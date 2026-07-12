Susan León acusa a Bryan Arámbulo de ausentarse de un show y quedarse con S/ 4 mil: “No respondió más mis mensajes”

La exmodelo se pronunció y reveló que intentó comunicarse con el cantante, pero nunca obtuvo una respuesta | América Hoy

La figura de Susan León quedó en el centro de la atención pública tras señalar a Bryan Arámbulo por un presunto incumplimiento contractual. Según relató la artista, el cantante peruano no asistió a una presentación programada en Huaral y se habría quedado con un adelanto de S/ 4 mil. La denuncia llega en un momento delicado para Arámbulo, quien ya enfrenta reclamos similares en el ámbito musical.

El incidente se originó cuando León decidió contratar a Arámbulo para un espectáculo previsto para el 8 de mayo en el centro comercial Parque Huaral. De acuerdo con el testimonio de la actriz, la negociación se realizó a través del hermano y representante del cantante. El acuerdo incluía la difusión del evento en redes sociales y la entrega de un adelanto económico. “Unos días antes me dijo que estaba con problemas, pero que igual se iba a presentar”, afirmó León en conversación con América Hoy.

PUBLICIDAD

La empresaria mostró conversaciones de WhatsApp que mantuvo con el entorno de Arámbulo. En esos mensajes, el representante confirmaba la presencia del artista en la fecha pactada.

Susan León presenta capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp que Bryan Arámbulo mantuvo con ella antes de la supuesta inasistencia a un evento y el cobro de S/ 4 mil.

“Me dice que sí se iba presentar. Al final yo puse mi sonido, mis luces y el artista nunca más me contestó el teléfono, el hermano nunca más me contestó el teléfono”, relató la productora, quien aseguró que el silencio comenzó tras el pago y los compromisos asumidos.

La situación se tornó más compleja cuando llegó el día del evento y Arámbulo no se presentó. El público ya había sido convocado, la logística estaba en marcha y, según León, el daño financiero fue inmediato.

“Es una estafa porque se quedan con tu dinero. No es una persona responsable que dice, ‘no voy a llegar y perfecto, te devuelvo el dinero’, pero aquí nunca más me contestó el teléfono”, expresó en la misma entrevista, subrayando la molestia por la falta de comunicación y la ausencia de reembolso.

PUBLICIDAD

Susan León, con un vestido negro, y Bryan Arámbulo, con un conjunto blanco, ilustran el conflicto entre ambos por un show que el cantante presuntamente incumplió y la retención de S/ 4 mil.

Susan León presentó la queja ante Indecopi

Ante la falta de respuesta, Susan León decidió formalizar su reclamo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En la queja presentada, la empresaria explicó: “A la firma del contrato se realizó el pago de 4250 soles como adelanto del 50% del monto total de la presentación, se realizó el 28 de febrero”, según consta en el documento. La artista adjuntó capturas de pantalla de los mensajes intercambiados, además del contrato y comprobantes de pago.

El reclamo detalla que el 8 de mayo, día del evento, Bryan Arámbulo no acudió a Huaral, tampoco ofreció explicaciones, ni devolvió el dinero recibido como anticipo. “No contesta los mensajes, no contesta las llamadas”, señala la queja ingresada ante la autoridad de consumo, en la que León solicita la devolución completa del monto acordado.

En su declaración a América Hoy, la actriz lamentó el desenlace y cuestionó el profesionalismo del cantante. “He mandado carta, le he mandado de todo, y nunca más, como si nunca existió. Exijo la devolución de mi dinero por una presentación que no se hizo”, manifestó la empresaria.

PUBLICIDAD

Indecopi recibe una denuncia contra Bryan Arámbulo por no asistir a un show en Huaral tras recibir un adelanto de S/ 4250 soles.

León también aprovechó para enviar un mensaje al propio Arámbulo, apelando a la reputación dentro del ambiente artístico. “Las marcas como Bryan Arámbulo y Susan León se hacen con el prestigio, con el respeto y la responsabilidad. En un ratito puedes estar en la cumbre, pero lo que queda es el prestigio... el mundo artístico es muy chiquito y todos nos conocemos”, señaló.

El caso genera atención en el sector de la música nacional, donde la confianza entre artistas y productores resulta esencial para el desarrollo de eventos. Mientras tanto, la denuncia de Susan León ante el organismo regulador sigue su curso y se aguarda una respuesta por parte de Bryan Arámbulo o su entorno respecto a la devolución del dinero y la aclaración de los hechos.

PUBLICIDAD