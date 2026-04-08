Perú Deportes

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario mientras juega con Tolima por fecha 1

El conjunto ‘crema’ inicia su camino en el torneo internacional dentro de un grupo exigente junto a Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile

Guardar
Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto a Tolima, Nacional y Coquimbo Unido.
Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto a Tolima, Nacional y Coquimbo Unido.

Universitario de Deportes vuelve a escena en la Copa Libertadores 2026 con la ilusión de repetir —y superar— lo realizado en la edición anterior. El conjunto ‘crema’ afronta el torneo continental con un objetivo claro: avanzar a los octavos de final, instancia que ya supo alcanzar en la última campaña y que ahora busca consolidar como un piso competitivo.

El equipo que comanda Javier Rabanal llega con expectativas renovadas y con la intención de ser protagonista en el Grupo B, donde deberá medirse ante rivales de peso como Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile. Se trata de una zona exigente, con estilos variados y plazas complicadas, que pondrán a prueba la solidez del cuadro peruano desde la primera jornada.

El debut de Universitario será en condición de visitante ante Tolima, en Ibagué, un escenario siempre difícil por el contexto y la intensidad del fútbol colombiano. A partir de ahí, el cuadro ‘crema’ deberá construir una campaña sólida tanto en casa como fuera de ella si quiere meterse entre los mejores 16 del continente.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario buscará arrancar con el pie derecho en el Grupo B, consciente de la importancia de sumar desde la primera fecha. Cabe recordar que solo los dos primeros de la serie clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que el tercer lugar accederá a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana como premio consuelo.

En ese contexto, cada punto será determinante desde el inicio del torneo para los ‘merengues’. A continuación te presentamos la tabla de posiciones durante el desarrollo de la jornada inaugural:

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Fixture del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1:

  • Tolima vs Universitario | Martes 7 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
  • Coquimbo Unido vs Nacional | Miércoles 8 de abril | 17:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Fecha 2:

  • Nacional vs Tolima | Martes 14 de abril | 17:00 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo
  • Universitario vs Coquimbo Unido | Miércoles 15 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

Fecha 3:

  • Tolima vs Coquimbo Unido | Martes 28 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
  • Universitario vs Nacional | Miércoles 29 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

Fecha 4:

  • Tolima vs Nacional | Miércoles 6 de mayo | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
  • Coquimbo Unido vs Universitario | Jueves 7 de mayo | 19:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Fecha 5:

  • Coquimbo Unido vs Tolima | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
  • Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Fecha 6:

  • Nacional vs Coquimbo Unido | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo
  • Universitario vs Tolima | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

La meta: volver a octavos y dar un paso más

Universitario tiene como principal objetivo superar la fase de grupos y clasificar nuevamente a los octavos de final, tal como lo logró en la edición pasada de la Copa Libertadores. Aquella campaña dejó una base importante en términos de experiencia y confianza, factores que el plantel buscará aprovechar en este nuevo reto.

Sin embargo, el desafío no se limita solo a repetir lo conseguido, sino a ir un paso más allá. El club de Ate apunta a consolidarse en el plano internacional y demostrar que puede competir de igual a igual frente a equipos de mayor recorrido en el continente.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCopa LibertadoresDeportes TolimaNacional de UruguayCoquimbo Unidoperu-deportes

Más Noticias

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

El elenco que dirige Antonio Spinelli intentará hacer valer la altura en la ‘Ciudad Imperial’ y registrar su segunda victoria en el certamen clasificatorio. Revista a qué hora y cómo seguir el cotejo

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

A horas del partido, se conoció que Andy Polo y Lisandro Alzugaray serán bajas en el cuadro ‘crema’, por lo que Javier Rabanal tuvo que hacer modificaciones. Así jugarán ambos equipos

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

La armadora mexicana y la punta brasileña terminaron con complicaciones físicas en el partido anterior. Este miércoles, la USMP buscará su lugar en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La fase de grupos de la Copa Libertadores dará inicio, en tanto que en la Champions League se disputarán los cuartos de final

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: así se viven los cierres de campaña de los 35 candidatos en la recta final electoral

Elecciones 2026 EN VIVO: así se viven los cierres de campaña de los 35 candidatos en la recta final electoral

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo