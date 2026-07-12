K2 Black Panther llegan al Perú: características, historia, uso y todo lo que debes saber sobre los poderosos tanques coreanos

FILE PHOTO: A K2 Black Panther tank manufactured by South Korea's Hyundai Rotem is displayed at the Seoul International Aerospace & Defense Exhibition, Seoul, South Korea, October 20, 2021. REUTERS/Josh Smith/File Photo

El Ejército del Perú formalizó en diciembre de 2025 la adquisición de 54 tanques K2 Black Panther y 141 vehículos blindados 8×8 K808 White Tiger a la empresa surcoreana Hyundai Rotem, en un acuerdo valorado en más de USD 1.400 millones que prevé una planta de ensamblaje en Lima y transferencia tecnológica por 15 años.

La operación supone el reemplazo progresivo de los tanques soviéticos T-55 y los carros ligeros AMX-13 franceses, con más de medio siglo en servicio. El valor global del proyecto, que incluye formación técnica, infraestructura industrial y alianzas estratégicas, bordea los USD 1.800 millones, con un calendario de amortización hasta 2031.

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La decisión se anunció en una ceremonia presidida por el entonces presidente José Jerí, en coincidencia con el 201.° aniversario de la Batalla de Ayacucho. El acuerdo marco entre FAME S.A.C., la fábrica estatal de armas y municiones del Ejército, y Hyundai Rotem se suscribió el 16 de noviembre de 2024 en Lima. El Gobierno del Perú decidió que la compra se realizaría directamente a través de FAME, fuera de los contratos estratégicos gestionados por la Agencia de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), para agilizar los tiempos de implementación.

Cómo se gestó la compra

El proceso tuvo sus primeras señales visibles en mayo de 2024, cuando FAME y Hyundai Rotem firmaron un convenio para el suministro de 30 vehículos K808 con opción de hasta 120 unidades adicionales, en un contrato valorado en unos USD 60,9 millones que incluía la creación de una planta de ensamblaje y un programa de capacitación técnica.

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Tres unidades K808 White Tiger desfilaron públicamente el 9 de diciembre de 2024 durante el Día del Ejército en Lima, en la primera aparición oficial del modelo en América del Sur. El 17 de marzo de 2025, un tanque K2 Black Panther con camuflaje del Ejército peruano llegó al país en un buque de carga, junto con un vehículo de mando K877 8×8, para participar en el Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres (SITDEF-2025), celebrado entre el 24 y el 27 de abril en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

Los T-55 peruanos, adquiridos en la década de 1970, fueron diseñados para escenarios de la Guerra Fría, con electrónica analógica y sistemas de control de tiro básicos. Estos sistemas presentan rezago frente al material de países vecinos, tanto en protección como en movilidad y capacidades digitales. Los AMX-13, carros ligeros de origen francés, tampoco responden a las exigencias del combate contemporáneo.

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Polish soldiers ride a South Korean-made K2 Black Panther tank during a training exercise at a military ground in Braniewo, Poland, June 24, 2025. REUTERS/Kacper Pempel

Un análisis publicado por The National Interest señaló que, de concretarse todos los contratos previstos, la operación con el Perú podría constituir la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur hacia América Latina. La formalización política se produjo en diciembre de 2025, aunque la implementación completa, incluido el ensamblaje y la producción local, se extiende por más de una década.

Historia y desarrollo del K2 Black Panther

El K2 Black Panther surgió de la necesidad de Corea del Sur de cerrar la brecha de capacidad frente a los tanques T-62 que Corea del Norte comenzó a desplegar a fines de la década de 1970, mientras el Ejército surcoreano seguía operando los M48 Patton. Seúl recibió permiso de Estados Unidos para ensamblar una versión modificada del M1 Abrams, lo que dio lugar al tanque K1, diseñado por General Dynamics Land Systems y puesto en servicio en 1987.

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Ese modelo y su variante mejorada K1A1 representaron un avance, pero también dejaron en evidencia la necesidad de un carro desarrollado de forma más autónoma y con especificaciones adaptadas al entorno operacional coreano. El proyecto K2 se inició formalmente en 1995, liderado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) y Hyundai Rotem, con el objetivo de integrar especificaciones de los tanques de la OTAN en una plataforma completamente coreana.

El último prototipo se presentó el dos de marzo de 2007 en el campo de pruebas de Changwon, y la Administración del Programa de Adquisición de Defensa (DAPA) lo declaró apto para el combate en septiembre de 2008. La producción en serie arrancó en 2011, con la sustitución progresiva de los M48 Patton como objetivo central.

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Uno de los desafíos más persistentes del programa fue la creación de un sistema de potencia completamente nacional. La primera serie de 100 K2, aprobada para producción masiva en 2011, se equipó finalmente con un paquete de potencia alemán, motor diésel MTU 883 y transmisión RENK HSWL 295TM, debido a fallos en el motor y a la falta de progreso en la transmisión local, lo que retrasó su entrada en servicio hasta 2014.

