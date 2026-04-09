Voleibolista y entrenador intercambiaron palabras en el cierre del cuarto set. Créditos: Latina / App.

Universidad de San Martín superó 3-2 a Universitario de Deportes y avanzó a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro, disputado como extra game, estuvo marcado por una situación tensa entre la atacante Aixa Vigil y el entrenador Guilherme Schmitz.

En el tramo final del cuarto set, la ‘U’ ganaba con una diferencia de 20-16, lo que auguraba la definición en un quinto parcial. Schmitz buscó revertir el marcador con un cambio y dispuso la salida de Vigil para el ingreso de Fernanda Tomé.

En ese instante, Vigil pidió a su entrenador que detuviera la sustitución, generando un intercambio de palabras en medio del parón por los puntos anotados por Universitario. Hasta ese momento, no se conocía el motivo por el que la exAlianza Lima frenó la modificación.

La líbero Pamela Cuya intervino para calmar a su compañera y pedirle concentración, aunque el propio Schmitz continuó dialogando con Vigil desde la zona técnica. Cada vez más exaltado, generando el desconcierto del plantel de la USMP en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La fuerte discusión entre Aixa Vigil y su técnico Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Dos veces la jugadora tuvo que acercarse a la banca mientras el técnico le señalaba indicaciones de forma enérgica. Vigil, por su parte, mostraba gestos de incomprensión ante las indicaciones. El árbitro de piso intervino para apaciguar la situación.

El episodio se extendió hasta el 24-17, marcador favorable a Universitario. La tensión entre Vigil y Schmitz se reflejó en el rendimiento del equipo, que perdió la concentración y terminó cediendo el set (25-18). Así, la definición se trasladó al quinto parcial. Los periodistas de la transmisión de Latina TV señalaron el impacto de la discusión en el desempeño del conjunto ‘santo‘.

San Martín logró recuperarse en el quinto set y remontó una desventaja de tres puntos para asegurar su clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley. El equipo ‘albo’ se impuso 15-13 a Universitario y accedió a la siguiente instancia del torneo.

San Martín clasificó a la final de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a Universitario.

El motivo de la discusión entre Aixa Vigil y su entrenador

Durante la discusión, los comentaristas de Latina TV sugirieron el motivo del conflicto. Según explicaron, Guilherme Schmitz estaba por cometer un error al intentar un cambio y Aixa Vigil lo detuvo. El entrenador brasileño no comprendía la posición de la jugadora peruana.

Esta versión fue confirmada por la propia Aixa tras la victoria frente a la ‘U’. “Él quería hacer un cambio y me gritaba porque lo quería realizar. Yo le respondía porque consideraba que ese cambio no era correcto y podía perjudicarnos en mesa. Al final, él se me acercó y me dijo que tenía razón”, relató.

Aixa Vigil y Guilherme Schmitz se amistaron tras clasificar a la final

El episodio quedó atrás tras la victoria sobre las ‘pumas’. Las cámaras de la Liga Peruana de Vóley registraron el momento en que Guilherme Schmitz abrazó a Aixa Vigil durante la celebración por la clasificación a la final.

Además, el entrenador brasileño y la atacante peruana compartieron una entrevista, en la que Schmitz le dio un beso en la cabeza a Vigil, reflejando que la discusión formó parte del partido y que mantienen una buena relación.

Voleibolista y entrenador de San Martín se abrazaron luego de vencer a Universitario. Créditos: FPV / Instagram.

Alianza Lima vs San Martín: programación de las finales

La serie por el campeonato, que tendrá como protagonistas a Alianza Lima y la Universidad San Martín, se jugará bajo el sistema de partidos de ida y vuelta, con la opción de un tercer partido si ambos equipos quedan igualados. Según el cronograma oficial de la Federación Peruana de Vóley, las fechas quedaron definidas así:

Primer partido final: domingo 19 de abril a las 17:00

Segundo partido final: domingo 26 de abril a las 17:00

Tercer partido (de ser necesario): domingo 3 de mayo a las 17:00

Todos los encuentros tendrán lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, sede principal de la temporada y escenario de las instancias decisivas del torneo.