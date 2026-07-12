Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo por final ida de Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La Liga Femenina 2026 conocerá en los próximos días a su primer campeón de la temporada, pero antes Universitario de Deportes y Sporting Cristal darán el primer golpe en una final que promete emociones de principio a fin hoy, domingo 12 de julio. Las dirigidas por Carlos Véliz y Vivian Ayres abrirán la serie por el título del Torneo Apertura en el Estadio Alberto Gallardo, escenario donde las ‘celestes’ intentarán sacar ventaja ante un conjunto ‘crema’ que llega como el gran favorito tras completar una campaña casi perfecta.

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por final ida de Liga Femenina 2026

La final entre Sporting Cristal y Universitario por la Liga Femenina 2026 se transmitirá en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados acceder al partido desde cualquier ubicación, sin restricciones geográficas.

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Bicolor+ también ofrecerá la transmisión completa de las semifinales, brindando a los seguidores de la Liga Femenina la posibilidad de ver cada encuentro y mantenerse actualizados en tiempo real mediante un acceso sencillo y gratuito por internet.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura de esta primera final en su página web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, incidencias y todos los detalles relevantes del partido.

Sporting Cristal recibirá a Universitario este 12 de julio en el Alberto Gallardo por la ida de la final del Apertura femenino 2026. Las celestes buscarán tomar ventaja ante el líder invicto del torneo. (Liga Femenina)

Horario de Universitario vs Sporting Cristal por final ida de Liga Femenina 2026

El primer partido decisivo se disputará el domingo 12 de julio a las 15:15 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, Lima.

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En otros países, el encuentro iniciará a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Ecuador y Colombia; a las 16:15 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 17:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal se ganó un lugar en la final luego de una campaña de menos a más. El conjunto ‘rimense’ terminó la fase regular en la tercera posición con 24 puntos, producto de siete victorias y tres empates, resultados que le permitieron instalarse en los cuartos de final de los ‘play-offs’.

El equipo celeste igualó ante el Atlético Andahuaylas en el Estadio Municipal Los Chankas y confirmó su boleto a la definición del Torneo Apertura Femenino 2026, donde se medirá con Universitario de Deportes (Liga Femenina)

En esa instancia, las dirigidas por Vivian Ayres no tuvieron mayores inconvenientes para imponerse a Melgar. Con un contundente marcador global de 8-1, las ‘rimenses’ dejaron en evidencia su poder ofensivo y avanzaron con autoridad a las semifinales.

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El siguiente desafío fue Atlético Andahuaylas, equipo al que derrotaron por un global de 6-3. Sporting Cristal encaminó la clasificación con un sólido triunfo por 4-1 en el Estadio Alberto Gallardo y posteriormente selló el boleto a la final tras igualar 2-2 en condición de visitante, confirmando su buen momento colectivo.

Universitario, por su parte, ha sido el equipo más regular de toda la temporada. Las ‘cremas’ finalizaron la fase regular como líderes absolutas con 28 puntos, luego de registrar nueve victorias y un empate. Ese rendimiento no solo les permitió acceder directamente a las semifinales, sino también mantenerse como el único equipo invicto del Torneo Apertura.

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Revive los mejores momentos y todos los goles del emocionante clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima. Con un contundente 3-0, las 'Leonas' sellaron su pase a la gran final de la Liga Femenina. - Bicolor

En la antesala de la final, las dirigidas por Carlos Véliz protagonizaron una de las llaves más esperadas del campeonato frente a Alianza Lima. Tras caer por la mínima diferencia en el partido de ida, Universitario reaccionó con autoridad en el Estadio Monumental, donde se impuso por 3-0 para sellar un global de 3-1 y asegurar su presencia en la serie por el título.

Ahora, con dos planteles que llegan en un gran momento futbolístico, la final de ida aparece como un duelo de pronóstico reservado. Sporting Cristal buscará aprovechar la localía para tomar ventaja, mientras que Universitario intentará extender su invicto y acercarse a un nuevo título en el fútbol femenino peruano.

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