la comunicación de resultados

El uso recurrente del término empate técnico también ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los medios y las encuestadoras en la comunicación de resultados preliminares. Diversos especialistas advierten sobre el riesgo de generar expectativas infundadas o de alimentar la polarización si no se explica adecuadamente el significado del margen de error y sus implicancias.

De acuerdo con IPSOS, la transparencia en la presentación de datos y la claridad en los mensajes son elementos esenciales para evitar confusión y desinformación. “El empate técnico no es un resultado, sino una advertencia estadística”, sostuvo Alfredo Torres en una entrevista difundida por Latina Noticias Edición Central.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empate técnico, según los resultados del conteo rápido de ONPE. (Foto: Composición - Infobae)

¿Qué ocurre después de un empate técnico?

Cuando se detecta un empate técnico, la única vía para despejar la incógnita es esperar los resultados oficiales completos. En Perú, el escrutinio puede extenderse varios días debido a la complejidad de la geografía y a la dispersión de mesas de votación en zonas rurales y amazónicas. Durante este periodo, los candidatos suelen llamar a la calma y a respetar el proceso institucional.

En las últimas tres elecciones presidenciales, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori y Ollanta Humala protagonizaron discursos en los que evitaron declararse ganadores antes de conocer los resultados finales. Esta práctica refuerza la legitimidad del proceso democrático y la confianza en las autoridades electorales.

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Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La tendencia a futuro

Mientras persista la fragmentación política y la volatilidad del voto en Perú, los empates técnicos continuarán ocupando un lugar central en las coberturas electorales. La experiencia de las últimas décadas sugiere que la sociedad peruana ha aprendido a convivir con la incertidumbre propia de estos escenarios y a esperar los resultados oficiales antes de tomar posiciones definitivas.

Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez reacts after taking a slim lead over conservative Keiko Fujimori in Peru's presidential race, as official vote-counting continued into a second day, in Lima, Peru, June 8, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Los organismos electorales han fortalecido sus protocolos de comunicación y transparencia para afrontar adecuadamente estos contextos. El empate técnico, lejos de ser una anomalía, se ha convertido en una característica estructural del proceso electoral peruano.