En noviembre de 2020, la DAPA decidió equipar una tercera serie de aproximadamente 50 K2 con un power pack híbrido compuesto por el motor DV27K de Doosan Infracore y la transmisión alemana RENK, tras concluir que la transmisión local de S&T Dynamics había fallado de forma definitiva en las pruebas de durabilidad. La inversión prevista para esta tercera serie se estimó en 2,83 billones de wones (unos USD 2.560 millones).

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El K2 también generó variantes para exportación. Polonia firmó un acuerdo para la adquisición de entre 980 y 1.000 tanques, de los cuales 180 unidades se producirían en Corea del Sur entre 2022 y 2025, mientras que 820 se fabricarían bajo licencia en suelo polaco a partir de 2026 bajo el estándar K2PL. Omán manifestó interés en adquirir 76 unidades tras pruebas en condiciones desérticas, en un contrato estimado en USD 884,6 millones. Turquía, por su parte, firmó en 2008 un contrato de USD 540 millones con Hyundai Rotem para recibir transferencia tecnológica incorporada luego al tanque turco Altay.

Características técnicas del K2

El K2 Black Panther opera con una tripulación de tres personas, comandante, artillero y conductor, gracias a un sistema de carga automática que elimina al cargador humano. El tanque mide 10,8 metros de longitud total, 3,6 metros de anchura y 2,4 metros de altura, con un peso de combate de entre 55 y 56 toneladas. Su armamento principal es el cañón CN08 de 120 mm y 55 calibres, desarrollado por la ADD e Hyundai WIA, con una energía de salida de proyectiles de entre 12 y 13 megajulios, frente a los ocho-nueve megajulios del cañón previo de 44 calibres.

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K2 Black Panther (Fuerzas Armadas Corea del Sur)

El cañón está alimentado por un cargador automático de tipo bustle ubicado en la parte trasera de la torre, capaz de suministrar hasta 10 disparos por minuto en condiciones normales. El K2 puede emplear también el proyectil KSTAM-II, una munición antitanque fire-and-forget con alcance de hasta 8.000 metros que ataca en trayectoria curva, lo que le permite impactar vehículos ocultos tras obstáculos o en posiciones de casco protegido.

El armamento secundario incluye una ametralladora pesada de 12,7 mm en la parte superior de la torre y una ametralladora coaxial de 7,62 mm junto al cañón principal. La protección del K2 combina blindaje compuesto de acero MIL-12560H reforzado con placas cerámicas de carburo de silicio y módulos de blindaje reactivo explosivo (ERA) y no explosivo (NERA) desmontables.

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El blindaje frontal puede soportar el impacto de proyectiles perforantes K279 disparados desde cañones de 120 mm L55. El tanque dispone de 12 lanzagranadas de humo multispectral Samyang Chemical K415, seis a cada lado de la torre, que bloquean tanto el espectro visible como el infrarrojo, y cuenta con receptores de alerta de radar (RWR) y láser (LWR) que detectan designadores dirigidos hacia el vehículo y activan respuestas automáticas.

El sistema de protección activa hard-kill KAPS (Korean Active Protection System), desarrollado por la ADD y Hanwha Thales entre 2006 y 2011, fue concebido para detectar y neutralizar misiles antitanque y granadas RPG mediante dos radares y dos lanzadores de granadas de 100 mm que interceptan el proyectil a unos 10-15 metros del carro. En pruebas de febrero de 2012, el KAPS logró interceptar con éxito municiones RPG-7 y Metis-M.

Por razones de costo y por preocupaciones sobre daños a infantería cercana, el sistema no se instaló en los K2 de producción inicial y quedó reservado para la variante mejorada K2 PIP (Product Improvement Program).

Movilidad y electrónica

Un motor diésel de 1.500 caballos de fuerza, MTU MT-883 de origen alemán o DV27K de Doosan Infracore, según la serie, impulsa al K2 hasta los 70 km/h en carretera y unos 50 km/h en terrenos irregulares. La autonomía operativa es de aproximadamente 450 kilómetros, gracias a una capacidad de combustible de 1.296 litros.

El tanque puede superar pendientes de hasta 60%, obstáculos verticales de entre 1,3 y 1,8 metros, zanjas de 2,74 metros y vadear cursos de agua de hasta 1,2 metros sin preparación especial. También tiene opciones de vadeo profundo de hasta cuatro-cinco metros con equipamiento adecuado.

Un rasgo diferencial del K2 es su sistema de suspensión semiactiva de tipo in-arm (ISU), de base hidroneumática ajustable, complementado por un sistema de tensión dinámica de orugas (DTTS). Este sistema permite modificar la postura del casco, inclinarlo hacia adelante, atrás o a los lados, para mejorar el ángulo de tiro, reducir la silueta o adaptarse a superficies irregulares.

Polish soldiers ride a South Korean-made K2 Black Panther tank during a training exercise at a military ground in Braniewo, Poland, June 24, 2025. REUTERS/Kacper Pempel

La capacidad de adoptar posiciones de casco oculto, con solo la torre expuesta, resulta útil en zonas montañosas y mejora la estabilidad del arma principal en disparos en movimiento. La electrónica del K2 integra un sistema de control de tiro acoplado a un radar de frecuencia extremadamente alta, cámaras termográficas y visores diurnos.

