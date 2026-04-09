Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima y San Martín definirán el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

La gran final de la Liga Peruana de Vóley ya quedó definida tras un vibrante ‘extra game’ entre Universitario de Deportes y Universidad San Martín, una serie que fue la más pareja de las semifinales y que se resolvió recién en el tercer y decisivo encuentro. El equipo ‘albo’ se impuso tras una intensa pelea y se convirtió en el rival de Alianza Lima en la lucha por el título de la temporada 2025/26.

A diferencia de la otra llave, que tuvo un claro dominador, el cruce entre ‘pumas’ y ‘santas’ fue una batalla punto a punto. Cada club logró imponerse en uno de los dos primeros partidos, lo que obligó a disputar un tercer duelo decisivo. Este choque extra mantuvo la tensión de principio a fin y reflejó la paridad entre ambos planteles, que no se dieron tregua en ningún momento.

Finalmente, la USMP se quedó con la victoria y accedió a la gran final del torneo. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz supo manejar mejor la presión en los momentos clave y terminó imponiéndose por un ajustado 3-2 ante Universitario, logrando así volver a la definición del título después de dos temporadas.

Mientras tanto, Alianza Lima aseguró su clasificación días antes, mostrando solidez y contundencia en su serie ante Deportivo Géminis. El conjunto ‘blanquiazul’ se impuso en sus dos compromisos de semifinales, con marcadores de 3-1 y 3-0, evitando la necesidad de un tercer partido y confirmando su gran presente en el torneo.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Este rendimiento ratifica a Alianza como el principal candidato al título. No solo por los resultados recientes, sino también por la regularidad que ha mostrado a lo largo de la campaña. Las ‘íntimas’ buscarán alcanzar el tricampeonato, un logro que consolidaría su dominio en el voleibol nacional en los últimos años y que marcaría una etapa histórica para el club.

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todos los detalles de la final

La serie por el título, que enfrentará a Alianza Lima con la Universidad San Martín, se disputará en formato de ida y vuelta, con la posibilidad de un tercer encuentro en caso de igualdad en la serie. De acuerdo con la programación oficial de la Federación Peruana de Vóley, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Primera final: domingo 19 de abril (17:00 horas)

Segunda final: domingo 26 de abril (17:00 horas)

Extra game (si es necesario): domingo 3 de mayo (17:00 horas)

Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario principal de la temporada y donde se han desarrollado los encuentros decisivos del campeonato.

Fechas de las finales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Una definición que promete emociones

La final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 promete ser una de las más atractivas de los últimos años. Por un lado, Alianza Lima llega con la presión y el cartel de favorito; por el otro, San Martín arriba fortalecido tras superar una semifinal sumamente exigente ante la ‘U’, lo que podría jugar a su favor en términos anímicos.

El contraste de estilos, la intensidad de la competencia y el objetivo común de levantar el trofeo aseguran una serie de alto nivel en el Polideportivo Lucha Fuentes. Más allá de los antecedentes, todo se definirá en la cancha, donde cada punto tendrá un valor determinante.

Con el escenario listo y los protagonistas definidos, el vóley peruano entra en su etapa más emocionante. La mesa está servida para una final vibrante, en la que se pondrá en juego la corona nacional y donde solo uno podrá celebrar al final.