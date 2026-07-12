Hinchas peruanos respaldaron a Argentina: festejo en Lima y expectativa por el duelo ante Inglaterra

El video presenta la cobertura el mundial de fútbol en vivo desde Miraflores. Una multitud de personas, muchas de ellas vistiendo camisetas y accesorios con los colores de Argentina, se congrega en un espacio público. Al final la victoria fue a favor de los albicelestes.

La noche del 11 de julio se vivió con intensidad en la tradicional calle de las Pizzas en Lima, donde decenas de aficionados se congregaron para seguir cada instante del partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. En medio de un ambiente festivo y cargado de nerviosismo, los hinchas peruanos no ocultaron su apoyo a la selección sudamericana, acompañando cada jugada y coreando el nombre de Lionel Messi. Argentina logró imponerse 3-1 en el tiempo suplementario y avanzó a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra.

La expectativa se mantuvo hasta los minutos finales del encuentro. Según relataron asistentes, el empate 1-1 obligó a vivir el desenlace “con los nervios de punta”. Una de las hinchas presentes compartió su pronóstico antes del desenlace: “Por fe, 2-1 o 3-1”, y añadió: “El resultado tiene que ser sí o sí de Messi”. Otra simpatizante, visiblemente emocionada, insistió: “Ahora mete un gol Messi. Ahora mete un gol Messi. Y ya está”.

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Una noche de tensión y recuerdos en Lima

El partido congregó a fanáticos de diferentes nacionalidades, pero la mayoría alentó en bloque a Argentina, motivados por la histórica rivalidad con Inglaterra y el cariño regional por la “Albiceleste”. Una de las entrevistadas recordó haber presenciado otra gesta mundialista en el mismo lugar: “Estuve acá en 2022 y fue hermoso vivirlo en Perú”. El evento reflejó la conexión que mantiene el público peruano con el fútbol argentino y su deseo de ver avanzar al equipo sudamericano.

La narrativa del partido estuvo marcada por la tensión. Argentina tomó la delantera en los primeros minutos con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un córner ejecutado por Lionel Messi. No obstante, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni bajó la intensidad y Suiza igualó el marcador a los 66 minutos, mediante una definición de Dan Ndoye. La reacción europea obligó a la selección argentina a replantear su estrategia.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Argentina vs Suiza - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 11 de julio de 2026. Julián Álvarez celebra el segundo gol argentino junto a Cristian Romero. REUTERS/Agustín Marcarián

Cambios tácticos y definición en el alargue

El empate empujó el partido a una fase de incertidumbre. La expulsión de Breel Embolo por doble amonestación, tras revisión del VAR, dejó a Suiza con diez jugadores en el tramo más crítico. El equipo dirigido por Murat Yakin resistió los embates argentinos y forzó el tiempo suplementario, aumentando la tensión entre los aficionados reunidos en Lima.

Durante la prórroga, Scaloni modificó su esquema y apostó por una ofensiva renovada con los ingresos de Lautaro Martínez, Nico González, Thiago Almada y José Manuel López. Argentina incrementó la presión sobre el arco defendido por Gregor Kobel, aunque el guardameta suizo respondió con atajadas determinantes.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Argentina vs Suiza - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 11 de julio de 2026. Lautaro Martínez celebra el tercer gol argentino. REUTERS/Agustín Marcarián

Álvarez y Lautaro sellan el pase a semifinales

Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, surgió la figura de Julián Álvarez. El delantero ejecutó un disparo desde fuera del área que se transformó en el 2-1, desatando el festejo de los hinchas tanto en el estadio como en la calle de las Pizzas. El gol liberó la tensión acumulada y marcó el quiebre anímico de la eliminatoria.

Ya en los minutos finales del tiempo extra, Lautaro Martínez aprovechó los espacios generados por el cansancio y la desesperación rival para marcar el 3-1 definitivo. Así, Argentina aseguró su presencia en las semifinales y alimentó las esperanzas de sus seguidores peruanos, quienes corearon el deseo común: “Que le ganen a Inglaterra”.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Argentina vs Suiza - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 11 de julio de 2026. El suizo Dan Ndoye marca el primer gol de su selección ante el argentino Emiliano Martínez. IMAGN IMAGES vía Reuters/Jay Biggerstaff

Expectativa por la semifinal ante Inglaterra

El pase a semifinales generó una ola de entusiasmo entre los asistentes al encuentro en Lima. Los cánticos y manifestaciones de apoyo se multiplicaron, mientras voces locales destacaban la importancia simbólica de un eventual triunfo argentino ante Inglaterra. La rivalidad deportiva histórica entre ambas selecciones otorga un matiz especial al próximo cruce, que se disputará en Atlanta.

La actuación de Argentina ante Suiza dejó sensaciones encontradas. Por un lado, la capacidad del equipo para sobreponerse en los momentos de máxima presión y encontrar soluciones desde el banco de suplentes. Por otro, la dificultad para controlar el juego durante largos tramos del partido, lo que incrementó el dramatismo del desenlace.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Argentina vs Suiza - Hinchas se reúnen en Nueva York - Nueva York, Nueva York, EEUU - 11 de julio de 2026. Hinchas argentinos celebran tras el partido. REUTERS/Ryan Murphy

La presencia de hinchas peruanos alentando a Argentina ilustra el fenómeno regional que despiertan los grandes torneos internacionales. Para muchos sudamericanos, la selección dirigida por Scaloni representa una causa común, especialmente ante rivales europeos de peso. La expectativa por una final sudamericana continúa viva entre quienes presenciaron la clasificación en la calle de las Pizzas.