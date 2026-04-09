Guilherme Schmitz puso paños fríos a fuerte discusión con Aixa Vigil en Universitario vs San Martín: “No peleamos”

El técnico brasileño dio detalles de la cruce que tuvo con su jugadora en la semifinal contra la 'U'. (Latina Deportes)

El pase de Universidad de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 llegó tras una victoria agónica por 3-2 sobre Universitario de Deportes. El duelo, que correspondió al partido extra de las semifinales, no solo definió al segundo finalista, sino que también dejó escenas que atrajeron la atención fuera del juego.

La tensión se hizo evidente al cierre del cuarto set, cuando la atacante Aixa Vigil protagonizó una discusión con el entrenador Guilherme Schmitz. Ese parcial terminó a favor de la ‘U’, lo que forzó la definición a un quinto set en medio de un ambiente cargado de presión.

Una vez concluido el partido, Vigil ofreció su versión sobre el incidente. Explicó que su intervención buscaba evitar que el técnico brasileño incurriera en una equivocación similar a la vivida previamente ante Circolo Sportivo Italiano, cuando el equipo alineó a cuatro extranjeras de manera simultánea, una infracción reglamentaria que había costado caro en aquel encuentro.

Voleibolista y entrenador intercambiaron palabras en el cierre del cuarto set. Créditos: Latina / App.

¿Qué dijo Guilherme Schmitz sobre la discusión con Aixa Vigil?

Dentro de la polémica, el técnico de la San Martín puso paños fríos a la fuerte discusión que tuvo con Aixa Vigil durante el encuentro frente Universitario de Deportes en el ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Eso sí, Guilherme Schmitz dejó en claro que no se pelearon, solo fue un cruce de palabras. Incluso, llamó a la jugadora peruana y la abrazó durante entrevista post cotejo.

“Yo hice un cambio de Angélica Aquino por Tomé y Brenda Lobatón por Adeola. Y ella dijo: ‘Profe, no puede ser el cambio, porque si no va a haber cuatro extranjeras’. Y ella: ‘no puede’, y le digo: ‘yo puedo’. Me quedé molesto mucho más con la banca que con ella. Y ella: ‘profe, no me está comprendiendo’. Le digo: ‘No, estoy comprendiendo’, y ella seguía: ‘no, profe’, con miedo de perder, pero queriendo ayudar. No peleé con ella; Aixa es espectacular. No peleamos”, apuntó el DT en conversación con Latina Deportes.

La voleibolista habló sobre su discusión en Universitario vs San Martín. Créditos: Dosis de Voleibol.

"Alianza Lima es favorito"

Guilherme Schmitz hizo un alto a la celebración y se refirió a su próximo rival en la final de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima. El técnico brasileño reconoció el poderío de las ‘blanquiazules’, pero precisó que ya le ganó durante la temporada.

“Alianza tiene un equipazo, se clasificó para la final muy bien. Un entrenador muy competente, jugadoras también de alto nivel. Alianza tiene favoritismo, sí, cómo no. Pero ya ganamos en la primera ronda y es siempre un juego muy estudiado, un juego que hay que recuperar a las chicas que tienen sus molestias y trabajar bien para llegar fuerte la próxima semana”, comentó el DT.

Alianza Lima vs San Martín por tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Guilherme Schmitz elogió a Fernanda Tomé

El técnico de San Martín resaltó la entrega de Fernanda Tomé, quien jugó las semifinales lesionada y se convirtió en una de las figuras de la clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

“En la temporada, Fernanda no tuvo tantas lesiones. Ahora fueron dos dedos de la mano. Ella siempre quiere jugar todo el tiempo y yo creo que ella tiene una presencia muy grande y ayuda mucho a las chicas. Entonces, era importante tenerla en cancha todo el tiempo. Por eso hicimos mucha fuerza para que ella pudiese estar. Por eso hablé sobre la importancia del cuerpo técnico, que trabajó mañana, tarde y noche con ella para que ella pueda jugar de la forma como jugó”, enfatizó Schmitz.

Fernanda Tomé celebra con euforia su triunfo sobre Universitario, asegurando el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)