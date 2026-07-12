A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final ida de Liga Femenina 2026

Sporting Cristal enfrenta a Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2026. - Crédito: Difusión

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan hoy, domingo 12 de julio, en el estadio Alberto Gallardo, por la primera final de la Liga Femenina 2026. El vencedor de la llave sacará una importante ventaja para la revancha de la siguiente semana.

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por final ida de Liga Femenina 2026

El encuentro se disputará a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo. El horario internacional, entretanto, estará fijado de la siguiente manera: 14:15 en México, 15:15 en Ecuador y Colombia, 16:15 en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile, y 17:15 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Canal TV de Universitario vs Sporting Cristal por final ida de Liga Femenina 2026

La Federación Peruana de Fútbol ha confirmado que la transmisión en vivo del partido decisivo podrá seguirse a través de Bicolor+, su plataforma y canal oficial en YouTube. Quienes prefieran la televisión tradicional contarán con la señal de Juntos TV. El canal emitirá el partido en sus frecuencias habituales: canal 29 en definición estándar (SD) y canal 729 en alta definición (HD) para usuarios de Movistar TV.

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Así llega Universitario a la final ida de Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes consiguió su clasificación a la final de la Liga Femenina 2026 tras superar a Alianza Lima en una serie semifinal marcada por la dificultad y la recuperación. Las ‘leonas’ iniciaron la llave con una derrota por la mínima diferencia en el estadio Alejandro Villanueva, resultado que complicó temporalmente sus aspiraciones.

En el partido de vuelta, Universitario exhibió una contundente reacción y logró revertir el marcador global con una victoria por 3-0, asegurando su presencia en la instancia decisiva del torneo. El desempeño en esta semifinal reflejó la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad y definir el pase en el momento clave.

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Durante la etapa regular, Universitario de Deportes mantuvo un rendimiento destacado, superando con holgura a sus oponentes y alcanzando la cima de la clasificación con un total de 28 puntos. La campaña sólida consolidó al elenco como principal favorito durante toda la temporada y sentó las bases para su acceso a la final de la Liga Femenina 2026.

Revive los mejores momentos y todos los goles del emocionante clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima. Con un contundente 3-0, las 'Leonas' sellaron su pase a la gran final de la Liga Femenina. - Bicolor

Así llega Sporting Cristal a la final ida de Liga Femenina 2026

Sporting Cristal llegó a la disputa por el título tras completar un recorrido más extenso en comparación con otros equipos, derivado de su tercera posición en la Tabla Acumulada. Esta ubicación obligó al equipo a superar mayores etapas eliminatorias para acceder a la final del campeonato.

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Durante su trayecto, las ‘rimenses’ superaron con amplitud a FBC Melgar en los cuartos de final, logrando un marcador de 8-1. Ya en la fase de semifinales, lograron imponerse sobre Atlético Andahuaylas con un resultado de 6-3, lo que permitió asegurar su presencia en la instancia definitiva del certamen.

De cara a los partidos por el título, Sporting Cristal registrará la ausencia de la portera Silvana Alfaro, quien aceptó una propuesta de la Universidad de Chile. La baja resulta relevante para el equipo, ya que la seleccionada peruana se incorpora al conjunto chileno en busca de una revancha profesional en el exterior.

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Alineaciones probables de Universitario vs Sporting Cristal por final ida de Liga Femenina 2026

- Universitario: Gabriela Bórquez; Stephanie Lacoste, Daiana Farías, Esthefany Espino, María Espejo, Cindy Novoa, Karen Araya, Claudia Domínguez; Xioczana Canales, María Oxandabarat, Pierina Núñez.

- Sporting Cristal: Fiorella Sucuitana; Gabriela García, Yormary Álvarez, Olenka Gutiérrez, Angie Tomateo; Thayla Ohana, Rubí Acosta, Alison Buitrón; Giovanna Soares, Alessia Sanllehi, Tamara Alves.