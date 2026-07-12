Magaly Medina sorprende al referirse a su exesposo: “Es muy importante en mi vida”

La presentadora Magaly Medina habla en un estudio de televisión, junto a una imagen de su exesposo Alfredo Zambrano sonriendo.

Durante una reciente transmisión, Magaly Medina abordó públicamente la relación que sostiene con César Lengua, su exesposo, en un diálogo que se desarrolló junto a Beto Ortiz. La conversación, centrada en la posibilidad de mantener una amistad con exparejas, llevó a la conductora a compartir detalles sobre el vínculo que los une y la forma en que ese lazo ha evolucionado con el tiempo.

El intercambio comenzó cuando Magaly Medina preguntó a Beto Ortiz si seguía en contacto con alguna de sus exparejas. Ortiz reconoció que sí, y la presentadora, al devolver la pregunta, admitió que también mantiene relaciones cordiales con personas de su pasado sentimental.

PUBLICIDAD

El nombre de César Lengua surgió en ese contexto. Medina explicó que, aunque la dinámica ha cambiado, todavía existe respeto entre ambos y recordó: “Sí (somos amigos), pero ya no nos vemos ni hablamos como antes. Pero sigue siendo una persona importante en mi vida”.

Magaly Medina y Beto Ortiz conversan en un estudio de televisión del programa Magaly TV La Firme, junto a un perro y un peluche.

Consultada sobre si compartían actividades sociales, Magaly Medina señaló que su situación actual le impone límites claros y precisó: “Estoy casada, tengo una relación (...) prefiero, cuando estoy en pareja, salir en pareja”. De esta manera, la periodista dejó en claro que su matrimonio define la forma en la que se relaciona con su expareja.

En una entrevista previa, la periodista detalló: “Yo me caso por segunda vez, a los 26 años, con César Lengua, quien fue mi profesor en (la universidad) Jaime Bausate y Meza y uno de mis jefes. Él asume el papel de padre frente a mi hijo y eso es algo que tengo que agradecer”. Así, reconoció la importancia de Lengua en una etapa clave de su vida y el rol que ocupó en su entorno familiar.

PUBLICIDAD

Magaly Medina conversa con Beto Ortiz en el estudio de su programa de televisión, ambientado con luces de neón y pantallas coloridas.

¿Quién es César Lengua, exesposo de Magaly Medina?

Con el paso de los años, el vínculo traspasó lo académico y ambos compartieron espacios de trabajo. A partir de esa cercanía surgió una relación sentimental y, finalmente, el matrimonio. En palabras de la propia Medina, “Él asume el papel de padre frente a mi hijo y eso es algo que tengo que agradecer”, frase que resume el peso de esa relación en su vida personal y familiar.

César Lengua, exesposo de Magaly Medina

La historia de Magaly Medina y César Lengua estuvo marcada tanto por la colaboración profesional como por un crecimiento personal compartido. Aunque el matrimonio finalizó, la periodista sostiene que el respeto y el aprecio continúan. En la actualidad, Medina dedica su atención a su presente, pero reconoce el espacio especial que su exesposo conserva en su historia.

PUBLICIDAD