Shirley Arica revela que su hija rechazó su romance con Pablo Heredia: “A ella no le cae”

La presentadora Shirley Arica y el actor Pablo Heredia aparecen en una imagen doble que acompaña la noticia sobre su relación sentimental y la postura de la hija de ella.

La modelo peruana Shirley Arica compartió abiertamente que la postura de su hija fue determinante para el fin de su relación sentimental con Pablo Heredia. La revelación surgió durante una conversación en el pódcast de la periodista Magaly Medina, donde la exchica reality relató cómo las opiniones de la adolescente influyeron en sus decisiones personales.

Durante el diálogo, Arica explicó que su hija expresó de manera directa su incomodidad respecto al vínculo con el actor argentino. “Para empezar, a mi hija no le cae Pablo. Ha visto ciertos comentarios que él ha tenido y como que no le ha gustado”, sostuvo la influencer, quien también mencionó que la joven llegó a preguntarle: “Mamá, no entiendo cómo tú puedes hablar con Pablo”. Esta observación llevó a la modelo a reconsiderar aspectos de la dinámica con Heredia que no había ponderado antes.

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El romance entre Shirley Arica y Pablo Heredia comenzó durante su participación en el reality ‘La Granja VIP Perú’. Al salir del programa, la pareja se mostró unida y compartió momentos públicos, pero con el tiempo la relación se fue desgastando hasta llegar a su término tras la última emisión de la producción de Panamericana TV.

La exchica reality confesó que su hija influyó en su decisión de continuar o no su relación con el actor argentino | TikTok

La adolescente, según relató Arica en el pódcast de Magaly Medina, no solo manifestó sus reservas, sino que también cuestionó abiertamente las razones por las cuales su madre mantenía contacto con el actor.

La modelo intentó explicar que compartían proyectos, como la colaboración en ‘Las Víboras’, aunque la respuesta de la menor fue tajante: “A mí Pablo no me cae y no me cae por el simple hecho de que él se ha expresado mal de ti”.

Además, Arica señaló que su expareja mantenía una actitud crítica constante hacia los demás. “Es una persona que siempre va a buscar el ‘pero’ en la otra persona: ‘Tú estás mal, él está mal, todos están mal, menos yo’”, afirmó en la entrevista con Magaly Medina. Este comentario dio pie a que la periodista mencionara que ese tipo de comportamientos pueden asociarse con rasgos narcisistas.

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Shirley Arica conversa con Magaly Medina en su podcast, donde aborda el rechazo de su hija a su romance con Pablo Heredia.

En el mismo espacio, la modelo recordó frases recurrentes de Heredia sobre su personalidad. “Tú eres una persona fría, que no demuestra amor, que no me haces sentir querido ni valorado. Yo sí te doy amor, sí estoy pendiente de ti, tengo detalles contigo, pero de repente tú, por todo lo que has pasado, eres una mujer fría, una mujer calculadora, y yo no quiero eso para mi vida”, citó Arica sobre los argumentos que esgrimía el actor argentino.

Así anunció Shirley Arica su separación de Pablo Heredia

Días antes de que la noticia se hiciera pública, Shirley Arica y Pablo Heredia habían compartido imágenes juntos, incluyendo un beso en el cumpleaños de la modelo. La relación, que nació bajo reflectores y mantuvo la atención de sus seguidores, parecía avanzar hacia la formalización, mientras ambos hablaban de conocerse mutuamente.

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El anuncio oficial del quiebre se realizó a través de una transmisión en vivo en la red social TikTok. Allí, la ganadora de ‘La Granja VIP Perú’ explicó que, tras conversar con el actor argentino, acordaron tomar caminos separados. El mensaje estuvo dirigido a quienes seguían de cerca la evolución de la pareja surgida en el reality.

La popular ‘Chica realidad’ reveló en una transmisión en sus redes sociales que tuvo una conversación con el argetino y decidieron acabar con esta relación | TikTok

Durante la transmisión, Arica enfatizó que la separación se dio de manera amistosa. Solicitó a sus seguidores que ahora apoyen los proyectos individuales de ambos. “Finalizó. Espero que la gente que nos apoya o nos apoyaba como pareja nos empiece a apoyar por separado. A mí me gustaría que él crezca mucho en su música, que esté contento, que esté feliz y yo en lo mío, enfocada en mi carrera, en mi canal de YouTube, en mi marca ‘Indomable’, en mis cosas. [...] Ya hemos conversado al respecto y creo que es lo mejor para ambos”, expresó la modelo.

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