El lateral aconsejó a Miguel Silveira durante el tiempo de rehidratación. Créditos: ESPN.

Universitario de Deportes logró un empate sin goles frente a Deportes Tolima en Ibagué en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El encuentro dejó una imagen que generó repercusión en redes sociales y tuvo como protagonista al defensor Aldo Corzo.

A los 67 minutos, el árbitro detuvo el juego para permitir la hidratación de los futbolistas. En ese momento, los jugadores se dirigieron a sus respectivas zonas técnicas para hidratarse y recibir indicaciones de sus entrenadores sobre el tramo final del partido.

Por el lado de Tolima, los futbolistas se acercaron al asistente Alexis Henríquez, quien actuó como director técnico principal ante la sanción de Lucas González, suspendido por una expulsión en su último encuentro internacional. El exjugador colombiano animó a sus dirigidos a mantener el ritmo e insistió en la necesidad de buscar la victoria como locales.

En la zona técnica de Universitario, las cámaras de ESPN captaron una situación inusual. Aldo Corzo, capitán y suplente en este partido, fue quien tomó la palabra para dar indicaciones tácticas, mientras el entrenador Javier Rabanal se mantuvo a un lado escuchando.

Corzo pidió especial atención a la marca sobre uno de los jugadores más altos de Deportes Tolima, quien venía imponiéndose en los duelos aéreos. Se dirigió especialmente a Miguel Silveira para que lo incomodara y no pudiera cabecear con facilidad.

“Que alguien vaya con el zambo, que ha ganado todas, escúchame, Miguel, tú estás viendo, métete con él, gana todas, chócalo, chócalo, que no cabecee nada más, pero abierta, es central, anda con él”, exclamó el defensor peruano con mucha euforia.

La llamativa imagen de Aldo Corzo en Universitario vs Deportes Tolima: tomó el lugar del DT Javier Rabanal y dio indicaciones.

Universitario sumó un empate de visita

Universitario de Deportes empató 0-0 ante Deportes Tolima en Ibagué, en un encuentro donde dejó la impresión de haber estado cerca de lograr la victoria. El equipo ‘merengue’ sumó un punto como visitante, cuyo valor se definirá más adelante cuando se resuelva la clasificación a los octavos de final.

Miguel Vargas fue decisivo bajo los tres palos, interviniendo en varias acciones para mantener el arco invicto y alcanzar el cuarto partido consecutivo sin recibir goles. Entre los rendimientos individuales, José Carabalí también sobresalió por su constante proyección en ataque hasta que Deportes Tolima ajustó su esquema y le asignó una marca personal.

Con este empate, la ‘U’ lidera momentáneamente el Grupo B, a la espera del resultado del encuentro entre Nacional y Coquimbo Unido, que se disputará esta tarde en Chile. El ganador de ese partido pasará a ocupar el primer lugar de la tabla en la serie.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes disputará su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Monumental de Ate, donde recibirá a Coquimbo Unido. El encuentro está programado para el martes 14 de abril, a las 21:00 horas en Perú.

En Venezuela, Bolivia y Miami, el partido podrá verse desde las 22:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil la transmisión comenzará a las 23:00 horas. Estas diferencias horarias facilitan el acceso de la audiencia sudamericana y de otras regiones del continente a la cobertura del torneo.

El partido contará con transmisión televisiva en distintas plataformas. ESPN emitirá el encuentro en vivo para Perú, Colombia y la mayoría de países sudamericanos. En Chile, la señal estará disponible a través de ESPN Premium, y en Argentina el partido se podrá seguir por FOX Sports 3. Para México y Centroamérica, la opción será Disney+.

Además, Infobae Perú realizará un seguimiento minuto a minuto del evento, con información previa, declaraciones, narración de los goles, jugadas destacadas, momentos determinantes y la conferencia de prensa posterior al partido.

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