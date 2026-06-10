PPK revela que asesoró a Keiko Fujimori y ofrece apoyar su eventual gobierno: “Estoy dispuesto a tragarme el trago amargo”

Pedro Pablo Kuczynski reconoció que asesoró a Keiko Fujimori antes del balotaje y manifestó su disposición a colaborar con un eventual gobierno suyo frente a la opción de Roberto Sánchez

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) declaró este sábado que asesoró a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) durante una reunión previa a la segunda vuelta y expresó su disposición a colaborar con un eventual gobierno suyo si derrota a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

“Ella vino aquí hace una semana a pedir disculpas y yo le dije: ‘Bueno, muchas gracias’”, relató durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de CNN, en la que reconoció haber ofrecido consejos a la aspirante.

“Le di algunas sugerencias para su campaña (como) ser natural. Yo la veo muy acartonada, programada (...) ya too late”, ironizó antes de expresar su apoyo a una posible gestión de la hija del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), con quien mantuvo fuertes desacuerdos en el pasado.

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“Yo sí creo que Keiko tiene posibilidad de armar un buen equipo, sobre todo en la parte económica. Ahí está (Luis) Carranza, que fue mi viceministro de Finanzas cuando yo era ministro hace veinticinco años. Ella tiene un buen equipo potencial”, sostuvo.

El exmandatario recomendó a la lideresa de Fuerza Popular mostrarse más natural en campaña y resaltó la capacidad de Fujimori para formar un equipo sólido, especialmente en el área económica

“Estoy dispuesto a tragarme el trago amargo en vez de dejar que esto vaya a la deriva (...) Si tenemos un gobierno marxista, agresivo, incompetente, corrupto, entonces la cuerda de la economía se va a ir al tacho”, añadió.

El exmandatario, quien fue candidato a senador en estos comicios sin obtener el escaño, intervino en la campaña de la segunda vuelta tras recibir en su domicilio a Fujimori para mostrar un gesto de reconciliación.

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PPK, como se le conoce, derrotó a la política en las elecciones de 2016, aunque ella ejerció una fuerte presión parlamentaria sobre su gobierno, lo que culminó en su renuncia bajo sospechas de corrupción durante su gestión como ministro con Alejandro Toledo (2001-2006).

El Poder Judicial archivó recientemente el proceso contra Kuczynski por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a sus campañas electorales, pero permanecen abiertos los expedientes sobre supuestos sobornos encubiertos de la misma empresa a través de consultorías privadas mientras ejercía como ministro a inicios de los años 2000.

“Desde la época de Fujimori papá, los partidos estaban con la cabeza cortada. Entonces, no hay instituciones y por eso tenemos esto de cambiar presidentes como si fueran camisetas”, comentó.

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Kuczynski también abordó el indulto a Alberto Fujimori, padre de la candidata, y la reacción negativa de Keiko ante esa medida

Mencionó también el indulto que concedió al padre de la candidata en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en diciembre de 2023, pese al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que las autoridades peruanas se abstuvieran de hacerlo.

“Desde la campaña, yo dije: ‘el señor está en la cárcel desde hace quince años, tiene cáncer a la lengua, se va a morir. No lo podemos dejar morir en la cárcel como murió Leguía…’ Eso es lo que pasó”, explicó.

Agregó que la lideresa de Fuerza Popular no aprobó la medida: “Después, su hija no le gustó que yo lo indultara. Eso es, pues, un fenómeno increíble”, consideró.

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El balotaje se define voto a voto entre Fujimori, cuyo padre fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción, y Sánchez, quien reivindica al expresidente Pedro Castillo, actualmente condenado a 11 años y 5 meses de prisión, y cuya liberación ha prometido.