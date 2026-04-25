Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará este fin de semana, una vez finalizados los partidos pendientes de la décima jornada. Los encuentros pueden incidir en la tabla de posiciones y modificar el panorama del campeonato. Aquí puedes consultar la ubicación actual de tu club favorito.
Todos los partidos de la fecha 12 que se jugarán hoy
- Deportivo Moquegua vs FC Cajamarca (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Sport Boys vs Juan Pablo II College (19:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
¡Día de partido! Sporting Cristal se medirá hoy, sábado 25 de abril, a Comerciantes Unidos en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso se iniciará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, situado en la ciudad de Cutervo.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
El momento actual de Sporting Cristal muestra un panorama de inestabilidad. El equipo dirigido por Zé Ricardo afronta el impacto de la derrota por 4-1 ante Atlético Grau, un resultado que evidenció debilidades defensivas y falta de constancia en su rendimiento. Esta circunstancia ubicó al conjunto ‘celeste’ en la novena posición con 14 puntos, distanciándolo de los puestos de clasificación y dificultando sus aspiraciones en el Torneo Apertura.
¿Cómo llega Comerciantes Unidos?
A diferencia de otros momentos, Comerciantes Unidos vive una de sus etapas más favorables en la temporada. Con Claudio Biaggio como director técnico, el equipo suma cinco partidos consecutivos sin perder, con dos victorias y tres igualdades, lo que lo ubicó en la sexta posición con 16 puntos. Este buen desempeño renovó las aspiraciones del club, que disputa los puestos principales y mantiene vigente la posibilidad de acceder a una competencia internacional.
Horarios del Sporting Cristal vs Comerciantes
Este cotejo comenzará a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Dónde ver el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
El encuentro entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y programado en Cutervo, se transmitirá en vivo exclusivamente por L1 Max. Este canal ofrecerá la señal de todos los partidos de la jornada y está presente en servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite el acceso en todo el territorio nacional.
Quienes opten por alternativas digitales pueden utilizar la aplicación Liga 1 Play para seguir cada partido en línea desde dispositivos móviles o computadoras, una opción pensada para quienes buscan ver el encuentro sin depender de la televisión convencional.
Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial del partido, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores al encuentro, permitiendo a los aficionados seguir todos los detalles de uno de los duelos más destacados de la jornada.
Posibles alineaciones
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Ian Wisdom, Martin Távara, Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico y Felipe Vizeu. DT: Zé Ricardo.
- Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan José Rodríguez, Piero Guzmán, Daniel Lino; Carlos Correa, Agustín Rodríguez, Rodrigo Vilca; Matías Sen y Maximiliano Pérez. DT: Claudio Biaggio.