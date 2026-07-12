Hugo García se convirtió en padre: Isabella Ladera dio a luz en el agua y compartieron emotivas fotos de su bebé

Hugo García se convirtió en padre: Isabella Ladera dio a luz a su segundo bebé y compartieron emotivas fotos

Hugo García anunció en redes sociales el nacimiento de su bebé con Isabella Ladera y confirmó que se convirtió en padre. La pareja compartió fotografías del momento del parto y la primera imagen familiar con el recién nacido, en una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

“bienvenido al mundo, Koa. ❤️ 11.07.26”, escribió Hugo García junto a un carrete de fotos en Instagram, donde se aprecia a Isabella durante el alumbramiento, sosteniendo al bebé sobre su pecho, mientras él los acompaña y los abraza.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Ladera optó por un parto en el agua, ya que aparece en una piscina inflable, en una escena íntima y familiar que muchos interpretaron como un parto humanizado.

PUBLICIDAD

Hugo García comparte tiernas fotos de bebé recién nacido. IG

Un nacimiento en el agua y las primeras fotos de Koa

Las fotografías publicadas por la pareja muestran el instante posterior al nacimiento: Isabella con el bebé sobre el pecho, y Hugo a su lado, mirando la escena y rodeándolos con sus brazos. La publicación se enfocó en el recibimiento del recién nacido y en el primer retrato familiar.

El bebé se llama Koa, según el mensaje compartido por el exintegrante de reality, quien celebró públicamente su paternidad con una dedicatoria breve y emotiva.

Para Isabella, este bebé es su segundo hijo: según se indicó, de una relación anterior es madre de Mía Antonella, de seis años, quien ahora asume el rol de hermana mayor.

PUBLICIDAD

Hugo García comparte tiernas fotos de bebé recién nacido. IG

El mensaje de Isabella Ladera tras el parto: “Transformarlo en vida”

Minutos después del anuncio de Hugo García, Isabella Ladera publicó un mensaje personal centrado en su experiencia durante el parto y en la fortaleza física y emocional que sintió en ese proceso.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”.

Su texto acompañó el tono íntimo de las imágenes y puso el foco en el momento del alumbramiento como una experiencia transformadora, además de reforzar el vínculo con su bebé y con la nueva etapa familiar.

PUBLICIDAD

Hugo García comparte tiernas fotos de bebé recién nacido. IG

“Era un sueño de ambos”: así contó Isabella cómo le dio la noticia a Hugo

En febrero, Isabella Ladera habló sobre su embarazo en una entrevista con ¡HOLA! y recordó cómo fue el momento en que le contó a Hugo García que estaban esperando un bebé. Según su testimonio, no tenía planificada una gran sorpresa, pero la emoción la llevó a decírselo en un momento cotidiano.

“Era un sueño de ambos. Estábamos en un parque, entonces yo no hallaba cómo decírselo, porque también quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota.... Entonces, estábamos en un parque, yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: ‘Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más’. Y llega un momento en que ya se lo digo”.

PUBLICIDAD

En esa misma entrevista, Isabella relató la reacción de Hugo al recibir la noticia. “Y el niño se queda como en shock. Él me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’. Él me dijo: ‘Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato”.

Hugo García reacciona con emoción ante el anuncio del embarazo, destacando la espera y la alegría por su primer hijo junto a Isabella. Instagram Hugo García

Mía Antonella como hermana mayor: “Me emociona tanto verla en esta nueva etapa”

Ladera también habló sobre el rol que asumiría su hija, Mía Antonella, en esta nueva dinámica familiar. Dijo sentirse tranquila por la forma en que la niña recibió el embarazo y por cómo se preparaba para compartir a su mamá.

“Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto, porque yo soy una mami que siempre le está hablando, siempre conversa con ella, no importa la edad que tenga”.

PUBLICIDAD

“Está emocionada y me da mucha felicidad y mucha tranquilidad eso, porque nunca pretendo que se sienta como excluida o como que la eche a un lado, sino que más bien esto es algo que compartimos, juntas”.

Con la llegada de Koa, la familia inicia una etapa de cuatro integrantes, con la niña incorporándose como hermana mayor, tal como la propia influencer había adelantado.

Hugo García e Isabella Ladera anuncian con alegría que esperan un niño, revelando el género de su bebé en una emotiva celebración familiar. (Instagram Isabella Ladera / Hugo García)