Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026.

El sábado 11 de abril marcó un día histórico para el freestyle peruano. Nekroos eliminó a Gazir en los octavos de final, mientras que Almendrades superó a Chuty en cuartos de la Red Bull Batalla 2026 . El representante de Soporte Alterno buscará ahora un lugar en la final del certamen.

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Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026 El freestyler peruano paró la batalla en más de dos ocasiones y dejó fuera a uno de los favoritos en Chile

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Ignacio Buse afronta su segundo ATP 500: debut exigente en Barcelona ante el controversial Corentin Moutet, #31 del mundo El peruano rendirá una dura prueba sobre la arcilla catalana. La última vez que el ‘Colorado’ disputó un torneo de esta categoría, alcanzó las semifinales, en Río de Janeiro