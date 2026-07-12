Cerca de 9 millones de ciudadanos se identifican como afroperuanos o parte de una comunidad indígena

"Si no nos autoidentificamos, no existimos en las cifras", enfatizó Rosa María Tuesta. Foto: Ministerio de Cultura.

Datos revelados por los Censos Nacionales 2025 registraron que un total de 8.760.093 personas en Perú se autoidentifican como integrantes de un pueblo indígena u originario o del pueblo afroperuano, una cifra que equivale al 26.8% de la población censada.

El relevamiento también indicó que 5.105.146 personas hablan al menos una lengua indígena u originaria, un dato sobre el uso de lenguas indígenas u originarias en el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 6.783.697 personas declararon pertenecer a un pueblo indígena u originario y 1.976.396 se reconocieron como parte del pueblo afroperuano. La entidad difundió estos resultados como parte de los datos del censo realizado entre agosto y octubre de 2025.

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La pregunta de autoidentificación étnica fue incluida por segunda vez en un censo nacional dentro de una estrategia impulsada por el INEI y el Ministerio de Cultura de Perú para visibilizar la diversidad cultural del país.

A escala nacional, el 58.4% de la población indígena u originaria reside en áreas urbanas y el 41.6% en zonas rurales. La distribución por sexo muestra que el 51.5% corresponde a mujeres y el 48.5% a hombres.

Por regiones, Puno concentra el 16.2% de la población indígena u originaria, seguida por Lima con 13.7% y Cusco con 13.6%. En el caso de la población afroperuana, la mayor presencia se registra en Piura con 21.6%, seguida por La Libertad con 15.3% y Cajamarca con 12.1%.

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El bloque de población que se autoidentifica como indígena, originaria o afroperuana representa más de una cuarta parte del total censado. Los resultados servirán para la planificación estatal en salud, educación, justicia y desarrollo social.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los resultados aportarán a una toma de decisiones basada en evidencia y al diseño de políticas ajustadas a las características demográficas y culturales del país.

El Censo 2025 inició este lunes 4 de agosto y continuará hasta octubre

Lima Metropolitana concentra el mayor crecimiento poblacional

Los datos del Censo Nacional 2025 también confirman que Lima Metropolitana continúa siendo la zona más poblada del país, con 9,6 millones de habitantes. Durante la exposición de los datos, Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, subrayó el peso demográfico y económico de la capital.

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“La ciudad de Lima Metropolitana y el Callao es la de mayor desarrollo tanto comercial como económico, el mayor potencial económico que tiene el país. Ha crecido Lima, pero también hay que buscar otros polos de desarrollo en el sur, como Arequipa y Tacna, o en Lambayeque, Piura y La Libertad”, puntualizó Morán Flores al inicio de la presentación.

De acuerdo con el reporte del INEI, 27 provincias del país superan los 200 mil habitantes y cuatro de ellas —Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo y Callao— ya cuentan con más de un millón cada una.

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Censistas deberán estar debidamente uniformados y con identificación

Entre 2017 y 2025, un total de 25 de estas provincias experimentaron crecimiento poblacional anual, encabezadas por Lambayeque (2,5%), seguida de Arequipa (2,0%) e Ica (1,8%). Por otro lado, San Román y Puno fueron las únicas provincias que reportaron una reducción en su número de habitantes.

El censo también resalta el avance moderado de Lima Metropolitana, que registró un crecimiento de 1,1% durante el periodo mencionado. Este dato, según explicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, evidencia una consolidación urbana que contrasta con la disminución de distritos rurales de menor tamaño.