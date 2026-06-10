Estudiantes ayacuchanos transformaron el cuy en gomitas: la apuesta que busca ofrecer una alternativa rica en hierro

El innovador producto GOMICUY, desarrollado por estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y respaldado por PRODUCE, ofrece una solución nutritiva a base de cuy para combatir la anemia. (Composición: Infobae Perú)

Lo que para muchos podría sonar inusual, para un grupo de jóvenes ayacuchanos representa una apuesta por la innovación alimentaria y el emprendimiento. GOMICUY, gomitas elaboradas a base de carne de cuy, nació en aulas universitarias con el objetivo de ofrecer una alternativa nutritiva y atractiva para distintos públicos, en especial ante problemas como la anemia.

La propuesta combinó uno de los productos más representativos de la gastronomía andina con ciencia, tecnología y nuevas tendencias de consumo. Detrás de este desarrollo trabajó un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que buscó transformar un alimento tradicional en un producto con mayor valor agregado y potencial comercial.

PUBLICIDAD

Esa idea académica dio pasos hacia su consolidación empresarial con el acompañamiento técnico del Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y su Unidad Técnica Agroindustrial Ayacucho, que brindó asesoría especializada para preparar la iniciativa para mercados cada vez más exigentes.

Estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga presentan GOMICUY, innovadoras gomitas a base de cuy desarrolladas con apoyo del Ministerio de la Producción para combatir la anemia y conquistar nuevos mercados. (Foto: Ministerio de Producción)

El origen de las gomitas de cuy que sorprenden en Ayacucho

GOMICUY surgió como una iniciativa impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que identificaron la necesidad de desarrollar productos innovadores a partir de recursos locales con alto valor nutricional.

El proyecto tomó forma bajo el liderazgo de Gomitas a Base de Cuy S.A.C. y se convirtió en un ejemplo de cómo las ideas nacidas en el entorno universitario pueden evolucionar hacia emprendimientos con posibilidades de crecimiento.

PUBLICIDAD

El camino hacia la comercialización exigió más que una buena idea. Para fortalecer el proyecto, especialistas de la Unidad Técnica Agroindustrial Ayacucho realizaron una intervención integral orientada a consolidar el modelo de negocio y preparar a la empresa para afrontar los retos del mercado.

Entre las acciones se incluyeron la asistencia técnica para la obtención del Registro Sanitario, el acompañamiento en la optimización de procesos productivos y la selección de envases adecuados para garantizar la inocuidad y la conservación del producto. También se trabajó en el fortalecimiento de la identidad corporativa mediante el desarrollo de la marca y la definición de una propuesta comercial.

PUBLICIDAD

Un joven emprendedor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga exhibe gomitas GOMICUY, un innovador producto a base de cuy desarrollado para combatir la anemia con el apoyo de PRODUCE. (Foto: Ministerio de Producción)

La innovación detrás de las gomitas elaboradas con carne de cuy

El principal atributo de GOMICUY radicó en su capacidad de reinventar un alimento tradicional sin perder su perfil nutricional. El cuy, reconocido en los Andes por su aporte de proteínas y hierro, se presentó en un formato que buscó conectar con consumidores habituados a nuevas experiencias alimentarias.

La iniciativa mostró que la innovación no siempre implicó crear productos desde cero, sino encontrar nuevas formas de aprovechar recursos existentes para responder a demandas actuales. En este caso, la transformación del cuy en gomitas abrió oportunidades para diversificar su consumo y ampliar su alcance más allá de las preparaciones convencionales.

PUBLICIDAD

Además, el equipo técnico del ITP asesoró a la empresa en el diseño e implementación de su planta de producción, con criterios de eficiencia operativa, adecuada distribución de espacios, buenas prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria, aspectos esenciales para garantizar la calidad del producto y facilitar una futura escalabilidad.

Los estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga desarrollan GOMICUY, gomitas nutritivas a base de cuy que buscan combatir la anemia y expandirse en nuevos mercados, con el apoyo del Ministerio de la Producción. (Foto: Ministerio de Producción)

La experiencia de GOMICUY reflejó el impacto de la articulación entre academia, innovación y asistencia tecnológica especializada. Con ese trabajo conjunto, una idea concebida por estudiantes ayacuchanos avanzó hacia su consolidación empresarial y abrió oportunidades para jóvenes emprendedores, con impacto en el desarrollo productivo regional.

Con iniciativas como esta, PRODUCE buscó mostrar que la transferencia tecnológica puede transformar proyectos universitarios en negocios con potencial comercial, con el objetivo de llevar talento local a nuevos mercados sin perder de vista la identidad de los productos peruanos.

PUBLICIDAD