El sistema puede adquirir y seguir blancos a distancias de hasta 9,8 kilómetros mediante la cámara termográfica, en modo de bloqueo automático tanto con el tanque en movimiento como con los objetivos desplazándose. Los receptores de alerta de radar y láser activan respuestas automáticas ante amenazas, y un sistema de red permite compartir información sobre blancos con otras unidades de la formación acorazada.

El K2 PIP, en desarrollo desde 2023, prevé la integración de unidades de suspensión activa dentro de las ruedas de las orugas, un sistema de protección activa hard-kill mejorado capaz de enfrentar tanto misiles antitanque como drones, y la evaluación de un cañón electrotermal-químico que aumentaría la velocidad y energía de los proyectiles. La división de tanques de la DAPA inició en julio de 2023 los trabajos para desarrollar un KAPS optimizado con menores costos de producción respecto de versiones anteriores basadas en el sistema Trophy israelí.

La planta de ensamblaje y la apuesta industrial

El componente industrial del acuerdo entre el Perú y Corea del Sur contempla la instalación de una planta de ensamblaje de tanques K2 y blindados K808 en las instalaciones de FAME en Lurigancho-Chosica, con una inversión inicial de USD 270 millones y un plan de desarrollo a 15 años. Durante los primeros tres años, Hyundai Rotem enviará expertos para capacitar a técnicos peruanos en integración electrónica, sistemas hidráulicos, estructura del casco y protocolos de blindaje.

La habilitación de la planta está prevista en los primeros dos años y medio, seguida por la producción de los primeros vehículos ensamblados en territorio nacional en los dos años posteriores. En una segunda etapa de aproximadamente 12 años, empresas nacionales obtendrán certificaciones para producir componentes, sistemas eléctricos, ópticos y piezas mecanizadas.

La meta es alcanzar al menos 30% de participación industrial local en el proceso de fabricación, al pasar del esquema ensamblado en Perú al de producido en Perú. Voceros de FAME señalaron que el objetivo trasciende las necesidades del Ejército peruano y apunta a crear un polo regional de exportación para ofrecer plataformas modernas a otros ejércitos sudamericanos.

El acuerdo global bordea los USD 1.800 millones y se amortizaría hasta 2031, con un esquema de financiamiento a largo plazo sujeto a evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas y a los procesos de fiscalización previstos por la ley. La decisión de excluir la operación de los contratos gestionados por la ACFFAA y de confiar la implementación a FAME buscó acelerar los tiempos, aunque también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión.

La cooperación con Hyundai Rotem y STX Corporation fue presentada como un hito para la base industrial de defensa peruana. El complejo industrial a construir en Lurigancho-Chosica podrá ensamblar distintos tipos de equipo militar, con potencial para generar empleo especializado, estimular la innovación y articular cadenas productivas locales.

De concretarse en todos sus términos, el Perú podría convertirse en la segunda gran sede de producción de K2 fuera de Corea del Sur, después de Polonia, aunque con un enfoque inicial en ensamblaje y desarrollo progresivo de componentes más que en producción bajo licencia de grandes series.

Implicaciones operativas y estratégicas

El salto desde los T-55 y AMX-13 hacia el K2 y el K808 no se limita a la sustitución de plataformas: implica cambios doctrinales. El K2 fue concebido para operar en un entorno de guerra digital, con sistemas de mando y control avanzados, sensores térmicos, radar y capacidades de red que amplían la conciencia situacional y la coordinación táctica.

La diferencia en protección balística también es marcada. Mientras los tanques soviéticos ofrecen niveles de blindaje adaptados a municiones de mediados del siglo XX, el K2 está diseñado para resistir proyectiles perforantes modernos de 120 mm e incorpora módulos de blindaje reactivo frente a armas antitanque avanzadas.

La geografía peruana, con zonas desérticas en la costa, cadenas montañosas en la sierra y regiones selváticas en la Amazonía, plantea condiciones exigentes para cualquier plataforma blindada. La suspensión hidroneumática ajustable del K2, su motor de 1.500 caballos y su capacidad para superar pendientes pronunciadas se adaptan al relieve andino, donde las posiciones de casco oculto y los ángulos de disparo elevados tienen valor táctico.

El K808, por su parte, fue descrito por fuentes militares como una plataforma modular, adaptable como transporte de tropas, vehículo sanitario o de mando, con capacidad anfibia de 8 km/h y velocidad máxima de 100 km/h en tierra, apta para combate urbano y convencional. El acuerdo con Hyundai Rotem incluye la formación de técnicos y oficiales en Corea del Sur para operar y mantener el nuevo parque automotor bajo estándares internacionales.

Ese programa supone adquirir competencias en manejo de sistemas digitales, control de tiro avanzado, diagnóstico electrónico y protección activa, capacidades distintas de las requeridas para operar tanques de generaciones anteriores. La transición doctrinal apunta a un empleo conjunto de K2 y K808 en operaciones combinadas de infantería y caballería blindada, un esquema que requiere un cambio respecto del uso tradicional de los vehículos en retiro.