Gabriela Herrera y Diego Chávarri confirman que están saliendo tras coqueteos: “Nos estamos conociendo”

Después de semanas de rumores y especulaciones, Gabriela Herrera y Diego Chávarri confirmaron que están saliendo y se encuentran en una etapa de descubrimiento mutuo. La pareja, conocida por su participación en ‘La granja VIP’, optó por hablar abiertamente sobre su vínculo y aclaró que no existe por ahora una relación formal ni planes específicos de oficializar el romance. A
La conexión entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri surgió tras la convivencia en el reality televisivo, donde compartieron experiencias que facilitaron el desarrollo de una amistad sólida. Según relataron, fue en ese contexto donde comenzaron a descubrir afinidades y a fortalecer la confianza, lo que posteriormente dio pie a un acercamiento fuera de cámaras.
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“Nos estamos conociendo y viendo cómo evoluciona todo”, expresó Herrera, quien subrayó que no sienten la necesidad de apresurarse ni de responder a las expectativas externas.
Los dos coincidieron en que la relación se mantiene lejos de presiones y etiquetas. La bailarina explicó que el vínculo con el exfutbolista se ha desarrollado de forma natural, sin que existiera un plan premeditado. Ahora, la relación también se traslada al terreno profesional, ya que ambos colaboran en un proyecto digital que los mantiene en contacto constante y refuerza el lazo que los une tanto en lo laboral como en lo personal.
Diego Chávarri señaló que el trabajo conjunto en el pódcast que producen junto a Cri Cri ha sido fundamental para que la relación avance con fluidez. El exjugador de Sporting Cristal evitó referirse a las declaraciones de su expareja, Thalía Bentín, y recalcó que prefiere concentrarse en sus proyectos actuales y en el vínculo que está construyendo con Herrera. “Solo prestamos atención a lo positivo”, afirmó Chávarri.
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Gabriela Herrera no quiere presiones para formalizar con Diego Chávarri
Consultada sobre la posibilidad de formalizar el vínculo, Gabriela Herrera fue tajante al rechazar cualquier presión para hacer oficial el romance. La bailarina defendió la libertad de ambos para disfrutar la relación a su manera, sin la necesidad de etiquetas ni anuncios apresurados. “Que no me presionen”, respondió entre risas, reafirmando que tanto ella como Diego Chávarri valoran su soltería y el hecho de poder compartir su vínculo públicamente sin tener que responder a expectativas externas.
Herrera recalcó que, aunque existe una conexión y el acercamiento es evidente, la prioridad para ambos es vivir el presente y dejar que el tiempo marque el ritmo de la relación. Coinciden en que la decisión de avanzar hacia una relación más formal será tomada únicamente por ellos, cuando así lo sientan, y no por presiones de seguidores o comentarios de terceros.
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Por ahora, la pareja seguirá compartiendo proyectos y disfrutando de la etapa que atraviesan, manteniendo la puerta abierta a lo que pueda surgir tanto en lo personal como en lo profesional. La decisión de oficializar o no el romance seguirá siendo, por el momento, una cuestión privada que solo compete a ellos.
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