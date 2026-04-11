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Peruano Almendrades finalista de la Red Bull Batalla 2026 tras vencer a Exe

El representante de Soporte Alterno dejó fuera a Chuty previamente y se convirtió en la revelación de la jornada en Chile

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El peruano venció a Exe en las semifinales del torneo. Créditos: Red Bull / Youtube.

El sábado 11 de abril, Almendrades logró clasificarse a la final de la Red Bull Batalla 2026. El peruano sorprendió en la competencia celebrada en Chile al eliminar a Chuty, uno de los principales candidatos al título, en cuartos de final y superar a Exe en semifinales.

Impulsado por la confianza de haber eliminado a uno de los favoritos, el representante de Soporte Alterno subió al escenario del Movistar Arena de Santiago y enfrentó al argentino, quien llegaba tras dejar fuera a su compatriota Nekroos en cuartos.

Ronda de objetos

La primera ronda, bajo el formato de objetos en 8x8, resultó ideal para que Almendrades demostrara su creatividad. El peruano aprovechó los elementos disponibles en la maleta para construir sus ataques hacia Exe. En una de sus intervenciones, tomó un microscopio y lanzó la rima: “ni con esto puedo ver el nivel de Exe”, lo que generó una fuerte reacción entre el público.

El peruano lució su ingenio en este formato. Créditos: Red Bull / Youtube.

12x12 del Almendrades vs Exe

En el 12x12 libre, con una base más dinámica puesta por Dj Verse, Almendrades dejó en claro su versatilidad. No solo conectó frases efectivas, sino que también se adaptó al ritmo, sorprendiendo con un flow en el que mencionó a su compañero Jaze, reconocido precisamente por esa habilidad y presente en el Movistar Arena.

El representante peruano mostró una nueva faceta respecto a sus presentaciones anteriores en la noche, manteniendo su sello de rimas cargadas de referencias. Entre ellas destacó: “¿Sabes por qué a la final llego yo? Porque ya le gané a Chuty y esa es palabra de Dios”, desatando la ovación del público.

Ganó sin réplica

En la tercera ronda, el formato volvió a ser 12x12, esta vez con dos entradas y un beat más pausado, ideal para lanzar frases contundentes. Almendrades mantuvo su estilo directo y recurrió al argumento de que existen freestylers argentinos con mayor trayectoria que Exe.

El representante de Soporte Alterno también encendió al público al abordar un tema polémico, aludiendo a una posible final entre Perú y Chile, comparándola con la Guerra del Pacífico. Esta referencia provocó una fuerte reacción de la audiencia, que respondió con aplausos y gritos. Por su parte, Exe continuó con una propuesta centrada en el flow.

Llegó el momento de la decisión del jurado. Aunque la batalla fue muy reñida y se esperaba una votación dividida, los cinco jueces levantaron el cartel a favor de Almendrades. De esta manera, el peruano aseguró su lugar en la final y celebró abrazándose con Nekroos.

Peruana Almendrades finalista de la Red Bull Batalla 2026 tras vencer a Exe.
Peruana Almendrades finalista de la Red Bull Batalla 2026 tras vencer a Exe.

Eliminó a Chuty en cuartos

El peruano superó en la réplica al español en Chile. Créditos: Red Bull / Youtube.

Almendrades perdió la final ante El Menor

El Menor se coronó campeón de la Red Bull Batalla 2026 tras vencer a Almendrades.
El Menor se coronó campeón de la Red Bull Batalla 2026 tras vencer a Almendrades.

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