Espectacular atajada de Miguel Ángel Vargas con brillante reflejo en Universitario vs Tolima por la Copa Libertadores 2026

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Universitario de Deportes tuvo en su arquero a su máxima figura durante un momento clave del encuentro ante Deportes Tolima, en el inicio de la Copa Libertadores 2026. Cuando el conjunto colombiano presionaba con intensidad y parecía encontrar la apertura del marcador, apareció Miguel Ángel Vargas para cambiar el destino de la jugada.

A los 33 minutos del primer tiempo, Jherson Mosquera apareció sorpresivamente en el área rival y quedó completamente solo frente al arco. Tras un centro preciso de su compañero Luis Sandoval, el defensor del elenco local conectó un cabezazo potente y bien colocado, que tenía destino de red y parecía imposible de detener.

Sin embargo, Miguel Ángel Vargas reaccionó de manera extraordinaria bajo los tres palos. El portero chileno-peruano sacó a relucir reflejos felinos y, en una acción de pura intuición y rapidez, estiró su mano para desviar el balón justo a tiempo. La pelota terminó yéndose al córner, desatando el asombro en el Estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué.

Esta espectacular atajada no solo evitó el 0-1 en contra, sino que marcó un punto de quiebre en el desarrollo del primer tiempo. Universitario atravesaba su momento más complicado, sometido por la presión constante de Tolima, que dominaba las acciones en ese momento y había generado la ocasión más clara del partido con el cabezazo de Mosquera.

La sensacional intervención de Miguel Ángel Vargas ante Tolima. Crédito: Captura ESPN

La intervención de Vargas fue determinante para sostener el empate parcial y darle un respiro a su equipo, que encontró en su arquero a un verdadero salvador bajo los tres palos. Su seguridad y capacidad de reacción transmitieron confianza al plantel ‘crema’, especialmente en un contexto exigente como visitante en suelo colombiano.

El compromiso, disputado este martes 7 de abril en Ibagué, corresponde a la fecha inaugural del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, un torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

Miguel Ángel Vargas, figura sobresaliente

Con acciones como esta, Miguel Ángel Vargas se consolida como pieza fundamental en Universitario, demostrando que está a la altura de los grandes escenarios y listo para ser protagonista en el torneo continental. De hecho, ante Tolima mantuvo su protagonismo a lo largo del partido, transmitiendo seguridad a sus compañeros con atajadas clave bajo los tres palos.

El guardameta chileno-peruano inició la temporada como suplente de Diego Romero y no tuvo minutos en las seis primeras fechas del Torneo Apertura. Sin embargo, el técnico Javier Rabanal decidió darle una oportunidad, y desde su debut ante UTC en el campeonato local no ha salido del once titular.

En sus tres primeros partidos desde el arranque, incluido el clásico ante Alianza Lima, Vargas mantuvo su valla invicta, un registro que terminó por convencer al entrenador de confiarle la portería de Universitario en el inicio de la Copa Libertadores 2026. Hoy, el arquero responde con actuaciones sólidas que evidencian su crecimiento y elevan la competencia interna, dejando en claro que recuperar el puesto no será una tarea sencilla para Romero.

Miguel Ángel Vargas se ganó el titularato en Universitario. Crédito: Liga 1

Universitario y el objetivo de llegar a octavos

Universitario de Deportes afronta la Copa Libertadores 2026 con el objetivo claro de clasificar a los octavos de final, tal como lo hizo en la edición pasada. El equipo ‘crema’ buscará repetir ese logro y mantenerse competitivo a nivel internacional desde la fase de grupos.

El reto no será sencillo, pero el plantel confía en su capacidad para pelear la clasificación. Sumar puntos desde el arranque será clave para colocarse nuevamente entre los 16 mejores clubes del continente y sostener el rendimiento mostrado en el torneo anterior.