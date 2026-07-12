Perú Deportes

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ llegan motivadas luego de eliminar a Alianza Lima, mientras que las ‘celestes’ rescataron un empate en Andahuaylas que les permitió clasificar. Sigue todas las incidencias

Guardar
Google icon
11:33 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentan hoy, domingo 12 de julio, en el partido de ida de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El encuentro está programado para las 15:15 horas de Perú y se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

11:33 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes revirtió la serie ante Alianza Lima y avanzó a la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Tras caer 1-0 en el partido de ida, el equipo crema respondió en la vuelta con un triunfo por 3-0, asegurando el pase con un marcador global de 3-1.

Pierina Núñez abrió el marcador de penal a los 4 minutos y Sofía Oxandabarat amplió la diferencia a los 42’, lo que permitió a Universitario tomar la ventaja en la serie antes del descanso.

El segundo tiempo estuvo marcado por las expulsiones: Alianza Lima se quedó con una jugadora menos a los 58 minutos y Universitario también sufrió una expulsión a los 82’.

En medio de ese contexto, Pierina Núñez anotó su segundo gol a los 71 minutos para sentenciar la clasificación. Con este resultado, la ‘U’ eliminó al vigente bicampeón del fútbol femenino peruano.

Revive los mejores momentos y todos los goles del emocionante clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima. Con un contundente 3-0, las 'Leonas' sellaron su pase a la gran final de la Liga Femenina. - Bicolor
11:33 hsHoy

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal clasificó a la final del Torneo Apertura Femenino 2026 tras empatar 2-2 como visitante ante Atlético Andahuaylas en el Estadio Municipal Los Chankas. El resultado selló la serie a favor del conjunto limeño, que había conseguido ventaja en el partido de ida.

El primer gol llegó en la última jugada del primer tiempo. Tamara Alves adelantó a Cristal a los 45 minutos, tras una etapa inicial muy disputada en la mitad de la cancha. Con esa diferencia mínima, las dirigidas por Vivian Ayres se fueron al descanso en una posición favorable.

Atlético Andahuaylas ajustó su planteo en el complemento y encontró el empate a los 54 minutos con un gol de Marleny Cárdenas. El equipo local mantuvo la presión y logró dar vuelta el marcador a los 77 minutos, por medio de la colombiana Andrea Murillo, lo que generó un clima de alta tensión en las tribunas y en el campo.

Cristal respondió en un momento clave. Cuando restaban diez minutos para el final, Milena Tomayconsa marcó el 2-2 y sentenció la clasificación del equipo rimense, que supo sostener el resultado durante los minutos finales sin perder el control del juego.

El equipo de Ayres resistió el impulso de Andahuaylas y mostró eficacia en los momentos decisivos. La apertura del marcador de Alves resultó fundamental, aunque la remontada local obligó a Cristal a reaccionar anímicamente bajo presión. El gol de Tomayconsa se transformó en el quiebre definitivo para asegurar el pase a la final, primer gran objetivo de la temporada para las celestes.

Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga Femenina – Perú – deportes – 6 julio
Sporting Cristal y Universitario alcanzaron la final tras campañas consistentes. Las celestes superaron dos llaves eliminatorias, mientras que las cremas avanzaron invictas y eliminaron a Alianza Lima. (Liga Femenina)
11:33 hsHoy

Horarios del Universitario vs Sporting Cristal

Este partido comenzará a las 15:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:15 horas de Bolivia, Estados Unidos, Chile y Venezuela; y a las 17:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

11:32 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal: canal TV de la final ida

El clásico entre Universitario y Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026 se podrá ver en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma digital permitirá a los aficionados seguir la transmisión del partido desde cualquier lugar y sin restricciones, de manera gratuita y en tiempo real.

Bicolor+ emitirá el encuentro correspondiente a la final del torneo, facilitando el acceso a cada jugada y al desarrollo completo de la definición a través de internet, con un solo clic.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial en su sitio web, con la previa del partido, el seguimiento minuto a minuto, videos de los goles e incidencias, y todos los detalles de la primera final. De este modo, los usuarios podrán mantenerse informados sobre cada momento clave del certamen.

Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga Femenina – Perú – deportes – 6 julio
Sporting Cristal recibirá a Universitario este 12 de julio en el Alberto Gallardo por la ida de la final del Apertura femenino 2026. Las celestes buscarán tomar ventaja ante el líder invicto del torneo. (Liga Femenina)

Temas Relacionados

Liga Femenina PerúUniversitario de DeportesSporting Cristalperu-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

El ‘azucarero’ pisará el estadio Alejandro Villanueva con el propósito de retar a los ‘íntimos’, que llegan con un mejor presente por la consecución del Apertura 2026. Volverán a cruzar miradas después de tres décadas

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Los conjuntos de Carlos Véliz y Vivian Ayres se medirán en el Estadio Alberto Gallardo en el inicio de la serie definitiva por el Torneo Apertura. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido por final ida de Liga Femenina 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Los ‘blanquiazules’ cierran su preparación para el Torneo Clausura, enfrentándose al equipo de Pedro Gallese. Conoce cómo sintonizar este duelo internacional

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final ida de Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ y las ‘rimenses’ convergen en el estadio Alberto Gallardo por la primera final. Silvana Alfaro representará la ausencia más significativa del encuentro. Repasa los horarios del cruce

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final ida de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

El conjunto ‘íntimo’ jugará ante sus aficionados en un encuentro frente al cuadro colombiano, que tiene entre sus filas a Pedro Gallese. Conoce los horarios de este partido

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

Qué tecnología, seguridad y modos de conducción tiene la Suburban Z71

El divertido juego de Steam donde derrotas al jefe final con una cita romántica

Cómo se está venciendo a la demencia

La industria musical lanza etiquetas para la música generada con IA

INFOBAE AMÉRICA

El Departamento de Investigación de Nueva York abrió una revisión sobre el riesgo de colapso de un edificio en Manhattan

El Departamento de Investigación de Nueva York abrió una revisión sobre el riesgo de colapso de un edificio en Manhattan

Una ballena hundió una lancha de bomberos en Nueva Jersey y desencadenó un rescate contrarreloj

La industria musical lanza etiquetas para la música generada con IA

Zelensky anunció una reestructuración de su Gobierno: la actual primera ministra de Ucrania pasará a política exterior

El Salvador logra el título del Centroamericano de Esgrima 2026 con actuación destacada en casa

DEPORTES

“De los mayores escándalos en la historia”: las reacciones en Noruega por el polémico gol en el triunfo de Inglaterra en el Mundial

“De los mayores escándalos en la historia”: las reacciones en Noruega por el polémico gol en el triunfo de Inglaterra en el Mundial

Polémica en Brasil: la imagen de Neymar en un torneo de póker que se volvió viral y generó una ola de críticas

El video del tenso episodio entre hinchas de Argentina e Inglaterra en el Mundial: se pelearon en el estadio antes de las semifinales

El técnico de Suiza protestó por las decisiones del VAR tras la eliminación ante Argentina: la revelación sobre Embolo

Lo que no se vio de la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial: el golpe de Scaloni y la frase de una figura sobre Inglaterra