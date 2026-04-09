Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín.

Aixa Vigil tuvo un papel central en la clasificación de la Universidad San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley, no solo por su desempeño frente a Universitario de Deportes, sino por el tenso intercambio con su entrenador, Guilherme Schmitz.

La jugadora peruana discutió con el técnico brasileño al cierre del cuarto set, que terminó con triunfo para la ‘U’ y llevó la definición a un quinto y último set en el extra game de las semifinales.

Después del partido, Vigil explicó el motivo de la discusión. Según relató, buscaba evitar que Schmitz repitiera un error, como el que ocurrió ante Circolo Sportivo Italiano, cuando el equipo alineó a cuatro extranjeras al mismo tiempo.

“Él quería hacer un cambio y me gritaba porque lo quería realizar. Yo le respondía porque consideraba que ese cambio no era correcto y podía perjudicarnos en mesa. Al final, él se me acercó y me dijo que tenía razón. Durante el partido, yo estaba molesta y no quería que entrara, y él también porque insistía en el cambio. Ambos gritábamos y ninguno escuchaba. Finalmente, quedó en eso y en el quinto set entramos todas tranquilas y unidas”, señaló.

Si Schmitz hubiera realizado el cambio, el equipo habría alineado nuevamente a cuatro extranjeras, lo que le habría dado a Universitario la opción de reclamar el triunfo en mesa. En ese escenario, San Martín habría perdido la oportunidad de disputar la final ante Alianza Lima.

La voleibolista habló sobre su discusión en Universitario vs San Martín. Créditos: Dosis de Voleibol.

Aixa Vigil habló sobre enfrentar a Alianza Lima

Aixa Vigil expresó su satisfacción tras asegurar una nueva clasificación a la final, donde se medirá con su exequipo, Alianza Lima. “Tranquila por lo que logramos hoy con el grupo. Sé de lo que somos capaces y vamos a estudiar a Alianza como corresponde. Feliz y emocionada por ese partido”.

Vigil admitió que superar a Universitario no fue sencillo, ya que el rival estuvo cerca de alcanzar su primera final. “Fue intenso. Hubo de todo: lágrimas, discusiones, sonrisas, gritos. Es parte de un partido especial y estamos felices por lo conseguido”.

La atacante hizo hincapié en el valor de disputar una final nuevamente. “Con tranquilidad y alegría. Es mi tercer o cuarto año llegando a la final. Juego la liga hace cinco años y en cuatro de ellos llegué a la final. Feliz por el logro personal y por el grupo, porque logramos una gran remontada que dejó a todos sin voz”.

Aixa Vigil enfrentará a su exequipo, Alianza Lima, en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.