Perú Deportes

Circolo elevó su reclamo tras detectar cuatro voleibolistas extranjeras en cancha de San Martín por la Liga Peruana de Vóley

La notable remontada del conjunto ‘santo’ se vio empañada por el yerro del entrenador Guilherme Schmitz luego que decida el ingreso de la norteamericana Sophia Kruczko en lugar de Angélica Aquino

Guardar
El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

La Universidad San Martín consumó una remontada trascendental ante Circolo Sportivo Italiano que le permitió continuar en lo más alto de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de Santa Anita caminó por la cornisa, pero no cayó al abismo y dio vuelta a dos sets para hacerse con el triunfo. Sin embargo, su victoria está en discusión debido a un error de su técnico.

Durante el desenlace del cuarto set, el adiestrador Guilherme Schmitz resolvió enviar a la pista a la estadounidense Sophia Kruczko en lugar de Angélica Aquino. Inmediatamente, Aixa Vigil advirtió que la presencia de la norteamericana representaba un yerro garrafal, pues sería la cuarta deportista extranjera en cancha.

El entrenador brasileño intentó detener la modificación, pese a que Kruczko ya había ingresado a la pista. Consciente del error, tomó del brazo a su dirigida para retirarla del campo y devolver a las acciones a Angélica Aquino. Del otro lado de la net alta, Marcos Blanco, DT del equipo de Pueblo Libre, mantuvo la calma y esbozó una ligera sonrisa.

El error de Guilherme Schmitz
El error de Guilherme Schmitz que podría costarle los puntos ante Circolo. Crédito: Latina TV/Perú Vóley.

Circolo realizó el reclamo

San Martín se hizo con la victoria por 3-2, pero el comando técnico de Marcos Blanco decidió presentar el reclamo en la plantilla del compromiso que debía firmar la capitana Eugenia Nosach. La deportista argentina se acercó a la mesa junto al delegado de su equipo y efectuaron la impugnación del resultado.

La institución de Pueblo Libre puede esgrimir que el DT Guilherme Schmitz realizó el cambio y la jugadora ya había ingresado al campo, pese a que oficialmente la colegiada del encuentro no reanudó las acciones.

El último antecedente

Sin ir muy lejos, en esta temporada Universitario de Deportes realizó un reclamo luego que Facundo Morando, DT de Alianza Lima, alinee a cuatro jugadoras extranjeras. Lo llamativo de esta situación es que los árbitros obligaron a las ‘blanquiazules’ a jugar y no le permitieron remediar el error antes del reinicio de las acciones.

Todo esto por los cambios que realizó Facundo Morando. (Video: Latina)

A diferencia del duelo entre San Martín y Circolo, la jueza principal del compromiso no se percató del error y el juego se reanudó con normalidad.

De vuelta a la polémica entre la ‘U’ y Alianza Lima, la dirigencia de las ‘pumas’ realizó el reclamo correspondiente y se llevaron los puntos en los escritorios.

Así marcha la tabla de posiciones en la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

San Martín es líder provisional de la Liga Peruana de Vóley luego de imponerse frente a Circolo Sportivo Italiano. Después está Alianza Lima, que todavía debe jugar con Universitario para ver si regresa a la punta. Géminis, de gran campaña, es cuarto. Regatas Lima, quinto. Así está la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos en la Fase 2 del torneo - Crédito: FPV.

Programación y resultados de la fecha 8 de Liga Peruana de Vóley 2026

Sábado 28 de febrero

- Deportivo Géminis 3-0 Deportivo Soan (Finalizado)

- Regatas Lima 3-0 Rebaza Acosta (Finalizado)

- San Martín 3-2 Circolo Sportivo Italiano (Finalizado)

Domingo 1 de marzo

- Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 8

Latina Televisión transmitirá la totalidad de los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tanto en señal abierta como en su página web y aplicación oficial. Estas alternativas brindan a los aficionados la posibilidad de seguir las transmisiones en vivo de forma gratuita y desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso sin importar el lugar donde se encuentren.

Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá actualizaciones en tiempo real, incluyendo el desarrollo minuto a minuto de cada partido y los movimientos en la tabla de posiciones. Los usuarios podrán consultar resultados, rendimiento de los equipos y variaciones en la clasificación de manera inmediata, manteniéndose informados durante toda la jornada.

Temas Relacionados

Circolo Sportivo ItalianoSan Martín VóleyLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscan volver a la senda del triunfo después de dejarse igualar por Sporting Cristal. Al frente, eso sí, se plantará un rival difícil que cuenta con Hernán Barcos como goleador del año. Sigue todas las incidencias del cruce

Universitario vs FC Cajamarca EN

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

El ídolo del ‘papá’, recordado por la gesta de la Copa Sudamericana 2003, ha tenido que dar un paso al costado de sus labores para atender unos asuntos de índole personal impostergables

Cienciano anuncia la salida del

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Alianza Lima es líder invicto del campeonato tras imponerse ante UTC. Sporting Cristal sigue irregular y cayó con Sport Huancayo. Y hoy se miden Universitario y FC Cajamarca

Tabla de posiciones de la

Paulo Autuori lanzó ácida crítica tras derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo: “Lo merecimos, no competimos, la actitud muy floja”

El técnico brasileño se pronunció por la caída del cuadro ‘celeste’, del que se incomodó con furia. También sorprendió con declaración por el duelo con Carabobo FC por Copa Libertadores

Paulo Autuori lanzó ácida crítica

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Hoy, domingo 1 de marzo, viviremos uno de los encuentros más vibrantes del campeonato de vóley. Alianza Lima y Universitario se verán las caras en un partidazo que dará mucho que hablar en la semana

Resultados de la Liga Peruana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga detalla su

Rafael López Aliaga detalla su plan de cárcel en la selva: presos en “carpas militares” y cercos de madera hechos por ellos mismos

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda de diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Gian Marco

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

‘Escalera al Cielo’ llega al cine por primera vez en Lima: fecha, entradas y más

Miranda Capurro se lanza como cantante con tema ‘Otra Mitad’ tras su salida de Zaca TV

Ricardo Morán confirma que imitadores de Jowell y Randy fueron expulsados de ‘Yo Soy’: “Nos vimos obligados a retirarlos”

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Paulo Autuori lanzó ácida crítica tras derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo: “Lo merecimos, no competimos, la actitud muy floja”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2