Isabella Ladera expone el difícil proceso de dar a luz a su hijo con Hugo García: “26 horas de parto”

Isabella Ladera y Hugo García muestran su proceso de embarazo y el momento del nacimiento de su hijo en un parto en el agua.

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera comunicó a sus seguidores el proceso desafiante que atravesó para dar la bienvenida a su hijo Koa, fruto de su relación con el exintegrante de reality peruano Hugo García. En una serie de publicaciones en redes sociales, compartió detalles de la experiencia, que incluyó un trabajo de parto de más de un día y momentos de agotamiento extremo.

En sus historias de Instagram, Ladera describió la intensidad del momento. “26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa”, relató la modelo, dando cuenta de la duración del trabajo de parto y el esfuerzo físico y mental que implicó el nacimiento del bebé.

La venezolana publicó fotografías de los primeros minutos junto a su hijo, acompañadas de un mensaje que rápidamente generó respuestas y muestras de apoyo por parte de sus seguidores. En el texto, reflexionó: “Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”.

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Isabella Ladera documenta en sus redes sociales las 26 horas de su parto y el nacimiento de su hijo Koa, y comparte un mensaje posterior.

A lo largo de sus mensajes, Ladera subrayó el papel del entorno familiar y el acompañamiento durante el parto. La experiencia, según describió, supuso una prueba tanto física como emocional. El nacimiento se realizó en casa, en un entorno íntimo, alejado de la estructura hospitalaria tradicional. Las imágenes difundidas muestran a la influencer rodeada de sus seres queridos, en un ambiente de recogimiento y contención.

La llegada de Koa representa el segundo hijo para Ladera, quien ya es madre de una niña nacida de una relación previa. La dinámica familiar, reflejada en las redes sociales de la pareja, ha captado la atención de la comunidad digital, que ha seguido de cerca los hitos más importantes de su vida personal.

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Hugo García comparte tiernas fotos de bebé recién nacido. IG

Hugo García compartió la felicidad de convertirse en padre

Por su parte, Hugo García expresó la emoción de recibir a su primer hijo a través de sus redes sociales. El exparticipante de “Esto es guerra” publicó un carrete de imágenes donde se lo observa junto a Ladera en el momento del alumbramiento y en la primera foto familiar junto a Koa.

“Bienvenido al mundo, Koa. 11.07.26”, escribió García en una publicación de Instagram, acompañada de instantáneas que muestran a la pareja en los instantes posteriores al parto. Las imágenes retratan a Isabella Ladera sosteniendo a su hijo recién nacido en el pecho, mientras García abraza a ambos, en una escena de intimidad familiar.

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Hugo García comparte tiernas fotos de bebé recién nacido. IG

La reacción del público no tardó en llegar. La publicación de García acumuló numerosos mensajes de felicitación y apoyo, tanto de seguidores como de otras figuras públicas del entretenimiento y el deporte. Para el exintegrante de reality, el nacimiento de Koa representa el inicio de una nueva etapa personal, marcada por la paternidad y la consolidación de su familia junto a Ladera.

Ambos, desde sus respectivas plataformas digitales, han documentado la evolución de su relación y la llegada de su hijo, permitiendo a sus seguidores acompañar de cerca los principales acontecimientos de su vida privada.