Beto Ortiz revela que Melissa Klug será la primera invitada de ‘El Valor de la Verdad’ con Martín del Pomar

Beto Ortiz reveló que Melissa Klug sería la primera invitada del regreso de ‘El Valor de la Verdad’ bajo la conducción de Martín del Pomar. La información la soltó durante una entrevista con Magaly Medina en Magaly TV, La Firme, donde aseguró que el primer programa ya fue grabado y que el dato le llegó por contactos que aún mantiene en Panamericana Televisión.

“Ya se grabó, ya es inevitable”, le dijo Ortiz a la conductora. Luego explicó el origen de su información: “Tú sabes que cuando uno ha trabajado por varios canales, deja amigos y enemigos por todos lados y los amigos te chismean“.

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En ese contexto, el periodista no solo adelantó la grabación, sino que “quemó” el nombre de quien se sentaría primero en el sillón rojo. “Me dijeron: ¿Adivina quién está grabando con Martín del Pomar? Melissa Klug. ¡Qué novedad!“, lanzó, provocando la sorpresa de Magaly.

Beto Ortiz revela que Melissa Klug será la primera invitada de ‘El Valor de la Verdad’ con Martín del Pomar: “¡Qué novedad!”. TikTok

“¡Qué novedad!”: la ‘primicia’ de Beto y la reacción de Magaly

Las declaraciones de Ortiz fueron interpretadas como una revelación que se adelanta a cualquier promoción oficial del canal. Magaly Medina reaccionó cuestionando qué podría aportar Klug en una entrevista de este tipo. “¿Qué le vas a sacar a Melissa Klug que no te haya dicho antes?“.

Ortiz, lejos de retroceder, defendió la elección y respondió con una frase que dejó la puerta abierta a nuevas revelaciones sobre la figura de la farándula. “Parece que su vida es un cofre de sorpresas”.

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Así, el foco mediático se trasladó a dos temas en simultáneo: el retorno del formato —con una conducción que aún no se presenta como confirmación oficial en el propio relato— y la elección de Melissa Klug como primera invitada en la nueva etapa.

El regreso de ‘El Valor de la Verdad’ con otro conductor

‘El Valor de la Verdad’ es recordado por su estructura de preguntas directas, el uso del polígrafo y el “sillón rojo”, elementos que, según lo contado, se mantendrían en el relanzamiento. En la entrevista, Ortiz habló desde el lugar de quien estuvo asociado históricamente al programa y que ahora observa cómo podría volver, pero con otro rostro al mando.

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En ese sentido, reconoció que sentir celos fue una reacción real, ligada a la idea de que el formato era parte de su identidad televisiva.

“Me dio una cosa de celos, como si estuvieran quitándome algo mío. El programa es una franquicia americana y lo he hecho yo acá y en la calle me dicen: ‘Es verdura’”.

Sus palabras marcaron que, para él, el programa no es solo un espacio más, sino un producto televisivo que lo acompañó durante años y que se convirtió en parte de su marca personal.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

“Yo puedo entrenar a Martín del Pomar”: el ofrecimiento con condiciones

Ortiz no descartó involucrarse, aunque sea indirectamente. De hecho, dijo que podría entrenar a Martín del Pomar para asumir la conducción, pero dejó claro que no lo haría de manera gratuita.

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“Yo puedo entrenar a Martín del Pomar. No es una obra de caridad, yo cobraría. Gratis nada”.

Además, señaló que, en el fondo, espera que al programa le vaya bien y que dure lo suficiente “hasta cuando él regrese”, frase que también alimentó la lectura de que Ortiz mira el retorno como una etapa que podría abrirse y cerrarse en algún momento, en función de la recepción del público.

Antes que Del Pomar: Beto Ortiz dice que se lo ofrecieron a Andrea Llosa

En la misma entrevista, Ortiz aseguró que la conducción de El Valor de la Verdad habría sido ofrecida antes a Andrea Llosa, aunque ella no habría aceptado porque tenía otros proyectos en ATV.

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“Me dice que se lo ofrecieron de verdad”.

El comentario surgió mientras el periodista y Magaly Medina analizaban las posibilidades del programa y el peso que tiene el conductor en un formato basado en tensión, confesiones y manejo de cámara.

Magaly, por su lado, también opinó sobre la eventual vuelta de Llosa a ATV, y soltó una frase en clave de competencia por el horario. “Que la manden a cualquier lado, pero de mi colchón, no”.

Beto Ortiz revela que le ofrecieron la conducción de El Valor de la Verdad a Andrea Llosa.