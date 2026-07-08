Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3

El inicio de la Semana 3 en la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 representa el momento más tenso del torneo. Hoy, miércoles 8 de julio, continúa la competencia que entra en su recta final de la fase preliminar, donde cada resultado puede cambiar el destino de las selecciones participantes.
Todas las potencias del vóley femenino llegan a esta semana con objetivos claros y sin margen para la especulación. Brasil, Italia, Japón, Turquía, Estados Unidos, China, Polonia y Serbia se encuentran entre los principales candidatos, reforzando el carácter decisivo de cada partido. La lucha por los cupos está marcada por la paridad y la exigencia: un solo error puede dejar a cualquier equipo fuera de la definición.
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Resultados de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
Martes 07 de julio
- Turquía 3-1 Polonia (Finalizado)
- Bélgica 3-2 República Dominicana (Finalizado)
Miércoles 08 de julio
- Tailandia 0-3 Estados Unidos (Finalizado)
- Ucrania 1-3 Italia (Finalizado)
- Japón 1-3 Brasil (Finalizado)
- Francia 0-3 Países Bajos (Finalizado)
- China 2-3 Canadá (Finalizado)
- 09:30 horas: Chequia vs Alemania
- 09:30 horas: Serbia vs Bulgaria
- 23:00 horas: Estados Unidos vs Polonia
Jueves 09 de julio
- 04:00 horas: Bélgica vs Canadá
- 05:20 horas: Japón vs Tailandia
- 06:40 horas: China vs Ucrania
- 09:30 horas: Países Bajos vs Chequia
- 13:00 horas: Serbia vs Francia
- 23:00 horas: Estados Unidos vs Turquía
Viernes 10 de julio
- 04:00 horas: Ucrania vs República Dominicana
- 05:30 horas: Polonia vs Brasil
- 07:30 horas: Bélgica vs Italia
- 09:30 horas: Bulgaria vs Chequia
- 13:00 horas: Alemania vs Países Bajos
Sábado 11 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Brasil
- 04:00 horas: Canadá vs Italia
- 04:00 horas: Japón vs Turquía
- 06:00 horas: China vs República Dominicana
- 07:30 horas: Bulgaria vs Francia
- 09:30 horas: Serbia vs Alemania
- 09:30 horas: Bélgica vs Ucrania
- 22:00 horas: Estados Unidos vs Brasil
Domingo 12 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Turquía
- 04:00 horas: Canadá vs República Dominicana
- 04:00 horas: Japón vs Polonia
- 06:00 horas: Francia vs Chequia
- 07:30 horas: China vs Italia
- 09:30 horas: Bulgaria vs Serbia
- 13:00 horas: Serbia vs Países Bajos
*Horarios de Perú
Dónde ver la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
La transmisión oficial de la Semana 3 en la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 estará centralizada en VBTV, la plataforma de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El servicio garantiza el acceso a todos los partidos, tanto en vivo como bajo demanda, a cambio de una suscripción mensual de USD 9,99.
VBTV ofrece compatibilidad con una amplia gama de dispositivos: usuarios de iPhone, iPad, teléfonos Android y tabletas pueden acceder sin dificultades, al igual que quienes utilizan Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. Esta cobertura permite que los aficionados sigan la competencia sin importar el equipo tecnológico que utilicen.
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En el caso de Perú y gran parte de Latinoamérica, la señal de DSports transmitirá los encuentros más relevantes de cada jornada. Esta opción está disponible tanto por televisión como a través de DGO, la aplicación de streaming de DSports. Los partidos seleccionados se podrán ver en móviles, tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes, facilitando el acceso para quienes prefieren una alternativa a la plataforma internacional.
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