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Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

El freestyler peruano paró la batalla en más de dos ocasiones y dejó fuera a uno de los favoritos en Chile

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El peruano avanzó a cuartos de final de la competición. Créditos: Red Bull / Youtube.

El sábado 11 de marzo, Nekroos marcó un hito en la Red Bull Batalla 2026 al dejar fuera a Gazir en la primera ronda y avanzar a los cuartos de final. El representante peruano eliminó a uno de los favoritos en el Movistar Arena de Santiago, consolidando su presencia en la competencia internacional.

El representante peruano subió al escenario del Movistar Arena tras el triunfo de Exe sobre Rapder en la primera batalla de la noche. Aunque mostró algo de nervios al principio, estos desaparecieron en cuanto Dj Verse puso el beat.

El 8x8 estuvo igualado

La primera ronda se desarrolló bajo el formato 8x8 con temática, otorgando tres entradas a cada competidor. La palabra central fue “Mundial”, término que el fres supo aprovechar al vincularlo con el título obtenido en la God Level junto a Jaze y Choque, cuando vencieron a España, país de Gazir, en la final.

Durante su intervención, Nekroos detuvo la batalla con la rima: “Tú no nos representas, no nos representas de verdad, en Chile no te quiere la ciudad, no me hables del Mundial, que el tuyo está partido a la mitad”, aludiendo al campeonato que comparte con Chuty tras empatar en la definición.

El 4x4 fue de Nekroos, pero el jurado dio réplica

Al finalizar el 8x8, la batalla parecía pareja, ya que Gazir también ofreció rimas destacadas. Ambos avanzaron al 4x4, instancia decisiva en la que se definiría al ganador o se forzaría una réplica. En esta ronda, sin temática, los competidores tuvieron libertad para improvisar sobre la base.

Nekroos logró frenar nuevamente el avance del español con una rima dirigida a un personaje popular chileno: “Yo enano como Messi y tú enano como Miguelito”. La reacción del público en el Movistar Arena fue inmediata, impidiendo que el español completara su intervención.

Gazir respondió señalando que el representante de Plaza de Reyes evitó elegir a Teorema y El Menor en el sorteo, sugiriendo una estrategia para evitar a los freestylers locales y no confrontar al público.

El peruano volvió a frenar la batalla con una respuesta directa a una rima de Gazir. El español insinuó que tenía prisa por irse de la competencia porque su pareja lo esperaba, a lo que el freestyler respondió: “Mi novia está en mi casa, esperando por ahí, para que fo... a ella, si te estoy foll... a ti”.

Con dos interrupciones a su favor, Nekroos parecía encaminado a la victoria en Chile. Sin embargo, el jurado de Red Bull decidió extender la batalla, otorgando cuatro réplicas y un voto para Gazir, emitido por el español Arkano.

Esta ronda debió ser triunfo del peruano, pero terminó en réplica. Créditos: Red Bull Batalla / Youtube.

La réplica fue de Nekroos

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026.
Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026.

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