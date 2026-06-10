Atlético Grau reforzó su ataque con un goleador de la Liga 1 para luchar por la permanencia en el Torneo Clausura 2026

Foto 0: El futbolista disputó el torneo inicial en Tarma y registró tres tantos, y ahora retorna al norte para reforzar el frente de ataque en una campaña marcada por la necesidad de sumar en la tabla (El Albo Deportes)

Luego de un Torneo Apertura con números que lo dejaron entre los equipos más exigidos por la tabla, Atlético Grau abrió el mercado con una decisión enfocada en mejorar la cantidad de goles y en salir de los últimos puestos de la tabla acumulada para no verse comprometidos con el fantasma de la baja

En ese sentido, el ‘Patrimonio de Piura’ confirmó la llegada del delantero peruano Luis Benites como refuerzo para el Torneo Clausura.

La directiva buscó una respuesta concreta a su principal déficit: el gol. El nuevo atacante vuelve al norte del país con antecedentes recientes en la Liga 1 y con un registro que lo puso, años atrás, en la cima de los artilleros del campeonato.

PUBLICIDAD

Un Apertura con cifras que obligaron a mover el plantel

Los números encendieron las alarmas en Piura. Atlético Grau cerró el Apertura con una de las ofensivas menos productivas del torneo y decidió reestructurar su plantel. (Atlético Grau)

El primer semestre dejó a Atlético Grau con una campaña que lo empujó a ajustar su planificación para el Clausura. El equipo piurano acumuló 16 puntos en el Torneo Apertura, una cifra que compartió con Sport Huancayo y Juan Pablo II.

En esa parte de la clasificación solo quedó por delante de UTC de Cajamarca, que cerró con 13 unidades luego de una sanción: la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol le aplicó la resta de cinco puntos.

Más allá del puntaje, el problema central estuvo en la producción ofensiva. Atlético Grau terminó el Apertura con 12 goles en 17 partidos, el registro más bajo de anotaciones a favor entre los clubes de la Liga 1 durante ese tramo de la temporada.

PUBLICIDAD

Ese contexto explicó el rumbo de las primeras decisiones internas. La dirigencia resolvió prescindir de algunos futbolistas y, entre las salidas, incluyó al colombiano Isaac Camargo. La prioridad quedó planteada: incorporar piezas que aportaran definición y aumentaran el peso del ataque para evitar que la situación se agrave en la lucha por mantenerse en la categoría.

El regreso de Benites y el anuncio oficial del club

El retorno de Luis Benites marca uno de los primeros movimientos de Atlético Grau en el mercado. El delantero vuelve al norte para reforzar una ofensiva necesitada de eficacia. (FPF)

El refuerzo elegido para apuntalar el frente ofensivo fue Luis Benites. Atlético Grau comunicó su incorporación mediante sus redes sociales y presentó el retorno del delantero con un mensaje dirigido a su hinchada: “¡Bienvenido a casa, ‘Chin’! Luis Benites vuelve a defender los colores del Patrimonio de Piura. ¡Vamos, ‘Chin’! ¡Vamos, Grau!”.

PUBLICIDAD

Benites, de 29 años, llegará a Piura tras disputar el Torneo Apertura con ADT de Tarma. En ese periodo, el atacante registró tres goles en 786 minutos jugados, una cifra que el club tomó como referencia reciente de su aporte.

El fichaje también se sostuvo en antecedentes de temporadas previas. En 2025, Benites anotó seis goles con Cienciano del Cusco, otro dato que lo mantuvo en el radar de equipos que buscan soluciones inmediatas en el área rival.

Atlético Grau no lo sumó como una apuesta a largo plazo, sino como una incorporación de ejecución directa, asociada a la necesidad de elevar el promedio de goles y mejorar su rendimiento en la segunda parte del año. En ese sentido, el delantero ya conoce el entorno: el Clausura de 2026 marcará su retorno al norte del país y, además, significará un reencuentro con una plaza que ya integró antes en su carrera.

PUBLICIDAD

Perfil del goleador y la posible sociedad con Raúl Ruidíaz

Experiencia, recorrido y capacidad goleadora acompañan a Luis Benites. Su llegada abre la puerta a una posible sociedad ofensiva con Ruidíaz para el Clausura 2026. (Atlético Grau)

La trayectoria de Luis Benites dentro de la Liga 1 incluyó pasos por Cienciano, Sport Huancayo, Carlos A. Mannucci, Alianza Atlético, Defensor La Bocana y el propio Atlético Grau, club en el que ya jugó durante la temporada 2019. Esa secuencia le dio experiencia en distintos contextos competitivos, entre equipos con objetivos internacionales y planteles enfocados en la permanencia.

Su punto más alto en cifras llegó en 2022, cuando terminó como máximo anotador del torneo. Ese año convirtió 19 goles con Sport Huancayo, un registro que lo ubicó por delante de atacantes como Hernán Barcos y Danilo Carando.

Con esa carta de presentación, Atlético Grau proyectó que Benites pueda formar una dupla de ataque con Raúl Ruidíaz, uno de los nombres de mayor jerarquía en el plantel. La posibilidad de verlos juntos quedó planteada como una alternativa para cambiar el perfil del equipo en el Clausura, siempre que Ruidíaz continúe en el club.

PUBLICIDAD

En el entorno del fútbol local circuló la versión sobre un eventual regreso de Ruidíaz a Universitario de Deportes, escenario que, de concretarse, alteraría el diseño ofensivo para el segundo semestre. Por ahora, la institución piurana tiene asegurada la presencia de Benites y espera resolver el resto de su planificación con incorporaciones adicionales.

El entrenador Gerardo Ameli afrontará el Clausura con el nuevo delantero como recurso confirmado y con el mercado todavía abierto para sumar futbolistas. En la interna del club consideran que el equipo cuenta con una de las plantillas más reducidas de la Liga 1 en esta edición, por lo que la llegada de refuerzos se mantiene como una tarea pendiente en las semanas previas al reinicio del torneo.

PUBLICIDAD