Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima: último antecedente

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en 1997, en el marco de la Copa Conmebol. En aquella edición, ambos elencos se cruzaron en los cuartos de final, en una serie que tuvo un desenlace favorable para el conjunto peruano. Tras caer en el partido de ida en Colombia, Universitario logró remontar la eliminatoria en Lima con un triunfo por 2-0, resultado que le permitió sellar su clasificación a las semifinales del certamen.