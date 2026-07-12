Huánuco: Tres alpinistas españoles heridos tras accidente en el nevado Jirishanca

Nevado Jirishanca.

Tres alpinistas españoles resultaron heridos durante una expedición en el nevado Jirishanca, situado en la Cordillera Huayhuash, distrito de Queropalca, región Huánuco.

Los deportistas, integrantes del equipo masculino de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), escalaban la ruta conocida como La Suerte cuando sufrieron una caída en el primer tramo del ascenso.

Según informó Beto Pinto Toledo, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), “son deportistas de élite que vienen a explorar nuestras cordilleras, pero lamentablemente la exposición del mismo deporte hace que estos accidentes ocurran”.

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En un primer momento, uno de los montañistas quedó imposibilitado de movilizarse. A pesar de las lesiones, el grupo consiguió descender por sus propios medios hasta las inmediaciones de la laguna Carhuacocha, donde solicitaron apoyo para ser evacuados.

La AGMP coordinó con la Policía Nacional del Perú (PNP) para activar un operativo de rescate por vía terrestre. Auxiliares de montaña, arrieros, caballos y burros participaron para facilitar el traslado en una zona de difícil acceso. Horas después, los equipos de emergencia dieron con los tres alpinistas y confirmaron que su estado era estable, sin lesiones de gravedad.

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Tres alpinistas españoles resultan heridos tras accidente en nevado Jirishanca.

Deportistas identificados y el reto del Jirishanca

La FEDME confirmó que los accidentados son Íker Madoz, Ibon Mendia y Joan Domingo. Los tres forman parte del equipo masculino de alpinismo de la entidad y cuentan con amplia experiencia en alta montaña.

La federación precisó que los alpinistas permanecen fuera de peligro y recibieron atención médica inmediata por parte del doctor Mario Benito, integrante de la expedición.

El nevado Jirishanca es conocido por su complejidad técnica y es considerado uno de los mayores desafíos de la Cordillera Huayhuash. Solo deportistas con gran trayectoria se atreven a escalarlo, debido al riesgo y dificultad de sus rutas.

“El accidente ocurrió durante el primer largo de la escalada, una de las secciones iniciales, lo que obligó al equipo a descender y pedir ayuda”, detalló Pinto Toledo.

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La FEDME agradeció la rápida respuesta de las autoridades peruanas, la Policía Nacional y la AGMP, que activaron los protocolos de rescate de inmediato.

“La federación reconoce el apoyo de las instituciones de Perú y el compromiso para auxiliar oportunamente a nuestros deportistas”, indicó la federación en un comunicado oficial.

Durante el traslado, los alpinistas permanecieron en contacto con sus familias y recibieron acompañamiento médico. Las autoridades peruanas destacaron la coordinación internacional y la importancia de mantener protocolos de seguridad en la alta montaña.

Peligro en nevado Alpamayo

En tanto, trascendió que el nevado Alpamayo, en la región Áncash, se encuentra en máxima alerta tras una reciente avalancha causada por la inestabilidad de grandes bloques de hielo (seracs) en la parte superior del glaciar.

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Según la AGMP, estos seracs representan un peligro real para los montañistas. Toledo advirtió sobre el riesgo de colapso de una cornisa de hielo cercana a la cima, que podría desencadenar una avalancha masiva.

El fenómeno está relacionado con el acelerado retroceso de los glaciares debido al calentamiento global. La AGMP recomienda que las expediciones sean acompañadas por guías certificados, priorizando la seguridad y evitando residuos en la montaña.