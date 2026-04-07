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Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

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17:14 hsHoy

Álvaro Barco se rinde ante Caín Fara y Javier Rabanal, y se ilusiona con la Copa Libertadores 2026: “Ojalá lleguemos a una nueva final”

El director deportivo de Universitario llenó de elogios a su defensor y entrenador previo al debut ante Deportes Tolima

El director deportivo elogió a Caín Fara y Javier Rabanal. Créditos: Universitario / Youtube.

Universitario de Deportes enfrentará hoy, martes 7 de abril, a Deportes Tolima en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, Álvaro Barco, director deportivo del club peruano, habló en vísperas del estreno internacional.

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17:13 hsHoy

Resultados de la fecha 1 de Copa Libertadores 2026: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Esta jornada marcará el debut de los representantes peruanos: la ‘U’ visitará a Deportes Tolima, Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño y Cusco FC se medirá con Flamengo en Cusco

Resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.
Resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026.

Hoy, martes 7 de abril, inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 que marca una jornada de alta expectativa para Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, quienes se preparan para enfrentar desafíos cruciales en sus respectivos grupos.

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17:09 hsHoy

Los partidos de la Copa Libertadores que se jugarán hoy

El Universitario vs Deportes Tolima no será el único partido de la jornada. Revisa la agenda de la Copa Libertadores de este martes 7 de abril:

- Independiente Rivadavia vs Bolívar (17:00 horas / ESPN 5)

- Deportivo La Guaira vs Fluminense (17:00 horas / ESPN 7)

- Always Ready vs LDU Quito (19:00 horas / ESPN 7)

- Barcelona vs Cruzeiro (19:00 horas / ESPN)

- Universidad Católica vs Boca Juniors (19:30 horas / ESPN 5)

Los partidos de la Copa Libertadores 2026 que se jugarán durante este martes 7 de abril.
Los partidos de la Copa Libertadores 2026 que se jugarán durante este martes 7 de abril.
05:18 hsHoy

¡Día de partido! Universitario inicia hoy, martes 7 de abril, su camino en la Copa Libertadores 2026. El cuadro merengue debutará en el Grupo B del torneo continental en un partido que despierta gran expectativa para los ‘cremas’.

05:18 hsHoy

Universitario vs Tolima: último antecedente

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en 1997, en el marco de la Copa Conmebol. En aquella edición, ambos elencos se cruzaron en los cuartos de final, en una serie que tuvo un desenlace favorable para el conjunto peruano. Tras caer en el partido de ida en Colombia, Universitario logró remontar la eliminatoria en Lima con un triunfo por 2-0, resultado que le permitió sellar su clasificación a las semifinales del certamen.

05:18 hsHoy

Así llega Universitario al partido

Universitario de Deportes llega con la motivación en alto tras imponerse en el clásico el último fin de semana. El equipo dirigido por Javier Rabanal venció por la mínima a Alianza Lima, resultado que le permitió reforzar su confianza de cara a su estreno en la Copa Libertadores. El conjunto crema atraviesa un buen presente en la Liga 1, donde se ubica en el tercer lugar de la tabla con un balance de cinco victorias, tres empates y una derrota.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.
05:18 hsHoy

Así llega Tolima al partido

Deportes Tolima atraviesa un buen momento futbolístico. En sus últimos cinco partidos, registra tres victorias y dos empates, una racha que lo mantiene en el tercer lugar de la liga colombiana con 27 puntos. El conjunto de Ibagué buscará trasladar esa regularidad al plano internacional en la Copa Libertadores. En su más reciente presentación igualó 2-2 ante Santa Fe y ahora apunta a hacerse fuerte en casa para debutar con un triunfo frente a Universitario de Deportes.

Deportes Tolima marcha en el tercer puesto de la Liga de Colombia.
Deportes Tolima marcha en el tercer puesto de la Liga de Colombia. Crédito: Prensa club
05:18 hsHoy

Universitario vs Tolima: posibles alineaciones

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabali; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

- Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo, Yoimar Moreno; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Ever Valencia, Juan Torres, Adrián Parra; Luis Sandoval.

05:18 hsHoy

Universitario vs Tolima: canal TV del partido

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Tolima estará a cargo de ESPN, señal que posee los derechos televisivos para emitir la Copa Libertadores 2026 en Perú y el resto de Sudamérica. Además, el encuentro podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible mediante suscripción en dispositivos móviles y computadoras.

En Infobae Perú realizaremos una cobertura especial del debut de la ‘U’ en esta nueva edición del torneo continental, con toda la información del encuentro en territorio colombiano: previa, incidencias, goles, minuto a minuto y declaraciones posteriores al partido.

05:18 hsHoy

Universitario vs Tolima: horario del partido

El enfrentamiento entre Universitario y Tolima, por la primera fecha del Grupo B, está previsto para desarrollarse este martes 6 de abril, desde las 21:00 horas de Perú y Colombia, de acuerdo a la programación oficial de la Conmebol. El duelo tendrá lugar en el Estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, donde el cuadro colombiano ejerce localía.

Tolima se medirá ante Nacional de Montevideo, Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, en uno de los grupos más parejos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Copa Libertadores/Instagram
Grupo B de la Copa Libertadores 2026 - crédito Copa Libertadores/Instagram

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