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Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Los ‘blanquiazules’ cierran su preparación para el Torneo Clausura, enfrentándose al equipo de Pedro Gallese. Conoce cómo sintonizar este duelo internacional

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Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali: canal TV del amistoso 2026 en Matute.
Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali: canal TV del amistoso 2026 en Matute.

Alianza Lima y Deportivo Cali se enfrentarán en un partido amistoso hoy, domingo 12 de julio, aprovechando el receso por el Mundial 2026. El encuentro está programado para las 15:30 horas de Perú y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. A continuación, los detalles para seguir la transmisión en vivo.

Este compromiso internacional tendrá un condimento especial, ya que marcará el regreso de Pedro Gallese a Matute. El arquero, actual capitán de la selección peruana, defendió los colores del conjunto ‘blanquiazul’ en la temporada 2019.

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali, amistoso en Matute 2026

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali será transmitido para todo el país a través de la señal abierta de América Televisión, disponible en el canal 4 y en el canal 704 en HD. Además, los aficionados podrán acceder a la transmisión en línea mediante la plataforma América TVGO.

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El regreso de Pedro Gallese a Matute será uno de los principales atractivos para los hinchas de Alianza, quienes mantienen la expectativa sobre la posibilidad de volver a verlo defendiendo el arco del club.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del amistoso en su página web, incluyendo la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas.

Ya se anuncia el partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali del 12 de julio. América TV

Horario de Alianza Lima vs Deportivo Cali, amistoso en Matute 2026

Este partido comenzará a las 15:30 horas de Perú y Colombia. En México iniciará a las 14:30 horas; en Ecuador, a las 15:30 horas; en Bolivia, Chile, Estados Unidos y Venezuela, a las 16:30 horas; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el inicio está previsto para las 17:30 horas.

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¿Cómo llegan los equipos?

Alianza Lima afronta este compromiso tras haber disputado varios amistosos a puertas cerradas durante la pausa por el Mundial 2026. En su primer encuentro, el equipo de Pablo Guede venció 3-2 a Deportivo Moquegua en Matute, con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti. Nicolás Chávez y Edgar Lastre marcaron para el conjunto rival.

Luego, Alianza superó 4-3 a San Martín, nuevamente en La Victoria y sin presencia de público, con tantos de Piero Cari, Josué Estrada y un doblete de Geray Motta.

Posteriormente, el equipo ‘blanquiazul’ enfrentó en dos ocasiones a Melgar en las instalaciones de EGB en Lurín: el primer partido terminó 3-3 con anotaciones de Girotti, Castillo y Motta; el segundo finalizó 2-2, mostrando una ofensiva efectiva y algunas debilidades en defensa que el cuerpo técnico buscará ajustar.

En su amistoso más reciente, Alianza Lima cayó 4-1 ante Sport Boys, también a puertas cerradas. Para este encuentro, el equipo alineó a varios suplentes y jugadores de la Liga 3, lo que explica la diferencia en el marcador a favor del conjunto ‘rosado’.

Alianza Lima cayó 4-1 ante Sport Boys en su último amistoso previo al duelo con Deportivo Cali.
Alianza Lima cayó 4-1 ante Sport Boys en su último amistoso previo al duelo con Deportivo Cali.

Por su parte, Deportivo Cali llega fortalecido por una racha positiva en la Copa Colombia. El equipo ‘azucarero’ venció 2-1 como visitante a Real Santander el 24 de mayo y previamente derrotó 1-0 a Alianza Valledupar.

Además, obtuvo una victoria por 5-1 ante Boca Juniors de Cali y superó 2-0 a Atlético Bucaramanga, resultados que reflejan un momento favorable para el conjunto ‘verde’, que buscará trasladar su buen desempeño nacional al escenario internacional frente al equipo peruano.

Actualmente, Deportivo Cali es dirigido por Rafael Dudamel, técnico venezolano con amplia experiencia en Sudamérica y que ha logrado dos títulos en el fútbol colombiano: el Torneo Finalización 2021 con Deportivo Cali y el Torneo Apertura 2024 con Atlético Bucaramanga.

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