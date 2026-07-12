Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de Liga Femenina 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentan hoy, domingo 12 de julio, en el partido de ida de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 . El encuentro está programado para las 15:15 horas de Perú y se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

En medio de ese contexto, Pierina Núñez anotó su segundo gol a los 71 minutos para sentenciar la clasificación. Con este resultado, la ‘U’ eliminó al vigente bicampeón del fútbol femenino peruano.

El segundo tiempo estuvo marcado por las expulsiones: Alianza Lima se quedó con una jugadora menos a los 58 minutos y Universitario también sufrió una expulsión a los 82’.

Pierina Núñez abrió el marcador de penal a los 4 minutos y Sofía Oxandabarat amplió la diferencia a los 42’, lo que permitió a Universitario tomar la ventaja en la serie antes del descanso.

Universitario de Deportes revirtió la serie ante Alianza Lima y avanzó a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 . Tras caer 1-0 en el partido de ida, el equipo crema respondió en la vuelta con un triunfo por 3-0, asegurando el pase con un marcador global de 3-1.

11:33 hs

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal clasificó a la final del Torneo Apertura Femenino 2026 tras empatar 2-2 como visitante ante Atlético Andahuaylas en el Estadio Municipal Los Chankas. El resultado selló la serie a favor del conjunto limeño, que había conseguido ventaja en el partido de ida.

El primer gol llegó en la última jugada del primer tiempo. Tamara Alves adelantó a Cristal a los 45 minutos, tras una etapa inicial muy disputada en la mitad de la cancha. Con esa diferencia mínima, las dirigidas por Vivian Ayres se fueron al descanso en una posición favorable.

Atlético Andahuaylas ajustó su planteo en el complemento y encontró el empate a los 54 minutos con un gol de Marleny Cárdenas. El equipo local mantuvo la presión y logró dar vuelta el marcador a los 77 minutos, por medio de la colombiana Andrea Murillo, lo que generó un clima de alta tensión en las tribunas y en el campo.

Cristal respondió en un momento clave. Cuando restaban diez minutos para el final, Milena Tomayconsa marcó el 2-2 y sentenció la clasificación del equipo rimense, que supo sostener el resultado durante los minutos finales sin perder el control del juego.

El equipo de Ayres resistió el impulso de Andahuaylas y mostró eficacia en los momentos decisivos. La apertura del marcador de Alves resultó fundamental, aunque la remontada local obligó a Cristal a reaccionar anímicamente bajo presión. El gol de Tomayconsa se transformó en el quiebre definitivo para asegurar el pase a la final, primer gran objetivo de la temporada para las celestes.