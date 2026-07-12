Perú

PNP incauta más de 62 toneladas de droga en 2026

Operativos policiales en todo el país permitieron decomisar marihuana y cocaína listas para la venta. Las autoridades destacan el impacto económico de la medida y el refuerzo de estrategias para combatir el delito

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Agentes de seguridad con uniformes azules y gorras negras inspeccionan una mesa llena de panes redondos. Varios panes están abiertos mostrando paquetes blancos en su interior.
Agentes del INPE y la PNP inspeccionan panes con droga incautados durante un operativo antidrogas en Piura, revelando paquetes de sustancia ilícita ocultos en su interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó durante el primer semestre de 2026 una ofensiva que resultó en el decomiso de más de 62 toneladas de droga.

Según los reportes oficiales, entre el 1 de enero y el 10 de julio se realizaron 9.719 operativos en diversas regiones del país, cifra que representa un despliegue sostenido contra las redes vinculadas al narcotráfico.

El jefe de la Dirandro, general Antonio Huamán Deza, explicó que el resultado corresponde exclusivamente a sustancias ya procesadas y listas para ser comercializadas. “Hemos logrado desarticular 65 organizaciones criminales dedicadas a este delito e impedir el tráfico de más de mil millones de dólares o tres mil millones de soles. Las más de 62 toneladas decomisadas es solo droga procesada, es decir, lista para su comercialización y consumo”, afirmó.

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Del total incautado, 13,230.2 kilogramos corresponden a droga cocaínica—3,393.4 kg de pasta básica de cocaína y 9,836.7 kg de clorhidrato de cocaína—, mientras que 49,475.6 kilogramos fueron de marihuana.

Las operaciones policiales permitieron la detención de 5,922 personas y la desarticulación de 65 organizaciones criminales y 46 bandas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

Además, la PNP reportó que se destruyeron 366 laboratorios clandestinos, se inutilizaron 25 pistas de aterrizaje y se incautaron más de 8.4 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados empleados en la elaboración de sustancias ilícitas.

Montones de paquetes rectangulares envueltos en plástico blanco transparente, apilados en el suelo, con el escudo de "Tumbes" al fondo
La Policía Nacional del Perú incautó más de 700 kilos de marihuana, valorada en más de S/ 1 millón, en un tráiler en el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Zarumilla, Tumbes. (Foto: Facebook / Tumbes Press)

Impacto económico y estrategia estatal

El Ministerio del Interior (Mininter) indicó que el valor de la droga decomisada supera los 1.000 millones de dólares. Esta cifra representa pérdidas directas para las organizaciones criminales, que ven afectadas sus fuentes de financiamiento y logística.

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Como parte de la ofensiva, la PNP incautó 377 bienes ligados al narcotráfico, entre ellos seis inmuebles248 vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, más de S/ 3 millones en efectivo y 123 armas de fuego.

El titular de la cartera del Interior, José Zapata Morante, subrayó la importancia de estos resultados en la lucha contra el crimen organizado. “Estos resultados confirman el compromiso del Estado peruano con la seguridad ciudadana y con el combate frontal al narcotráfico. Vamos a seguir golpeando las estructuras criminales en todo el territorio nacional”, sostuvo el ministro Zapata.

La Dirandro también resaltó la colaboración con fuerzas internacionales para frenar el flujo de drogas hacia otros continentes. Se citan casos recientes como la incautación de 900 kilos de cocaína en el puerto de Paita y la operación binacional con Colombia, que permitió decomisar 9.229 kilogramos de marihuana en Loreto.

La tendencia de decomisos de droga procesada en 2026 ya supera los registros anuales de varios años anteriores. Por ejemplo, en 2024 se alcanzaron 165 toneladas incautadas en 18,700 operativos, y en 2025 más de 141 toneladas. El fortalecimiento de las labores de inteligencia e interdicción ha sido clave, sobre todo en zonas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas y cooperar con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

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