Universitario vs Coquimbo Unido: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

El empate sin goles frente a Deportes Tolima en Ibagué marcó el inicio de la campaña de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, dejando al conjunto peruano con un punto y la necesidad de sumar una victoria en la siguiente jornada para no complicar su avance en el Grupo B.

Universitario vs Coquimbo Unido: día y hora del partido por la Copa Libertadores 2026

El segundo compromiso de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputará en el Estadio Monumental de Ate, donde el equipo peruano enfrentará a Coquimbo Unido. La cita está agendada para el martes 14 de abril, con inicio a las 21:00 horas en Perú.

Quienes sigan el partido desde Venezuela, Bolivia y Miami podrán verlo a partir de las 22:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil la transmisión comenzará a las 23:00 horas. Esta diferencia horaria permitirá que la audiencia sudamericana y de otros puntos del continente pueda sintonizar el encuentro sin perder detalle del desarrollo del torneo.

Universitario vs Coquimbo Unido: día y hora del partido por la Copa Libertadores 2026

Canal TV para ver Universitario vs Coquimbo por la Libertadores 2026

La cobertura televisiva del duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido será múltiple y permitirá el acceso a la señal en diversas regiones del continente. Para Perú, Colombia y la mayoría de países sudamericanos, ESPN emitirá el partido en directo.

En Chile, la transmisión estará a cargo de ESPN Premium, mientras que en Argentina los aficionados podrán sintonizar el encuentro a través de FOX Sports 3. Por su parte, quienes se encuentren en México y Centroamérica tendrán la opción de verlo vía Disney+.

Además de la señal televisiva, el portal de Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto del partido. Los usuarios podrán acceder a la previa, las declaraciones de protagonistas, la narración de los goles, las jugadas polémicas, los momentos clave del encuentro y la conferencia de prensa posterior al choque.

Así fue el debut de Universitario ante Deportes Tolima

El empate sin goles de Universitario de Deportes frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué marcó un inicio positivo para el cuadro peruano en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El equipo visitante se mostró sólido en defensa, logrando neutralizar los intentos ofensivos del conjunto colombiano durante la mayor parte del encuentro.

Entre los jugadores que sobresalieron en este primer compromiso, destacaron José Carabalí y el arquero Miguel Vargas, quienes contribuyeron decisivamente para mantener el arco invicto. La actuación del guardameta fue clave en varios pasajes del partido, evitando que Deportes Tolima se adelantara en el marcador.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

A pesar de que Universitario generó varias ocasiones para abrir el marcador, la escasa eficacia en la definición le impidió sumar su primera victoria en el certamen. El equipo ‘crema’ mostró capacidad para controlar el ritmo y la presión del rival, asegurando así un punto valioso fuera de casa.

El resultado final reflejó el esfuerzo defensivo y la concentración del elenco peruano, que ahora se prepara para afrontar su próximo compromiso ante Coquimbo Unido. La solidez mostrada en Ibagué genera expectativas favorables de cara a la segunda fecha, donde buscarán potenciar su ofensiva y aprovechar la localía en Lima.