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Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026

El representante de Soporte Alterno dio el segundo golpe de la noche al dejar fuera a otro de los favoritos del certamen internacional de freestyle

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El peruano superó en la réplica al español en Chile. Créditos: Red Bull / Youtube.

El sábado 11 de abril marcó un día histórico para el freestyle peruano. Nekroos eliminó a Gazir en los octavos de final, mientras que Almendrades superó a Chuty en cuartos de la Red Bull Batalla 2026. El representante de Soporte Alterno buscará ahora un lugar en la final del certamen.

Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026.
Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026.

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