Perú Deportes

Universitario vs Coquimbo Unido: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Tras el empate sin goles con Deportes Tolima, la ‘U’ se alista para su segunda presentación en el torneo internacional. Conoce los detalles del próximo choque en el estadio Monumental

Guardar
Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.
Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

El empate sin goles frente a Deportes Tolima en Ibagué marcó el inicio de la campaña de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026, dejando al conjunto peruano con un punto y la necesidad de sumar una victoria en la siguiente jornada para no complicar su avance en el Grupo B.

Universitario vs Coquimbo Unido: día y hora del partido por la Copa Libertadores 2026

El segundo compromiso de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputará en el Estadio Monumental de Ate, donde el equipo peruano enfrentará a Coquimbo Unido. La cita está agendada para el martes 14 de abril, con inicio a las 21:00 horas en Perú.

Quienes sigan el partido desde Venezuela, Bolivia y Miami podrán verlo a partir de las 22:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil la transmisión comenzará a las 23:00 horas. Esta diferencia horaria permitirá que la audiencia sudamericana y de otros puntos del continente pueda sintonizar el encuentro sin perder detalle del desarrollo del torneo.

Universitario vs Coquimbo Unido: día y hora del partido por la Copa Libertadores 2026
Universitario vs Coquimbo Unido: día y hora del partido por la Copa Libertadores 2026

Canal TV para ver Universitario vs Coquimbo por la Libertadores 2026

La cobertura televisiva del duelo entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido será múltiple y permitirá el acceso a la señal en diversas regiones del continente. Para Perú, Colombia y la mayoría de países sudamericanos, ESPN emitirá el partido en directo.

En Chile, la transmisión estará a cargo de ESPN Premium, mientras que en Argentina los aficionados podrán sintonizar el encuentro a través de FOX Sports 3. Por su parte, quienes se encuentren en México y Centroamérica tendrán la opción de verlo vía Disney+.

Además de la señal televisiva, el portal de Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto del partido. Los usuarios podrán acceder a la previa, las declaraciones de protagonistas, la narración de los goles, las jugadas polémicas, los momentos clave del encuentro y la conferencia de prensa posterior al choque.

Así fue el debut de Universitario ante Deportes Tolima

El empate sin goles de Universitario de Deportes frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué marcó un inicio positivo para el cuadro peruano en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El equipo visitante se mostró sólido en defensa, logrando neutralizar los intentos ofensivos del conjunto colombiano durante la mayor parte del encuentro.

Entre los jugadores que sobresalieron en este primer compromiso, destacaron José Carabalí y el arquero Miguel Vargas, quienes contribuyeron decisivamente para mantener el arco invicto. La actuación del guardameta fue clave en varios pasajes del partido, evitando que Deportes Tolima se adelantara en el marcador.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

A pesar de que Universitario generó varias ocasiones para abrir el marcador, la escasa eficacia en la definición le impidió sumar su primera victoria en el certamen. El equipo ‘crema’ mostró capacidad para controlar el ritmo y la presión del rival, asegurando así un punto valioso fuera de casa.

El resultado final reflejó el esfuerzo defensivo y la concentración del elenco peruano, que ahora se prepara para afrontar su próximo compromiso ante Coquimbo Unido. La solidez mostrada en Ibagué genera expectativas favorables de cara a la segunda fecha, donde buscarán potenciar su ofensiva y aprovechar la localía en Lima.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCoquimbo UnidoDeportes TolimaCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

La llamativa imagen de Aldo Corzo en Universitario vs Deportes Tolima: tomó el lugar del DT Javier Rabanal y dio indicaciones

El defensor le habló a sus compañeros en el tiempo de rehidratación, mientras que el técnico español permaneció a un lado en el debut por Copa Libertadores 2026

La llamativa imagen de Aldo Corzo en Universitario vs Deportes Tolima: tomó el lugar del DT Javier Rabanal y dio indicaciones

Javier Rabanal explicó por qué no metió a Sekou Gassama en Universitario vs Deportes Tolima: “No hacía falta un ‘9′ de referencia"

El entrenador español señaló el motivo por el que Edison Flores y Bryan Reyna ingresaron en lugar de su flamante ‘9′ en el debut de la Copa Libertadores 2026

Javier Rabanal explicó por qué no metió a Sekou Gassama en Universitario vs Deportes Tolima: “No hacía falta un ‘9′ de referencia"

Presidente de Talleres lamentó complicado presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hay que darle la confianza, es goleador”

Andrés Fassi, mandatario del club de Córdoba, se pronunció por la actualidad del delantero argentino en el cuadro ‘blanquiazul’ y advirtió ante una posible cesión

Presidente de Talleres lamentó complicado presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hay que darle la confianza, es goleador”

Resultados de la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

La jornada continúa para los equipos peruanos tras empate de la ‘U’ con Deportes Tolima: Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño y Cusco FC se medirá con Flamengo en Cusco

Resultados de la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada con varios compromisos en el marco sudamericano, como también europeo, incluyendo la posible participación de un jugador peruano en el exterior

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidata Marisol Pérez Tello lleva como vicepresidente a exasesor de Dina Boluarte que renunció

Candidata Marisol Pérez Tello lleva como vicepresidente a exasesor de Dina Boluarte que renunció

Elecciones 2026 EN VIVO: así se viven los cierres de campaña de los 35 candidatos en la recta final electoral

Keiko Fujimori afirma que el indulto a Pedro Castillo solo procedería por razones “estrictamente humanitarias” y de salud

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Hijo mayor de Gianella Neyra y del actor argentino Segundo Cernadas protagoniza emotiva despedida tras dejar Perú

Hijo mayor de Gianella Neyra y del actor argentino Segundo Cernadas protagoniza emotiva despedida tras dejar Perú

Paul Michael pide disculpas a Samahara Lobatón y Shirley Arica tras pelea en La Granja VIP: “No he sido caballero”

Kingteka amenaza a Magaly Medina con demanda: “Te voy a hacer pagar más que Jeffry”

Magaly Medina a Federico Salazar: “¿Por qué no conocía a Katia?, hasta año nuevo pasaron juntos”

Christian Meier es acusado de incumplir concierto pese a recibir 59 mil soles: empresaria anuncia demanda

DEPORTES

La llamativa imagen de Aldo Corzo en Universitario vs Deportes Tolima: tomó el lugar del DT Javier Rabanal y dio indicaciones

La llamativa imagen de Aldo Corzo en Universitario vs Deportes Tolima: tomó el lugar del DT Javier Rabanal y dio indicaciones

Javier Rabanal explicó por qué no metió a Sekou Gassama en Universitario vs Deportes Tolima: “No hacía falta un ‘9′ de referencia"

Presidente de Talleres lamentó complicado presente de Federico Girotti en Alianza Lima: “Hay que darle la confianza, es goleador”

Resultados de la fecha 1 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo