Gustavo Zevallos asegura que Sporting Cristal tiene plantel para alinear dos equipos “competitivos” en Liga 1 y Copa Libertadores

Gustavo Zevallos se refirió a la conformación del plantel de Sporting Cristal. Crédito: Sporting Cristal.

El presente de Sporting Cristal evidencia un escenario de contrastes y expectativas insatisfechas. El club, tradicional animador del fútbol peruano, afronta una temporada en la que la exigencia de responder en la Liga 1 y la Copa Libertadores ha puesto a prueba la profundidad y versatilidad de su plantel. Bajo la reciente conducción de Zé Ricardo, los ‘celestes’ no han conseguido la regularidad esperada, lo que ha generado cuestionamientos sobre la planificación deportiva y la capacidad real del grupo para sostenerse en ambos frentes.

En diálogo con ’Entre Bolas’, el gerente deportivo Gustavo Zevallos defendió la estructura del plantel y justificó la estrategia implementada desde la directiva. “Hay que separar los grupos. Ver quiénes van al torneo local y con quiénes se afronta los partidos de Copa. Tenemos un plantel que nos permite tener equipos competitivos en las dos competiciones”, afirmó Zevallos, subrayando la confianza en la rotación y en la amplitud del grupo.

No obstante, los números contradicen ese optimismo. En la Copa Libertadores, Sporting Cristal solo suma tres puntos, obtenidos gracias a un gol agónico en un partido en el que jugó medio tiempo con un hombre de más. Frente a Palmeiras, ofreció una buena imagen pese a la derrota, pero la caída por 4-1 ante Atlético Grau, colero del campeonato local, dejó expuestas las falencias defensivas y la falta de reacción colectiva.

El cuadro rimense cayó goleado 4-1 ante los piuranos en el intenso calor de Sullana - Crédito: L1MAX.

Zevallos reconoció las dificultades propias de la doble competencia y la logística del torneo local. “En el torneo local los viajes no son nada cómodos, pero es lo que nos toca. Jugar en la Copa nos obliga a tener doble actividad y lo estamos afrontando con responsabilidad, lástima que el último partido no obtuvimos el resultado que queríamos, pero siempre pensamos en mejorar”, señaló. Sin embargo, el discurso no logra calmar la preocupación de una hinchada que exige resultados acordes al prestigio de la institución.

El gerente deportivo también puso en valor el respaldo constante de los seguidores. “El hincha siempre apoya, somos conscientes de eso y esperamos tener un resultado acorde a lo que es Sporting Cristal”, agregó, dejando en claro que la presión externa es un factor permanente en la interna del club.

La campaña en la Liga 1 dista de las ambiciones históricas del equipo. Sporting Cristal se ubica en la novena posición, a 15 puntos del líder, una realidad incómoda que no se ajusta a la inversión ni a la expectativa de su exigente público. El equipo alterna buenos pasajes futbolísticos con caídas inesperadas, lo que alimenta el debate sobre la verdadera competitividad del plantel para sostener dos torneos de alto nivel.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

Próximo partido de Sporting Cristal

En este contexto, la próxima fecha aparece como una oportunidad crucial para recuperar confianza. Por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos el sábado 25 de abril en el estadio Juan Maldonado. El encuentro está programado para las 15:30 en Perú, Colombia y Ecuador, las 16:30 en Venezuela, Bolivia y Miami, y las 17:30 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

La transmisión será exclusiva de L1 Max, disponible en las principales operadoras de televisión por cable y satélite del país, lo que garantiza cobertura a nivel nacional e internacional. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial, con información previa, seguimiento minuto a minuto, jugadas destacadas y las declaraciones más relevantes tras el pitazo final.

El reto para Sporting Cristal es claro: transformar la amplitud del plantel en resultados tangibles y responder con hechos al mensaje de confianza de su dirigencia. La exigencia de competir al máximo en dos torneos no admite excusas y, tras los tropiezos recientes, el margen de error se reduce drásticamente para el equipo de Zé Ricardo.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026.