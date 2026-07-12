Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’. (Foto: RPP)

Un bus de la agrupación Las Estrellas de la Cumbia recibió disparos en la Panamericana Norte a la altura del distrito limeño de Los Olivos, cuando el grupo se detuvo a desayunar tras una presentación y antes de continuar viaje hacia Trujillo.

Según el relato de las bailarinas de la agrupación a RPP, el hecho se produjo en horas de la mañana, cuando una motocicleta con ocupantes se acercó al vehículo estacionado en la Panamericana Norte, y efectuó varios disparos en la parte frontal y en las ventanas del lado del conductor. Los músicos indicaron haber escuchado aproximadamente 12 disparos.

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“Justo estábamos parando por acá porque íbamos a desayunar y, y pasó eso”, contó una bailarina de la agrupación. “Escuchamos como que tres, como unos cohetes que venían y al toque nosotros reaccionamos y nos tiramos al piso”.

El ataque dejó tres heridos, entre ellos el conductor y un auxiliar, quienes recibieron auxilio en el lugar por personal médico de la Municipalidad de Los Olivos. Trasladaron al Hospital Municipal de Los Olivos a uno de los lesionados, apodado “Cucho”.

Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.

En la zona permanecía personal policial de la comisaría Laura Calder a la espera de peritos de Criminalística, mientras en el bus se observaban ocho impactos de bala en la parte delantera y dos perforaciones en el lado del conductor.

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Estrellas de la Cumbia en la mira de extorsionadores

En noviembre del 2025, la agrupación ya había denunciado ser víctimas de amenazas por parte de extorsionadores, aunque en ese entonces el director de la orquesta, Juan Pablo Acosta, afirmó que “no vamos a acceder a los chantajes ni extorsiones”.

El músico precisó que las intimidaciones comenzaron tras negarse a pagar 20.000 soles exigidos por delincuentes. Desde Chiclayo, ciudad de origen del grupo, pidió a las autoridades medidas urgentes para resguardar al elenco.

Acosta relató en declaraciones a Panamericana que las amenazas llegaron acompañadas de videos grabados por los criminales. “Los integrantes se sienten atemorizados por las constantes intimidaciones”, sostuvo. Además indicó que miembros del grupo ya recibieron notas extorsivas con municiones y cartuchos de dinamita junto al nombre de la orquesta.

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En un comunicado, la orquesta informó que colabora con la investigación para identificar a los responsables. “Estamos agradecidos con las autoridades y la policía, porque han recibido nuestra denuncia y han tomado acciones”, se indicó en su momento.

Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.

La Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de dos presuntos extorsionadores vinculados a las amenazas contra el grupo, quienes serían integrantes de la organización criminal “La Nueva Generación”.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

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Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.