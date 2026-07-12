La Libertad: Decomisan más de 5.200 explosivos destinados a minería ilegal

Foto: PNP (Imagen referencial)

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Regional de Inteligencia La Libertad y la Comisaría de Huamachuco, ejecutó un operativo en la provincia de Santiago de Chuco que permitió desarticular la banda criminal “Los Elegantes de Quiruvilca II”.

Esta intervención se concretó tras un trabajo de inteligencia en el distrito de Quiruvilca, donde los agentes intervinieron a Alcides Flores, de 22 años, y retuvieron a un menor de 15 años, ambos presuntamente implicados en la organización.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el jirón Hermanos Ayar. Durante el registro, la PNP encontró 5,213 cartuchos de dinamita de las marcas Emulgold, Riogel y Emulnor, junto a 500 fulminantes, 13 rollos de mecha de seguridad y tres teléfonos celulares.

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Todo el material incautado fue valorizado en aproximadamente S/ 200.000 y, según fuentes policiales, estaba presuntamente destinado a actividades de minería ilegal en la región.

“Este operativo es resultado de semanas de investigación y vigilancia en la zona”, explicó uno de los agentes de la División Regional de Inteligencia, quien añadió que la intervención se coordinó con la Comisaría de Huamachuco y el Ministerio Público. “La cantidad de explosivos incautados supera ampliamente lo registrado en operativos previos en La Libertad”, señaló el oficial.

Explosivos incautados. Foto: Ministerio de Defensa

Investigación y destino de los explosivos

Según la Policía Nacional, la evidencia y los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. El objetivo es determinar el origen, destino y posible utilización de los explosivos y otros materiales decomisados.

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“Estamos trabajando para conocer si hay más personas involucradas y cómo llegaban estos insumos a manos de la banda”, informaron las autoridades.

El caso puso en alerta a las autoridades regionales respecto al abastecimiento de materiales explosivos que habitualmente se emplean en la minería informal e ilegal. El Ministerio del Interior (Mininter) destacó que la incautación de los más de 5,200 cartuchos de dinamita y los implementos asociados representa un avance en la reducción del suministro de insumos para redes criminales. “Nuestra prioridad es cerrar el paso al tráfico de explosivos y proteger la seguridad en la región”, indicó un vocero del ministerio.

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La operación también reveló la participación de menores de edad en actividades delictivas relacionadas con la minería ilegal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones y denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a la manipulación o traslado de explosivos en la región.

El compromiso de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior se mantiene firme, con la promesa de reforzar la vigilancia y los operativos en zonas identificadas como focos de riesgo para la seguridad pública y el ambiente. El caso de “Los Elegantes de Quiruvilca II” es parte de una estrategia más amplia para combatir el accionar de bandas en La Libertad y evitar que estos insumos lleguen a manos de grupos dedicados a la minería ilegal.

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