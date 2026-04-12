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Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa

El integrante de Soporte Alterno dejó fuera a Chuty, aunque no consiguió superar al representante chileno. Tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición, donde contará con el respaldo del público local

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La batalla de gallos vuelve al país luego de 11 años. Créditos: Red Bull / Youtube.

El sábado 11 de abril marcó un hito para el freestyle peruano. Nekroos abrió la jornada eliminando a Gazir, mientras que Almendrades continuó la hazaña al dejar fuera a Chuty, uno de los favoritos. El representante de Soporte Alterno logró avanzar hasta la final, donde cayó ante El Menor. Además, Perú fue confirmado como la próxima sede de la Red Bull Batalla, lo que abre la posibilidad de que busque revancha en casa en la edición 2027.

En los octavos de final, Nekroos sorprendió al imponerse a Gazir tras una réplica, logrando el primer gran golpe de la jornada. Por su parte, Almendrades avanzó al superar al colombiano Fat N y se encontró en la siguiente ronda con Chuty, el vigente campeón de la FMS España y principal favorito para llegar a semifinales.

Contra todo pronóstico, Almendrades hizo historia al eliminar a Chuty. Con perseverancia y respuestas acertadas, llevó la batalla a una réplica que se resolvió de manera ajustada: tres votos para el peruano y dos para el español. Así, el representante de Soporte Alterno logró avanzar a semifinales, consolidando una actuación destacada en su primera participación en una instancia internacional de este nivel.

En semifinales, Almendrades se midió ante Exe, quien había dejado fuera a Nekroos. El peruano se tomó la revancha y venció al argentino, asegurando su pase a la final, donde lo esperaba El Menor, que venía de superar a dos leyendas como Teorema y Valles- T.

En el duelo decisivo, el chileno mostró firmeza y, respaldado por el público local, se impuso ante Almendrades, que, aunque respondió con calidad, no logró revertir la batalla. El de la DEM terminó consagrándose campeón, mientras que el de Soporte Alterno cerró una campaña histórica para el freestyle peruano.

El chileno venció al peruano Almendrades en la final. Créditos: Red Bull / Youtube.

Perú, sede de Red Bull Internacional después de 11 años

Tras las semifinales y antes de la disputa por el tercer puesto entre Exe y Valles-T, que terminó con victoria para el colombiano, se dio a conocer una noticia muy esperada por la comunidad del freestyle: Red Bull anunció que Perú será la sede de la edición 2027.

El anuncio se realizó mediante un sorteo en pleno evento, lo que generó entusiasmo inmediato entre los asistentes y seguidores. Así, la Batalla de Gallos volverá al país después de 11 años; la última vez fue en 2016, cuando Skone se consagró campeón tras vencer a Jota en una final memorable celebrada en Lima.

De manera simbólica, tanto Skone como Jota, presentes en el Movistar Arena de Santiago —el primero como invitado y el segundo como jurado—, subieron al escenario para improvisar juntos y rememorar aquel enfrentamiento histórico.

Por ahora, no se han confirmado la fecha ni la ciudad que recibirá la competencia internacional, detalles que se anunciarán en las próximas semanas junto a la información sobre la venta de entradas.

Perú será sede de la Red Bull Batalla Internacional 2027.
Perú será sede de la Red Bull Batalla Internacional 2027.

Así, Almendrades tendrá la posibilidad de buscar revancha frente a El Menor, quien ya confirmó su participación en la próxima edición de Red Bull con el objetivo de conquistar el bicampeonato, en parte para responder a quienes afirman que su victoria se debió al apoyo local.

En la edición de 2027, Perú contará una vez más con dos representantes: Almendrades, por su condición de subcampeón internacional, y el campeón que surja de la Red Bull Nacional. Ambos medirán su nivel ante los mejores freestylers del mundo, generando expectativa entre los aficionados peruanos, que sueñan con ver, por primera vez, a un campeón local en la historia de la competencia.

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