Piura inicia la temporada de avistamiento de ballenas 2026

Playas como El Ñuro, Máncora y Punta Sal se convierten en escenarios ideales para observar las impresionantes acrobacias de las ballenas jorobadas durante la temporada. (Andina)

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, inauguró en Piura la temporada 2026 de avistamiento de ballenas jorobadas y sostuvo que “el avistamiento responsable de ballenas jorobadas constituye un ejemplo de cómo nuestro patrimonio natural puede convertirse en una fuente de bienestar para la población local”, según informó la Agencia Andina.

La ceremonia se realizó en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, con la participación de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, además de autoridades locales y representantes de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

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Cada año, miles de ballenas jorobadas recorren más de 8.000 kilómetros desde la Antártida hasta el norte del Perú para reproducirse, un flujo que impulsa el turismo de naturaleza en el litoral peruano.

Gómez vinculó el inicio de la temporada con el impacto económico que deja la actividad en el distrito. Entre julio y octubre de 2025, Los Órganos registró 48.000 pernoctaciones y una ocupación hotelera cercana al 24%, de acuerdo con cifras citadas en el evento.

Un ejemplar de ballena jorobada, especie común en Piura y Tumbes. Foto: Gobierno del Perú

Para 2026, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyectó sostener esos indicadores y reforzar la posición del destino en el mercado nacional e internacional.

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Capacitación y conservación marina

La cartera señaló que ya fueron capacitados más de 600 actores del sector turismo para brindar servicios responsables y aportar a la conservación de la biodiversidad marina, mientras se implementan estándares ambientales y acciones orientadas a consolidar un turismo seguro y sostenible.

En un mensaje dirigido a operadores y visitantes, el ministro afirmó: “Quiero felicitar a cada operador turístico formal, a cada guía, a cada empresario y a cada ciudadano que contribuye a que el Perú sea reconocido como un destino de naturaleza de clase mundial. Invito a todos los visitantes a disfrutar de esta experiencia con respeto por la vida marina, porque cada ballena que observamos es un recordatorio de la riqueza natural que tenemos el deber de proteger”.

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Las actividades de la inauguración

Como parte de la jornada, Gómez y Paredes participaron en el paseo inaugural a bordo de una embarcación en la que observaron ballenas jorobadas.

avistamiento de ballenas

Luego encabezaron la inauguración del renovado ingreso a la playa Los Órganos, que incorpora información sobre fauna marina y recomendaciones de buenas prácticas ambientales.

La agenda cerró con una visita al stand “Juntos por un turismo que respeta”, una iniciativa de la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) orientada a sensibilizar a turistas y población local para un turismo seguro y responsable.