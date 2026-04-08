Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario mientras juega con Tolima por fecha 1

Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto a Tolima, Nacional y Coquimbo Unido.

Universitario de Deportes vuelve a escena en la Copa Libertadores 2026 con la ilusión de repetir —y superar— lo realizado en la edición anterior. El conjunto ‘crema’ afronta el torneo continental con un objetivo claro: avanzar a los octavos de final, instancia que ya supo alcanzar en la última campaña y que ahora busca consolidar como un piso competitivo.

El equipo que comanda Javier Rabanal llega con expectativas renovadas y con la intención de ser protagonista en el Grupo B, donde deberá medirse ante rivales de peso como Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile. Se trata de una zona exigente, con estilos variados y plazas complicadas, que pondrán a prueba la solidez del cuadro peruano desde la primera jornada.

El debut de Universitario será en condición de visitante ante Tolima, en Ibagué, un escenario siempre difícil por el contexto y la intensidad del fútbol colombiano. A partir de ahí, el cuadro ‘crema’ deberá construir una campaña sólida tanto en casa como fuera de ella si quiere meterse entre los mejores 16 del continente.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario buscará arrancar con el pie derecho en el Grupo B, consciente de la importancia de sumar desde la primera fecha. Cabe recordar que solo los dos primeros de la serie clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que el tercer lugar accederá a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana como premio consuelo.

En ese contexto, cada punto será determinante desde el inicio del torneo para los ‘merengues’. A continuación te presentamos la tabla de posiciones durante el desarrollo de la jornada inaugural:

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Fixture del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1:

Tolima vs Universitario | Martes 7 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué

Coquimbo Unido vs Nacional | Miércoles 8 de abril | 17:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Fecha 2:

Nacional vs Tolima | Martes 14 de abril | 17:00 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Universitario vs Coquimbo Unido | Miércoles 15 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

Fecha 3:

Tolima vs Coquimbo Unido | Martes 28 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué

Universitario vs Nacional | Miércoles 29 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

Fecha 4:

Tolima vs Nacional | Miércoles 6 de mayo | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué

Coquimbo Unido vs Universitario | Jueves 7 de mayo | 19:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Fecha 5:

Coquimbo Unido vs Tolima | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Fecha 6:

Nacional vs Coquimbo Unido | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Universitario vs Tolima | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

La meta: volver a octavos y dar un paso más

Universitario tiene como principal objetivo superar la fase de grupos y clasificar nuevamente a los octavos de final, tal como lo logró en la edición pasada de la Copa Libertadores. Aquella campaña dejó una base importante en términos de experiencia y confianza, factores que el plantel buscará aprovechar en este nuevo reto.

Sin embargo, el desafío no se limita solo a repetir lo conseguido, sino a ir un paso más allá. El club de Ate apunta a consolidarse en el plano internacional y demostrar que puede competir de igual a igual frente a equipos de mayor recorrido en el continente.